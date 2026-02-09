Pohde kehittää ensihoidon palveluja

Uusi alue-ensihoitoyksikkö toimii osana ensihoidon palveluja päivittäin klo 8–20. Yksikössä työskentelevä hoitotason ensihoitaja arvioi potilaan tilanteen paikan päällä, aloittaa tarvittavan hoidon ja suunnittelee jatkohoidon yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden kanssa. Yksikkö ei kuljeta potilaita, vaan keskittyy hoidon tarpeen arviointiin, hoidon käynnistämiseen ja jatkohoidon järjestämiseen. Palvelua pyritään kohdentamaan paremmin ikääntyneisiin sekä haavoittuviin potilasryhmiin ja parantamaan heidän hoitonsa saavutettavuutta.

Väestön ikääntyminen ja terveyspalveluiden rakenteiden muutokset lisäävät tarvetta uudenlaisille liikkuville ja kotiin annettaville ratkaisuille. Yhä useampi ensihoidon kohtaama potilas on monisairas iäkäs, jolla on kotona pärjäämistä uhkaavia sosiaali- ja/tai terveysongelmia. Tämä potilasryhmä on erityisen altis myös laitosympäristön haitoille ja toistuvat paikanvaihdot voivat provosoida esimerkiksi sekavuutta. Hoidon toteuttaminen turvallisesti kotona on entistä tärkeämpää sekä potilaalle vähemmän kuormittavaa.

Alue-ensihoidon avulla vähennetään tilanteita, joissa potilas jouduttaisiin ohjaamaan päivystykseen tai osastohoitoon, vaikka tutkiminen ja hoito voitaisiin toteuttaa kotona turvallisesti. Lisäksi laajentuva vierianalytiikka ja kehittyvät etälääkäripalvelut voivat yhdessä mahdollistaa potilaan kuljettamisen hoitoon suoraan lähivuodeosastolle ilman päivystyskäyntiä.

Alue-ensihoidon tavoitteena on selkeä ja sujuva hoitoketju, jossa ensihoito toimii tiiviissä yhteistyössä muun muassa Pohteen päivystysten, kotisairaalan ja Kotas-tilannekeskuksen kanssa. Yhteistyö tukee oikea-aikaisia hoitopäätöksiä, parantaa potilasturvallisuutta ja helpottaa potilaan hoitopolun etenemistä.

Vierianalytiikka vahvistaa ensihoidon hoitovalmiuksia

Tärkeä osa ensihoidon palvelujen kehittämistä on vierianalytiikan laajempi käyttöönotto. Sen avulla osa laboratorio- ja näytetutkimuksista voidaan tehdä potilaan luona hoitotilanteessa. Saadut tulokset antavat tukea hoidon tarpeen arvioon ja hoidollisiin linjauksiin, ja parantavat näin ollen potilasturvallisuutta ja nopeuttavat asianmukaisen hoidon alkamista.

Samalla kehitetään ensihoidon kykyä toteuttaa hoitoa potilaan kotona yhteistyössä päivystävien lääkäreiden ja kotisairaalan kanssa. Tavoitteena on vähentää tilanteita, joissa potilas ohjautuu päivystykseen pelkästään tutkimusten tai arvioinnin vuoksi, ja sujuvoittaa akuuttihoidon hoitoketjua.

”Vierianalytiikka tuo uusia mahdollisuuksia tehdä tarkempaa tilannearviota jo kotona. Se parantaa potilasturvallisuutta ja auttaa kohdentamaan jatkohoidon oikein”, kertoo ensihoidon ylilääkäri Tuomas Hiltunen.

Laajennettua vierianalytiikkaa on käytössä alue-ensihoidossa ja sen käyttö laajenee kevään aikana Kalajoen, Ylivieskan ja Haapajärven alueille.

Osa laajempaa ensihoidon kehittämistä

Sekä alue-ensihoidon toiminta että vierianalytiikan käyttöönotto ovat osa ensihoidon kehittämistyötä. Tavoitteena on vastata muuttuvaan palvelutarpeeseen ja varmistaa, että potilas saa oikea-aikaista hoitoa oikeassa paikassa. Kun hoitoa voidaan toteuttaa potilaiden yksilölliset tilanteet huomioiden ja potilaslähtöisesti, potilaan arki kuormittuu vähemmän ja terveyspalvelujen kokonaisuus toimii sujuvammin.

“Kehitämme ensihoitoa niin, että sen toiminnot ovat entistä paremmin yhteensovitettuja muihin terveyspalveluihin ja vastaavat alueellisiin tarpeisiin. Tavoitteena on potilaslähtöinen ja turvallinen toiminta, jossa hoito toteutuu yhä useammin tilanteeseen parhaiten soveltuvassa ympäristössä, olipa se päivystyksessä, osastolla, sosiaali- ja terveyskeskuksessa tai potilaan kotona”, toteaa OYS Akuuttihoidon ja geriatrian palvelualuejohtaja Elina Heikkinen.