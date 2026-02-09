Oulun yliopisto

Uusi menetelmä tehostaa nanohiukkasten hallintaa ja erottelua – lupaava työkalu lääketieteelliseen tutkimukseen

10.2.2026 05:45:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote

Jaa

Nanokokoisten hiukkasten tutkimuksessa niiden tarkka hallinta ja erottelu on ollut vuosia biotekniikan pullonkaula. Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän, joka tehostaa hiukkasten erottelua ja puhdistusta. Lupaavaa menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi syöpätutkimuksessa.

Kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen
Kuva: Oulun yliopisto / Mikko Törmänen

Nanokokoisten hiukkasten erottelu on biotekniikassa sitkeä ongelma. Kun hiukkasten koko putoaa alle muutaman sadan nanometrin, niiden käyttäytymistä alkaa hallita diffuusio eli hiukkasten satunnainen liike. Tällöin niihin kohdistuvat ohjaavat voimat heikkenevät ja erotustarkkuus romahtaa.

Oulun yliopiston professori Caglar Elbukenin johtama mikrofluidiikan tutkimusryhmä yhdessä professori Seppo Vainion johtaman tutkijatiimin kanssa on kehittänyt tähän ongelmaan uuden ratkaisun. Menetelmä parantaa merkittävästi sekä pienten synteettisten partikkelien että elävien solujen erittämien nanokokoisten rakkuloiden eli vesikkelien erottelua ja puhdistamista.

Hiukkasten erottelu on tärkeää, koska monet biologiset ilmiöt tapahtuvat juuri nanomittakaavassa. Biologisista näytteistä eristetyt solujen erittämät nanovesikkelit voivat paljastaa varhaisia muutoksia elimistössä. Jos näytteen komponentteja ei saada eroteltua riittävästi, arvokas tieto saattaa jäädä havaitsematta. Tehokas ja hellävarainen puhdistusmenetelmä on siten olennaista sekä perustutkimuksen että nanotasolla tapahtuvan diagnostiikan edistämisen kannalta.

Uudessa menetelmässä tutkijat yhdistivät kaksi fysikaalista ilmiötä: elektroforeettisen slip-ilmiön tuottaman nostovoiman ja viskoelastisessa nesteessä syntyvät poikittaisvoimat. Slip-ilmiössä sähkö ei vedä hiukkasta suoraan, vaan saa hiukkasta ympäröivän nesteen liikkeelle. Viskoelastinen neste käyttäytyy osittain kuten tavallinen neste ja osittain kuin elastinen materiaali, minkä ansiosta hiukkasiin kohdistuu poikittaisia voimia, joita ei synny vesipohjaisissa liuoksissa.

Tutkimus on vastikään julkaistu arvostetussa Analytical Chemistry -tiedelehdessä. Artikkelin pääkirjoittaja, Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Seyedamirhosein Abdorahimzadeh kuvaa työn merkitystä:

"Nanopartikkelien hallittu erottelu on keskeistä sekä biologisessa tutkimuksessa että monissa kliinisissä sovelluksissa, mutta nykyiset menetelmät ovat usein hitaita, monimutkaisia tai epäluotettavia. Kehittämämme erottelu- ja puhdistusmenetelmä mahdollistaa yllättävän tehokkaan hiukkasten erottelun tavallisessa mikrokanavassa. Aiemmin näin pieniä hiukkasia varten on pitänyt käyttää nanokanavia, jotka tukkeutuvat helposti ja vaativat toimiakseen suuria paineita. Uusi menetelmä on aiempaan verrattuna nopeampi, tarkempi ja helpommin skaalattava."

Tutkimuksessa osoitettiin, että menetelmä parantaa polystyreenipartikkelien erottelua ja puhtautta selvästi, noin 30–50 prosenttia. Polystyreenihiukkasia käytetään tutkimuksissa usein mallihiukkasina, koska niiden koko, muoto ja pintaominaisuudet voidaan valmistaa hyvin tarkasti. Tämä tekee niistä ihanteellisen testimateriaalin erilaisille erotustekniikoille, kuten mikrofluidiikassa käytettäville menetelmille. Tutkimuksessa onnistuttiin parantamaan myös solujen erittämien vesikkelien puhtautta, joka koheni yli viidenneksellä, mikä on merkittävä lisäys näin pienessä mittakaavassa.

Tutkijoiden mukaan menetelmää voidaan hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi verinäytteiden analytiikassa, syöpätutkimuksessa, solujen viestinnän selvittämisessä ja nanolääketieteessä laajemminkin.

Tutkimus on osa Abdorahimzadehin väitöskirjaa, joka tarkastelee elektroviskoelastisia ja elektroinertiaalisia menetelmiä mikro- ja nanoskaalan hiukkasten hallinnassa ja erottelussa. Hän puolustaa väitöskirjaansa perjantaina 13. helmikuuta Oulun yliopistossa. Lisätietoja Abdorahimzadehin väitöstilaisuudesta

Tutkimusartikkeli: Seyedamirhosein Abdorahimzadeh, Zikrullah Bölükkaya, Éva Bozó, Artem Zhyvolozhnyi, Anatoliy Samoylenko, Feby W. Pratiwi, Henrikki Liimatainen, Seppo J. Vainio, and Caglar Elbuken. Microfluidic Electro-Viscoelastic Separation of Submicron Particles and Extracellular Vesicles. Analytical Chemistry, February 6, 2026. DOI: 10.1021/acs.analchem.5c06727

Tutkimus tukee Suomen Akatemian rahoittaman GeneCellNano-lippulaivan tavoitteita.

Avainsanat

nanotekniikkamikrofluidiikkabiotekniikkalääketiedetutkimusnanoteknologiananovesikkelit

Yhteyshenkilöt

Professori Caglar Elbuken, Oulun yliopisto, 0294 48 1246, caglar.elbuken@oulu.fi (englanti)

Väitöskirjatutkija Seyedamirhosein Abdorahimzadeh, Oulun yliopisto, 040 255 1838, amirhosein.abd@oulu.fi (englanti)

Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto

Biohartsit tuulivoimaloihin, liimoihin ja veneisiin haastavat fossiilimateriaalit suorituskyvyssä ja kierrätettävyydessä – runsaasti saatavilla metsäteollisuudessa9.2.2026 06:21:00 EET | Tiedote

Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uusia biomassapohjaisia hartsimateriaaleja, joilla voidaan korvata nykyiset öljypohjaiset materiaalit komposiittituotteiden valmistuksessa. Biopohjaiset hartsit ovat vähintään yhtä lujia kuin nykyiset materiaalit. Raaka‑aineita saadaan metsä- ja maatalouden sivuvirroista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye