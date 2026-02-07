Yrittäjät: Palkka-avoimuuteen ei tarvita Suomi-lisää ja ylisääntelyä
10.2.2026 06:44:44 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät on huolissaan siitä, että Orpon hallitus on lisäämässä tasa-arvolakiin ylimääräistä sääntelyä eli niin sanottua Suomi-lisää. Järjestö korostaa, että lainsäädäntöön tulisi tehdä vain ne muutokset, joita direktiivi aidosti edellyttää. ”Voimassa oleva tasa-arvolaki velvoittaa jo nyt työnantajia maksamaan samanarvoisesta työstä samaa palkkaa. Tämä velvollisuus on toteutettu sukupuolineutraaleilla palkkausjärjestelmillä, jotka perustuvat työn vaativuuden arviointiin”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo.
Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamiseksi päättyi eilen maanantaina 9. helmikuuta. Esitysluonnoksen tavoitteena on panna täytäntöön EU:n palkka-avoimuusdirektiivi. Yrittäjien mukaan esitys
Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamiseksi päättyi eilen maanantaina 9. helmikuuta. Esitysluonnoksen tavoitteena on panna täytäntöön EU:n palkka-avoimuusdirektiivi. Yrittäjien mukaan esitys on osittain tulkinnanvarainen ja lisäisi työnantajien hallinnollista taakkaa.
Esitysluonnoksessa ehdotetaan sääntelyä työnantajan palkkarakenteista ja uusista vähimmäiskriteereistä, joilla arvioidaan, tekevätkö työntekijät samaa tai samanarvoista työtä.
Luonnoksen mukaan, jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on sovittu työn vaativuuteen perustuvista, objektiivisista ja sukupuolineutraaleista arviointikriteereistä, työn samanarvoisuutta voidaan arvioida näiden perusteella.
"On erittäin tärkeää todeta laissa yksiselitteisesti, että työnantaja menettelee lainmukaisesti soveltaessaan syrjimättömiä, työehtosopimuksiin perustuvia palkkausjärjestelmiä. Lakiin ei pidä asettaa lisäedellytyksiä, kuten vaatimusta tiettyjen nimenomaisten kriteerien käytöstä", Rytkönen-Sandberg sanoo.
"Erityisesti pienille yrityksille on olennaista, että jos työnantaja on velvollinen noudattamaan yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä, se voi luottaa siihen, että työehtosopimuksen mukainen järjestelmä täyttää lain vaatimukset."
Muutokset lisäisivät työnantajien byrokratiaa – vaikutusarviointi puutteellinen
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan uutta sääntelyä palkkaraportoinnista ja työnantajan tiedonantovelvoitteista. Osa velvoitteista olisi päällekkäisiä jo voimassa olevan sääntelyn kanssa.
"Esitykseen sisältyy ristiriitaisuuksia ja tulkinnanvaraisuuksia. Lisäksi muutokset menevät osin pidemmälle kuin mitä palkka-avoimuusdirektiivi edellyttää. Hallitusohjelma ei edellytä nyt esitettyjä lisäyksiä", Rytkönen-Sandberg toteaa.
Yrittäjien mukaan sääntelyn vaikutuksia on arvioitu suppeasti, yksipuolisesti ja osin puutteellisesti. Esitysluonnoksessa ehdotetaan useita työnantajiin kohdistuvia velvoitteita, joista osalla voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
"On selvää, että esitetty sääntely lisäisi työnantajien hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Tämä on erikoista, sillä sekä Suomessa että EU:ssa pyritään vähentämään yritysten byrokratiaa", Rytkönen-Sandberg sanoo.
