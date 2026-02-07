Yrittäjät: Palkka-avoimuuteen ei tarvita Suomi-lisää ja ylisääntelyä

Yrittäjät: EU-Intia-kauppasopimus avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille 27.1.2026 09:49:29 EET | Tiedote

Tänään julkaistu EU:n ja Intian välinen kauppasopimus on merkittävä askel suomalaisille yrityksille. – Tämä on tärkeä sopimus. EU tekee nyt sitä, mitä sen tässä tilanteessa pitää tehdä eli avaa yrityksilleen uusia markkinoita. Tämä auttaa myös suomalaisia yrityksiä ja tuo työtä Suomeen. Intiassa on paljon potentiaalia, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.