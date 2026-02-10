Huippukokki Jaakko Sorsa ja tamperelainen Brasserie Deux tarjoilevat ranskalaisia klassikoita Escoffierin hengessä

Maaliskuussa tamperelainen Brasserie Deux kutsuu ruokailijat ranskalaisen keittiön juurille. Kansainvälisesti tunnettu huippukokki Jaakko Sorsa saapuu ravintolan vierailevaksi keittiömestariksi ja esittelee klassisen ranskalaisen gastronomian perinnettä Le week-end Escoffier -teemaviikonlopun aikana. Hongkongissa asuva Sorsa tunnetaan erityisesti vahvasta klassisen ranskalaisen keittiön osaamisestaan ja työstään kansainvälisissä huippukeittiöissä erityisesti Aasiassa.

Le week-end Escoffierin keskiössä on Menu Escoffier, joka kunnioittaa modernin ammattikeittiön isänä pidettyä Auguste Escoffieriä. Hänen merkittävä vaikutuksensa näkyy yhä ammattikeittiöissä ympäri maailman.

“Escoffierin merkitys nykyiselle ravintolakulttuurille on todella merkittävä, ja näiden perinteiden vaaliminen nykyaikaisessa keittiössä on mielestäni äärimmäisen tärkeää. On upeaa päästä tarjoamaan tällainen ravintolaelämys yhdessä Brasserie Deux’n kanssa ja innostaa hyvän ruoan ystäviä tutustumaan ranskalaiseen keittiöön entistä syvemmin”, Jaakko Sorsa sanoo.

Suomalainen huippuosaaminen kohtaa ranskalaisen perinteen



Brasserie Deux’n vierailevana keittiömestarina toimiva ja ravintolamaailman huipulla mainetta niittänyt Jaakko Sorsa on aktiivinen jäsen arvostetussa Disciples Escoffier -järjestössä. Järjestön tehtävänä on vaalia ranskalaisen keittiön perinteitä ja siirtää gastronomista osaamista tuleville sukupolville. Menu Escoffier toteutetaan yhteistyössä Brasserie Deux’n keittiöpäällikön Jani Salmelan sekä ravintolan keittiötiimin kanssa, ja se nojaa klassisiin ranskalaisiin annoksiin sekä Auguste Escoffierin perintöön.

Sorsa on suunnitellut Menu Escoffierille myös erilliset Perrier-Jouët-samppanjaparitukset, jotka pohjautuvat menun klassiseen ranskalaiseen tyyliin ja sen hienovaraisiin makuprofiileihin. Perrier-Jouët on luonteva osa kokonaisuutta myös siksi, että Jaakko Sorsa kuuluu harvalukuiseen Perrier-Jouët Chef Societyyn, joka kokoaa yhteen kansainvälisesti arvostettuja keittiömestareita.

Menu Escoffier on tarjolla vain Le week-end Escoffier -teemaviikonlopun ajan 12.–14.3.2026 Brasserie Deux’ssa.

Menu Escoffier

3 ruokalajia 68 €

5 ruokalajia 88 €

Le week-end Escoffier à la Brasserie Deux

Brasserie Deux, Vuolteenkatu 20, 33100 Tampere

12.–14.3.2026





Jaakko Sorsa



Jaakko Sorsa on kansainvälisesti arvostettu suomalainen huippukokki, jonka ura on kestänyt yli kolme vuosikymmentä. Hän on työskennellyt muun muassa Helsingin Chez Dominiquessa ja Palace Gourmetissa sekä useissa kansainvälisissä fine dining -ravintoloissa Euroopassa ja Aasiassa.

Sorsa on asunut ja työskennellyt pitkään Hongkongissa, missä hän vastaa Ocean Table -ravintolakokonaisuudesta.

Hän toimii aktiivisesti Disciples Escoffier -järjestössä ja kuuluu harvalukuiseen Perrier-Jouët Chef Societyyn.