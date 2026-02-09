Työttömyyskassan kysely: Luottamus omaan työtilanteeseen pysynyt ennallaan
11.2.2026 07:25:00 EET | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
Avoin työttömyyskassa toteutti tammikuussa 2026 jäsenilleen työtilannekyselyn, jossa kartoitettiin näkemyksiä omasta työllisyystilanteestaan. Tuloksia verrattiin vuotta aiemmin tehtyyn vastaavaan kyselyyn. Tulosten perusteella jäsenten luottamus omaan työtilanteeseensa on säilynyt ennallaan, vaikka työttömänä olevien osuus on kasvanut.
Tammikuun 2026 kyselyssä 37 prosenttia vastaajista kuvasi työtilannettaan lupaavaksi. Osuus on täsmälleen sama, kuin tammikuussa 2025. Sen sijaan työttömänä olevien vastaajien määrä on noussut. 32 prosenttia vastaajista kertoi olevansa työtön ja jatkavansa työnhakua, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 30 prosenttia.
Työn loppumisen uhka lähes ennallaan
Tammikuussa 2026 11 prosenttia vastaajista arvioi, että heidän työnsä ovat loppumassa tai heitä uhkaa lomautus, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 12 prosenttia. Muutos on vähäinen, mikä viittaa siihen, että työmarkkinatilanne A-kassan jäsenten kohdalla on pysynyt kokonaisuutena ottaen melko vakaana viimeisen vuoden aikana.
Huoli työtilanteesta vähentynyt
Selkein muutos näkyy työtilanteeseen liittyvässä huolessa. Tammikuussa 2026 vain 17 prosenttia vastaajista valitsi vaihtoehdon ”Työtilanne huolestuttaa”, kun vuotta aiemmin osuus oli 21 prosenttia. Pudotusta on neljä prosenttiyksikköä.
Huolen väheneminen voi heijastaa varovaista luottamusta talouden kehitykseen tai omaan työllistymiseen. Tulokset viittaavat siihen, että vaikka työttömyys koskettaa yhä useampaa, epävarmuuden kokemus on samalla lieventynyt.
Yhteenveto
Avoimen työttömyyskassan työtilannekyselyn perusteella jäsenten usko omaan työtilanteeseensa on säilynyt vakaana, vaikka työttömien osuus onkin kasvanut. Samalla huoli omasta työtilanteesta on selvästi vähentynyt, mikä voi kertoa sopeutumisesta pitkittyneeseen epävarmuuteen ja varovaisesta luottamuksesta tulevaisuuteen.
Avoin työttömyyskassa on kaikille aloille avoin kassa. Sen jäsenistö painottuu erityisesti teollisuuden, rakentamisen sekä logistiikan ja liikenteen aloille, joilla työskentelee merkittävä osa kassan jäsenistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa TikkaHallintojohtaja, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:050 411 5769kaisa.tikka@a-kassa.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä.
Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija. Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa!
A-kassa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avoin työttömyyskassa, A-kassa
Ansiopäivärahan porrastus näkyy yhä useamman työttömän arjessa9.2.2026 07:25:00 EET | Tiedote
Ansiopäivärahan porrastus astui voimaan syksyllä 2024, ja sen vaikutukset alkoivat näkyä selvästi Avoimen työttömyyskassan A-kassan jäsenten etuuksissa vuoden 2025 aikana. A-kassan tilastojen mukaan yhä useampi ansiopäivärahan saaja siirtyi porrastetulle etuustasolle, kun työttömyys pitkittyi.
A-kassan nuorten jäsenten ansiopäivärahan saajamäärä laskussa4.2.2026 07:25:00 EET | Tiedote
A-kassan tilastojen mukaan alle 30-vuotiaiden ansiopäivärahaa saaneiden jäsenten määrä on ollut selvässä laskussa vuosina 2024 ja 2025. Vuoden 2024 alussa nuoria ansiopäivärahan saajia oli noin 4 000, kun vuoden 2025 alussa määrä oli hieman yli 3 600. Pudotus on jopa 11 prosenttia. Vastaavasti kyseisinä tarkastelukuukausina koko jäsenistön ansiopäivärahan saajien määrä laski noin yhden prosentin. Suuntaus näyttää jatkuvan. Juuri päättyneen tammikuun 2026 luvut kertovat, että nuoria ansiopäivärahan saajia oli reilut 2 600, eli pudotusta edellisvuoden tammikuuhun on 26 prosenttia.
Kausitöihin Lappiin tai rajan yli – näin sesonkityö vaikuttaa ansiopäivärahaan18.12.2025 08:08:00 EET | Tiedote
Talvikauden sesonkityöt Lapissa sekä työjaksot Ruotsissa tai Norjassa houkuttelevat yhä useampia suomalaisia. Kausityö tuo tuloja, kartuttaa osaamista ja avaa ovia uusiin työmahdollisuuksiin. Samalla moni pohtii, miten työ vaikuttaa ansiopäivärahaan ja muihin Avoimen työttömyyskassan maksamiin etuuksiin.
Työnvälitys ja tekoäly auttavat kassan jäseniä työnhaussa10.12.2025 07:15:00 EET | Tiedote
Avoin työttömyyskassa A-kassa vauhdittaa jäsentensä työllistymistä tarjoamalla konkreettista apua työnhakuun. Yhteistyö Baronan kanssa ja tekoälyyn perustuva TyöllisyysApuri-palvelu tukevat jäseniä työelämän seuraavien askelten löytämisessä – jo tuhannet jäsenet ovat hyötyneet uusista palveluista.
Ansiopäivärahaa saaneiden määrä laskenut viime vuodesta8.12.2025 10:44:29 EET | Tiedote
Marraskuussa A-kassan ansiopäivärahan saajien määrä oli 5 prosenttia enemmän kuin lokakuussa, mutta laski edellisvuoden marraskuuhun verrattuna peräti 26 prosenttia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme