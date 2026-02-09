Pohde kehittää ensihoidon palveluja
10.2.2026 09:21:52 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohteella otettiin vuoden 2026 alussa käyttöön uusi alue-ensihoitoyksikkö. Sen tehtävänä on vahvistaa ensihoidon kykyä arvioida potilaan vointi ja aloittaa hoito paikan päällä tilanteissa, jotka ovat kiireellisiä mutta eivät varsinaisia hätätilanteita. Kaikki tilanteet eivät vaadi sairaalaan lähtemistä, jos hoito voidaan toteuttaa turvallisesti kotona. Toiminta on jatkoa ikäihmisten liikkuvan päivystysyksikön pilotille.
Uusi alue-ensihoitoyksikkö toimii osana ensihoidon palveluja päivittäin klo 8–20. Yksikössä työskentelevä hoitotason ensihoitaja arvioi potilaan tilanteen paikan päällä, aloittaa tarvittavan hoidon ja suunnittelee jatkohoidon yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden kanssa. Yksikkö ei kuljeta potilaita, vaan keskittyy hoidon tarpeen arviointiin, hoidon käynnistämiseen ja jatkohoidon järjestämiseen. Palvelua pyritään kohdentamaan paremmin ikääntyneisiin sekä haavoittuviin potilasryhmiin ja parantamaan heidän hoitonsa saavutettavuutta.
Väestön ikääntyminen ja terveyspalveluiden rakenteiden muutokset lisäävät tarvetta uudenlaisille liikkuville ja kotiin annettaville ratkaisuille. Yhä useampi ensihoidon kohtaama potilas on monisairas iäkäs, jolla on kotona pärjäämistä uhkaavia sosiaali- ja/tai terveysongelmia. Tämä potilasryhmä on erityisen altis myös laitosympäristön haitoille ja toistuvat paikanvaihdot voivat provosoida esimerkiksi sekavuutta. Hoidon toteuttaminen turvallisesti kotona on entistä tärkeämpää sekä potilaalle vähemmän kuormittavaa.
Alue-ensihoidon avulla vähennetään tilanteita, joissa potilas jouduttaisiin ohjaamaan päivystykseen tai osastohoitoon, vaikka tutkiminen ja hoito voitaisiin toteuttaa kotona turvallisesti. Lisäksi laajentuva vierianalytiikka ja kehittyvät etälääkäripalvelut voivat yhdessä mahdollistaa potilaan kuljettamisen hoitoon suoraan lähivuodeosastolle ilman päivystyskäyntiä.
Alue-ensihoidon tavoitteena on selkeä ja sujuva hoitoketju, jossa ensihoito toimii tiiviissä yhteistyössä muun muassa Pohteen päivystysten, kotisairaalan ja Kotas-tilannekeskuksen kanssa. Yhteistyö tukee oikea-aikaisia hoitopäätöksiä, parantaa potilasturvallisuutta ja helpottaa potilaan hoitopolun etenemistä.
Vierianalytiikka vahvistaa ensihoidon hoitovalmiuksia
Tärkeä osa ensihoidon palvelujen kehittämistä on vierianalytiikan laajempi käyttöönotto. Sen avulla osa laboratorio- ja näytetutkimuksista voidaan tehdä potilaan luona hoitotilanteessa. Saadut tulokset antavat tukea hoidon tarpeen arvioon ja hoidollisiin linjauksiin, ja parantavat näin ollen potilasturvallisuutta ja nopeuttavat asianmukaisen hoidon alkamista.
Samalla kehitetään ensihoidon kykyä toteuttaa hoitoa potilaan kotona yhteistyössä päivystävien lääkäreiden ja kotisairaalan kanssa. Tavoitteena on vähentää tilanteita, joissa potilas ohjautuu päivystykseen pelkästään tutkimusten tai arvioinnin vuoksi, ja sujuvoittaa akuuttihoidon hoitoketjua.
”Vierianalytiikka tuo uusia mahdollisuuksia tehdä tarkempaa tilannearviota jo kotona. Se parantaa potilasturvallisuutta ja auttaa kohdentamaan jatkohoidon oikein”, kertoo ensihoidon ylilääkäri Tuomas Hiltunen.
Laajennettua vierianalytiikkaa on käytössä alue-ensihoidossa ja sen käyttö laajenee kevään aikana Kalajoen, Ylivieskan ja Haapajärven alueille.
Osa laajempaa ensihoidon kehittämistä
Sekä alue-ensihoidon toiminta että vierianalytiikan käyttöönotto ovat osa ensihoidon kehittämistyötä. Tavoitteena on vastata muuttuvaan palvelutarpeeseen ja varmistaa, että potilas saa oikea-aikaista hoitoa oikeassa paikassa. Kun hoitoa voidaan toteuttaa potilaiden yksilölliset tilanteet huomioiden ja potilaslähtöisesti, potilaan arki kuormittuu vähemmän ja terveyspalvelujen kokonaisuus toimii sujuvammin.
“Kehitämme ensihoitoa niin, että sen toiminnot ovat entistä paremmin yhteensovitettuja muihin terveyspalveluihin ja vastaavat alueellisiin tarpeisiin. Tavoitteena on potilaslähtöinen ja turvallinen toiminta, jossa hoito toteutuu yhä useammin tilanteeseen parhaiten soveltuvassa ympäristössä, olipa se päivystyksessä, osastolla, sosiaali- ja terveyskeskuksessa tai potilaan kotona”, toteaa OYS Akuuttihoidon ja geriatrian palvelualuejohtaja Elina Heikkinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina HeikkinenPalvelualuejohtaja, LT, geriatriOYS Akuuttihoito ja geriatriaPuh:040 184 1644elina.heikkinen@pohde.fi
Tuomas HiltunenYlilääkäriOYS EnsihoitoPuh:040 318 5110tuomas.hiltunen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskukset ottavat käyttöön uuden puhelinnumeron9.2.2026 11:12:24 EET | Tiedote
Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat keskiviikkona 11.2.2026. Uusi, yhteinen puhelinnumero on 08 669 4500, ja se palvelee Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän asukkaita kiireettömissä ja kiireellisissä terveysasioissa maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.
Pohde kokoaa palveluja saman katon alle Nivalassa9.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde siirtää Nivalassa mielenterveyspalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, päihde- ja riippuvuuspalvelut ja kasvatus- ja perheneuvonnan Nivalan sosiaali- ja terveyskeskukseen.
Pohteen puhelinpalveluissa kokeillaan keväällä tekoälyä ajanvarausten muutosten helpottamiseksi4.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Pohteen puhelinpalveluissa kokeillaan keväällä tekoälyä, jonka avulla asiakkaat voivat siirtää tai perua vastaanottoaikansa puhelimitse ilman jonottamista. Palvelu on käytettävissä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Jos asia on epäselvä tai vaatii ammattilaisen arviota, puhelu ohjataan henkilöstölle kuten nykyisinkin. Ensimmäiset tekoälyavusteiset asiakaspuhelut on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuussa 2026 suun terveydenhuollossa.
OYSin sairaalarakentaminen on alittanut tavoitekustannuksensa noin 60 miljoonalla eurolla4.2.2026 08:12:48 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsi 3.2.2026 kokouksessaan tiedoksi OYSin F-rakennuksen taloudellisen loppuselvityksen. Viimeisimpänä valmistunut uuden sairaalan osa alitti tavoitekustannuksensa noin kolmella miljoonalla eurolla.
Aluehallitus: OYSin F-rakennus alitti tavoitekustannukset, ensihoidossa tavoitellaan joustavaa valmiutta3.2.2026 15:07:33 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 3.2.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. OYSin uusin rakennusosa F alitti rakentamiselle asetetun tavoitekustannuksen. Ensihoidon palvelutasopäätöksen toimeenpano etenee. Hyvinvointikertomus sekä Lapin ja Pohteen tietohallintoyhteistyön sopimus lähetetään aluevaltuustoon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme