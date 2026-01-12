Ruokamatkailijat maistelevat tiensä maailman ympäri

Anni Pyykön kirjoittamassa ja Eveliina Netin kuvittamassa Venni ja Lyly – Ruokamatkailijat -lastenkirjassa tutustutaan maailman monenlaisiin ruokiin ja ruokailutapoihin. Teos on samaa sarjaa aiemmin julkaistujen Venni ja Lyly – Ruokasankarit- sekä Venni ja Lyly – Ruokatutkijat -kirjojen kanssa.

Ruokamatkallaan kaveruksille selviää, ettei kaikkiin ruokapöytiin katetakaan haarukkaa tai lusikkaa, sillä iso osa maailman ihmisistä syö ruokansa käsin ja melkein yhtä moni syömäpuikoilla. Venni huomaa, että hänen omat lempiruokansa ovat kotoisin ainakin Japanista, Italiasta ja Meksikosta. Toki Vennin lautaselta löytyy usein myös perinteisiä suomalaisia ruokia, kuten makaronilaatikkoa tai ruisleipää. Leipä osoittautuukin aika jännäksi ruuaksi: Englannissa se voi olla lounas, Meksikossa ruokailuväline ja Etiopiassa se korvaa jopa lautasen!

Se Venniä vähän mietityttää, miksi Etelä-Euroopassa syödään aamupalalla monesti makeita leivonnaisia, vaikka sellaisia ei omasta aamiaispöydästä löydy. Ystävykset oppivat, että ruokavaliot ja -tavat vaihtelevat ainakin sen mukaan, mitä missäkin päin maailmaa kasvaa. Ei ole sattumaa, että falafelpyörykät maistuvat juuri Lähi-idässä tai että Kaakkois-Aasiassa joku voi syödä jopa 200 kiloa riisiä vuodessa.

Eroja on paljon, mutta ruoka myös yhdistää meitä kaikkia: se kokoaa läheiset ihmiset yhteen, usein tuttujen makujen ääreen. Tuntemattomat ruuat taas arveluttavat kaikkialla maailmassa, mutta siihenkin löytyy kirjassa selitys. ”Mutta herkuista varmaan tykätään kaikkialla maailmassa”, Venni hoksaa, ja Lyly on samaa mieltä.

Herkullisesti kuvitetun kirjan lopussa on helppoja reseptejä, joiden kautta pienet ja suuret lukijat pääsevät omalle makumatkalleen.

Anni Pyykkö on viestinnän ammattilainen, joka työskentelee ruuantuotannon parissa. Kahden lapsen äidillä on myös kieltenopettajan pätevyys. Vapaa-aikakin kuluu usein ruuan parissa – kokkaillen, nautiskellen ja uusia elämyksiä etsien. Eveliina Netti on kuvittaja, kuosisuunnittelija ja kahden lapsen äiti. Värikkäällä ja leikkisällä tyylillään hän loihtii tarinoita kirjoihin, vaatteisiin ja sisustukseen.

Anni Pyykkö & Eveliina Netti, Venni ja Lyly – Ruokamatkailijat. Lasten Keskus 2026. 56 s. ISBN 9789524131889. Kl 68.25. Ilmestyy 2/2026.

