Yli 28 000 opiskelijan opintotukia saatetaan periä takaisin

10.2.2026 09:16:27 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Kela perii liikaa maksetun opintotuen takaisin, jos opiskelijan tulot ylittävät vuositulorajan. Vuonna 2024 noin 28 000 opintotuen saajan tulot ylittivät vuositulorajan. Päätösehdotuksia lähetettiin arviolta 2 500 enemmän kuin viime vuonna.
Jopa 28 000 opiskelijaa saattaa joutua maksamaan opintotukea takaisin Kelalle, koska heidän tulonsa ylittivät opintotuen vuosituloarajan vuonna 2024. Opiskelijan vuosituloraja määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta hän on saanut opintotukea. Jos opintotukea sai 9 kuukaudelta vuonna 2024, oli vuosituloraja 18 720 euroa.
Keskimäärin opiskelijan täytyy maksaa opintotukea takaisin Kelalle 1 087 euroa. Liikaa maksettu opintotuki peritään takaisin korotettuna 7,5 prosentilla. Yhteensä opintotukea oltaisiin perimässä takaisin 30,7 miljoonaa euroa.
– Tänä vuonna päätösehdotuksia lähetetään arviolta noin 2 500 opiskelijalle enemmän kuin viime vuonna. Ero on kuitenkin pieni ja opiskelijat ovat yleensä hyvin tietoisia tulorajoista, kertoo Kelan opintotukiryhmän suunnittelija Else Turtiainen.
Jos opiskelija on saanut päätösehdotuksen tuen takaisinperinnästä, täytyy hänen maksaa takaisin perittävä summa Kelalle viimeistään 15.4.2026. Kelan kanssa voi sopia tarvittaessa maksujärjestelyistä. Opiskelija voi ehdottaa osamaksua tai velan kuittausta Kelan maksamasta tuesta. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä OmaKelan kautta.
Opintonsa aloittaneiden tai valmistuneiden kannattaa pyytää uudelleenkäsittelyä
Osa takaisinperintäehdotuksen saaneista on opintonsa aloittaneita, valmistuneita tai tukiaikansa loppuun käyttäneitä. Tällöin opiskelijan kannattaa pyytää päätösehdotuksensa uudelleenkäsittelyä. Päätösehdotuksessa on ohjeet siitä, miten uudelleenkäsittelyä voi pyytää. Jos opiskelija on saanut tuloja muuna kuin opiskeluaikana, on mahdollista, että takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai opiskelija ei joudu maksamaan opintotukea takaisin lainkaan.
Jos vuosituloraja ylittyy, kannattaa opintotukea perua tai palauttaa oma-aloitteisesti
Opiskelijan täytyy itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa. Jos opiskelija huomaa, että vuositulot ovat ylittämässä tulorajan, hänen kannattaa perua tai palauttaa opintotukea oma-aloitteisesti jo ennen kuin Kela perii tukea takaisin.
– Jos opiskelija tietää tulorajansa ylittyneen, hänen kannattaa palauttaa opintotukea oma-aloitteisesti tai perua loppuvuoden tukia. Näin opiskelija voi välttää 7,5 prosentin korotuksen ja korkeakouluopiskelijat vielä tukikuukausien menetyksenkin, Turtiainen kertoo.
Opiskelija voi itse valita, minkä kuukauden opintotukea palauttaa. Suurin osa opiskelijoista on saanut opintotuen asumislisää vasta elokuusta 2025 alkaen. Tämän vuoksi opiskelijan kannattaa palauttaa oma-aloitteisesti alkuvuoden 2025 opintotukea, jolloin palautettavan opintotuen määrä on pienempi.
Opintotuen voi perua, palauttaa ja lakkauttaa helposti OmaKelassa. Vuoden 2025 opintotuen vapaaehtoiset palautukset täytyy maksaa viimeistään 30.4.2026. Vuoden 2025 vuositulojen valvonta tehdään vuoden 2027 alussa.
