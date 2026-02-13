Joel Haahtelan Talvikappeli vie lukijan ihmisyyden ytimeen ja taiteen syntyyn
13.2.2026 10:20:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Joel Haahtelan uutuusromaani Talvikappeli on kaunis teos ihmisen syvimmistä tarpeista ja sovituksen mahdollisuudesta.
On vuosi 1348, Pohjois-Italian talvessa tuoksuu salvia ja palava lanta. Freskomaalari saa toimeksiannon ruhtinaalta, joka on rakennuttanut kappelin hyvittääkseen syntinsä. Pyhäkön seinille alkaa hahmottua Kristuksen viimeiset päivät, kärsimys ja ylösnousemus.
Eräänä iltapäivänä kappelin varjoihin ilmestyy talon emäntä, ruhtinatar Marghareta. Päivästä toiseen nainen seuraa freskojen syntyä vaiti. Mitä hänen hiljaisuutensa merkitsee, entä lopulta lausutut sanat? Onko hän kappelin todellinen tilaaja? Jotta työ voi tulla valmiiksi ja hyvyys vallata alaa, maalarin itsensä on kohdattava kipeimmät muistonsa.
Joel Haahtela on psykiatri ja kirjailija, joka tunnetaan pienoisromaanien taiturina. Talvikappeli sukeltaa kauas 1300-luvulle, mutta teoksen kysymykset vääristä teoista, tarvitsevuudesta ja rakkaudesta ovat ajattomia.
Talvikappeli julkaistaan 17.2.2026.
Teos julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anssi Niemi.
Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
