On aika hakea isänpäiväkunniamerkkiä – ehdotukset tehtävä viimeistään 16.3.
10.2.2026 11:41:44 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto pyytää 16.3.2026 mennessä ehdotukset vuoden 2026 isänpäiväkunniamerkkien saajiksi. Ehdotuksen voivat tehdä kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä palkittavan biologiset ja ei-biologiset lapset.
Viime vuonna jaettiin ensimmäistä kertaa valtiollinen kunniamerkki ansioituneille isille; kunniamerkin sai 48 henkilöä. Kunniamerkki on Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein.
Isänpäivänä jaettavat kunniamerkit myönnetään henkilöille, jotka ovat ansioituneet lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä.
Nyt on käynnistynyt vuoden 2026 isänpäiväkunniamerkkien haku. Tasavallan presidentti luovuttaa Ritarikuntien myöntämät kunniamerkit isänpäivänä 8.11.2026 valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Väestöliitto.
Kansalaisten ja yhteisöjen tulee tehdä ehdotuksensa kunniamerkin saajasta Lupa- ja valvontavirastoon. Isänpäiväkunniamerkin hakeminen on maksutonta, kuten ovat myös isille jaettavat mitalit.
Kuka voi saada isänpäiväkunniamerkin?
Ehdokkaiden alaikärajana on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat isät edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä.
Esimerkillisen kasvatustyön sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisen lisäksi kunniamerkin perusteluna voi olla laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajana toimivalle kunniamerkkiä ei kuitenkaan myönnetä.
Kuka voi ehdottaa isänpäivänkunnianmerkkiä?
Omat lapset voivat tehdä kunniamerkkiehdotuksen. Silloin siihen tulee sisältyä vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen.
Jos isänpäiväkunniamerkkiä ehdotetaan muulle kuin biologiselle isälle, esim. kasvatti-, sijais- tai tukiperheen isälle, ehdotukselle olisi lisäksi eduksi puoltokirje perheen hyvin tuntevalta, perheessä asuneelta lapselta.
Myös muut omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia kunniamerkkiehdotusten osalta, mutta tällöin ehdotuksen tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö. Omaisten, tuttavien ja naapureiden tulee siis olla yhteydessä tahoon, joka voisi tehdä ehdotuksen.
Mihin Lupa- ja valvontavirasto kiinnittää huomiota esityksessään sosiaali- ja terveysministeriölle?
Saamiemme kunniamerkkiehdotusten pohjalta teemme sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen mitalin saajista.
Esityksessämme ministeriölle huomioimme, että kunniamerkin saajaehdokkaat edustavat tasapuolisesti isiä ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Otamme kunniamerkkiesityksessämme myös huomioon tasapuoliset alueelliset jakaumat.
Miten isänpäivän kunniamerkkiä haetaan?
Isänpäivän kunniamerkkiehdotukset tulee tehdä Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön liitteellä.
- Ritarikuntien lomake (ritarikunnat.fi)
- Ministeriön liitelomake (avautuu ladattavana word-tiedostona)
Kunniamerkkiesitykset liitteineen tulee toimittaa alkuperäisinä allekirjoitettuna ja kahtena kappaleena kirjepostilla viimeistään 16.3.2026 Lupa- ja valvontaviraston kirjaamoon. Osoite on:
Lupa- ja valvontavirasto
Kirjaamo
PL 20
13035 LVV
Lisätietoa
- Lupa- ja valvontaviraston yleinen asiakaspalvelu
- asiakaspalvelu(at)lvv.fi
- puhelin 0295 256 910 (ma-pe klo 9–15)
- Isänpäiväkunniamerkit (stm.fi)
- Ritarikunnat (ritarikunnat.fi)
- Kunniamerkit ja mitalit (lvv.fi)
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
