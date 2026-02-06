Ampumahiihdon maailmancup: tapahtumatori tupaten täynnä

Ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailun tapahtumatori Kontiolahdella on varattu täyteen.



”Lämmitetyn yleisö- ja ravintolateltan viereen rakennetaan lähiviikkoina paikat yli 20 näytteilleasettajalle”, sanoo tapahtumatorin sisältöä suunnitellut Katariina Montti Kontiolahden Urheilijoista.



Näytteilleasettajien paikat noin 7500 neliön tapahtumatorilla on varattu viimeistä myöten.

”Siirryimme edellisessä tapahtumassa uuteen toimintamalliin, jossa sekä näytteilleasettajat että yleisö pääsevät tapahtumatorille maksutta. Nyt näyttää oikein hyvältä, ja torin monipuolisuus palvelee paikalle saapuvaa yleisöä”, Montti sanoo.

Takkatulta ja panssaria



Montti iloitsee näytteilleasettajien kirjosta. Mukaan on ilmoittautunut niin paikallisia kuin valtakunnallisiakin toimijoita.

”Ruoka- ja juomapisteet ovat tuttuja kestosuosikkeja siinä missä metrilakun myyntipistekin. Ihan uutta ovat esimerkiksi Valamon luostarin sekä ProAgrian ja Pohjois-Karjalan Lampureiden pisteet sekä Alposet-lumikenkien esittelypaikka ja Tulikiven showroom.”

Yleisömagneetiksi Montti ennustaa moottoriajoneuvoja.

”Joensuun Urheiluautoilijoiden autot ja ajosimulaattori ovat varmasti suosittuja. Samaan suosikkisarjaan kuuluu Patrian panssariajoneuvo.”

Yleisökin pääsee ampumaan



Ostamisen lisäksi yleisö voi kokeilla taitojaan ja onneaan.

”Kisatorilla pääsee ampumaan ekoaseella. Kontiolahden kunnan osastolla on tarjolla esimerkiksi herkkupalkintoja onnenpyörästä, pinssityöpaja, lippu-kasvomaalauksia ja kansainvälisenä naistenpäivänä kukka-aiheisia vesitatuointeja”, Montti kuvaa.

Lauantai on perhepäivä.

”Silloin torilta löytyy Winter Wonderland -teemaan sopien muun muassa liukumäki, lumenveistotyöpaja, Vekarat Vikkeläks -yrityksen tarkkuusheittoseinä ja pehmolelujen vaihtopiste”, Montti kuvaa.

Yksi kisatorin tavoitteista on tarjota elämyksiä, joita ei kotisohvalta voi kokea.

”Yhteistä tekemistä ja aktivointia koko perheelle – sitä toivomme yleisön tapahtumatorilta löytävän”, Montti sanoo.

---

INFO: Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella 5.-8.3.20206: Tapahtumatori



All-Plast

Alposet-lumikengät.

Biathlon 4 all – Ampumahiihtoa kaikille

Ammunnan kokeilua ekoaseella.

Biltema

Pohjoismainen tavarataloketju.

East Sweet Team Oy

Metrilakuja ja muita makeisia.

Hene’s Lumiaika-päähineet

Suomalaiset talvipäähineet.

Joen Ruokapriha

Ruokapalvelut.

Joensuun Urheiluautoilijat

Kilpa-autoja, polkuautorata ja ajosimulaattori.

Kontiolahti Biathlon – yleisöteltta

Rentoa tunnelmaa, DJ-musiikkia, juomia, Kontiolahti Biathlon -tuotteiden myyntipiste. Fan Zone -alueella mahdollisuus pyytää nimikirjoituksia ja yhteiskuvia urheilijoilta. Musiikista vastaa joensuulainen DJ Elias – luvassa on show, jossa yhdistyvät rummut ja upeat lavaelementit.

Kontiolahden kunta

Onnenpyörässä herkkupalkintoja. Arvonnassa päivittäin ensilumenladun kausikortti. Selfieseinä, pinssityöpaja, lippu-kasvomaalauksia. Opiskelijoille to 5.3. haalarimerkkejä. Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi (su 8.3) kukka-aiheisia vesitatuointeja ja tarjoilua.

Kupilka – eräastiat Pohjois-Karjalasta

Kotimaiset retki- ja eräastiat.

Patria

Esillä Patria AMV XP -panssariajoneuvo.

ProAgria / Pohjois-Karjalan Lampurit

Lammastalouden esittelyä ja pohjoiskarjalaisia lammastuotteita.

Riveria

Oppilaitoksen esittelypiste.

Savipaja Tuliaistupa

Kontiolahtelaisen keramiikkapajan palvelupiste.

SDP

Paikallisen kunnallisjärjestön piste.

Sisu-kylmäallas

Kotimaiset kylmäaltaat.

Suomen vesijuoksuliitto

Avantouinti- ja vesiliikuntatuotteet.

Tmi Arituu

Alppivillan lammastossut, aamutossut ja yösukat sekä Pirka-Kenkä-terveysjalkineet.

Tmi Okulaari

Mehiläisvaha, optisten pintojen puhdistusaineet.

Tulikivi

Juukalaisen tulisijavalmistajan näyttävä ja takkatulen äärellä lämmittelymahdollisuuden tarjoava showroom.

Valamon luostari

Luostarin esittelypiste.

Vekarat vikkeläks (la 7.3.)

Tarkkuusheittoseinä ja toiminnallista tekemistä lapsille.