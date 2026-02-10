Maiju Pohjolan runokokoelma kouluväkivallasta nostaa valoon sivustaseuraajien hiljaisuuden
12.2.2026 08:00:00 EET | Aviador Kustannus | Tiedote
Maiju Pohjolan runokokoelma Sivusta katso ja on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Jos jokainen heittää pienen kiven eihän se oo oikein mitään
Pitää kestää niin kuin kivi kerrallaan
Koulun loputtomat käytävät, vetoisat luokkahuoneet ja töherretyt ruutuvihot. Kipu, joka vaan kuuluu kuvaan. Se oli kai muista hauskaa?
Maiju Pohjolan kolmas runoteos on moniääninen ja vavahduttava kuvaelma kouluväkivallasta ja sen heijastumisesta koko yhteisöön. Teos kohdistaa katseensa sivustaseuraajiin: miten väkivalta mahdollistuu sitä periaatteessa vastustavien silmien alla?
Kaunokirjallisuuden lajirajoja koetteleva teos on omaperäinen, ihon alle osuva yhdistelmä draamallista jännitettä ja runon kahlitsemattomuutta. Se haastaa lukijan osallistumaan ja pohtimaan osallisuuttaan.
Maiju Pohjola (s. 1990) on haminalainen kirjailija ja äidinkielen opettaja. Hänen aiempaan tuotantoonsa kuuluvat runokokoelmat Lautuma (2020) ja Ettei yötä enää (2022) sekä lastenkirja Silmun ja isin neljä vuodenaikaa (2024).
POHJOLA, MAIJU : Sivusta katso ja
87 sivua
ISBN 9789523814479
Ilmestymisaika: Helmikuu 2026
