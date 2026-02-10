Tuore selvitys osoittaa: Perhehoitoa lisäämällä voidaan alentaa lastensuojelun kustannuksia

Selvityksessä tarkasteltiin laitos- ja perhehoitoon sijoitettujen lasten määriä 2020-luvulla sekä sijoituksesta koituvia kustannuksia. Laskelman ovat tilanneet Avosylin yhtymä, Perhehoitoliitto Ry, Pesäpuu Ry, Sos-lapsikylä Ry, Hoivatie Oy ja Ava perhepalvelut Oy.

”Selvitys osoittaa, että perhehoidon osuutta kasvattamalla voidaan vähentää lastensuojelun viimesijaisen palvelun eli sijaishuollon kustannuksia merkittävästi. Tuloksista selviää, että perhehoito on vahvasti tuettunakin yli puolet edullisempaa kuin laitoshoito. Perhehoito tarjoaa myös lapsen kannalta monia hyötyjä, kuten kodinomaiset olosuhteet sekä turvallista ja tavallista arkea. Kuitenkin vain alle puolet kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista Suomessa on perhehoidossa”, sanoo Perhehoitoliiton toiminnanjohtaja Merja Lehtiharju.

Selvityksen tulokset ovat merkittäviä, sillä vuodesta 2015 vuoteen 2024 lasten laitos- ja perhehoidon kustannukset ovat nousseet 75 prosenttia. Vuonna 2024 lasten laitos- ja perhehoidon kustannukset olivat jo 1,2 miljardia euroa.

Perhehoidon kustannukset Suomessa -selvitys julkaistiin 10.2. eduskunnan Pikkuparlamentissa. Tilaisuuden avasi kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho.

”Suomessa perhehoidon osuus sijoituksista on valitettavasti kääntynyt laskuun 2020-luvulla. Suomi jää selvästi jälkeen pohjoismaisista verrokeista, Ruotsista ja Norjasta, joissa perhehoidon osuus on huomattavasti Suomea korkeampi. Nostamalla perhehoidon osuutta lastensuojelun sijaishuollossa, sekä ottamalla vahvasti tuettu perhehoito nykyistä paremmin keinovalikoimaan, voitaisiin saavuttaa selvityksen osoittamia kustannushyötyjä, sekä varmistaa, että lastensuojelulain tarkoittama perhehuollon ensisijaisuus lasta sijoitettaessa toteutuisi nykyistä paremmin”, sanoo kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho.

Julkaisutilaisuudessa kuultiin myös eduskuntaryhmien puheenvuorot aiheesta. Lastensuojelun kysymykset ovat ajankohtaisia, sillä eduskunnan on tarkoitus käsitellä lastensuojelulain kokonaisuudistusta vielä kuluvan vuoden aikana.



Perhehoidon kustannukset Suomessa -selvitys on julkaistu 10.2.2026.

https://avosylin.fi/wp-content/uploads/perhehoidon-saastot.pdf