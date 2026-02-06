Ampumahiihdon maailmancup: tapahtumatori tupaten täynnä
10.2.2026 09:33:37 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote
Viihdykettä, tekemistä ja tarjoilua yhdistävällä tapahtumatorilla on yleisö- ja ravintolateltan lisäksi yli 20 esittely- ja myyntipistettä. Paikalla on muun muassa aito panssariajoneuvo.
Ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailun tapahtumatori Kontiolahdella on varattu täyteen.
”Lämmitetyn yleisö- ja ravintolateltan viereen rakennetaan lähiviikkoina paikat yli 20 näytteilleasettajalle”, sanoo tapahtumatorin sisältöä suunnitellut Katariina Montti Kontiolahden Urheilijoista.
Näytteilleasettajien paikat noin 7500 neliön tapahtumatorilla on varattu viimeistä myöten.
”Siirryimme edellisessä tapahtumassa uuteen toimintamalliin, jossa sekä näytteilleasettajat että yleisö pääsevät tapahtumatorille maksutta. Nyt näyttää oikein hyvältä, ja torin monipuolisuus palvelee paikalle saapuvaa yleisöä”, Montti sanoo.
Takkatulta ja panssaria
Montti iloitsee näytteilleasettajien kirjosta. Mukaan on ilmoittautunut niin paikallisia kuin valtakunnallisiakin toimijoita.
”Ruoka- ja juomapisteet ovat tuttuja kestosuosikkeja siinä missä metrilakun myyntipistekin. Ihan uutta ovat esimerkiksi Valamon luostarin sekä ProAgrian ja Pohjois-Karjalan Lampureiden pisteet sekä Alposet-lumikenkien esittelypaikka ja Tulikiven showroom.”
Yleisömagneetiksi Montti ennustaa moottoriajoneuvoja.
”Joensuun Urheiluautoilijoiden autot ja ajosimulaattori ovat varmasti suosittuja. Samaan suosikkisarjaan kuuluu Patrian panssariajoneuvo.”
Yleisökin pääsee ampumaan
Ostamisen lisäksi yleisö voi kokeilla taitojaan ja onneaan.
”Kisatorilla pääsee ampumaan ekoaseella. Kontiolahden kunnan osastolla on tarjolla esimerkiksi herkkupalkintoja onnenpyörästä, pinssityöpaja, lippu-kasvomaalauksia ja kansainvälisenä naistenpäivänä kukka-aiheisia vesitatuointeja”, Montti kuvaa.
Lauantai on perhepäivä.
”Silloin torilta löytyy Winter Wonderland -teemaan sopien muun muassa liukumäki, lumenveistotyöpaja, Vekarat Vikkeläks -yrityksen tarkkuusheittoseinä ja pehmolelujen vaihtopiste”, Montti kuvaa.
Yksi kisatorin tavoitteista on tarjota elämyksiä, joita ei kotisohvalta voi kokea.
”Yhteistä tekemistä ja aktivointia koko perheelle – sitä toivomme yleisön tapahtumatorilta löytävän”, Montti sanoo.
---
INFO: Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella 5.-8.3.20206: Tapahtumatori
All-Plast
Alposet-lumikengät.
Biathlon 4 all – Ampumahiihtoa kaikille
Ammunnan kokeilua ekoaseella.
Biltema
Pohjoismainen tavarataloketju.
East Sweet Team Oy
Metrilakuja ja muita makeisia.
Hene’s Lumiaika-päähineet
Suomalaiset talvipäähineet.
Joen Ruokapriha
Ruokapalvelut.
Joensuun Urheiluautoilijat
Kilpa-autoja, polkuautorata ja ajosimulaattori.
Kontiolahti Biathlon – yleisöteltta
Rentoa tunnelmaa, DJ-musiikkia, juomia, Kontiolahti Biathlon -tuotteiden myyntipiste. Fan Zone -alueella mahdollisuus pyytää nimikirjoituksia ja yhteiskuvia urheilijoilta. Musiikista vastaa joensuulainen DJ Elias – luvassa on show, jossa yhdistyvät rummut ja upeat lavaelementit.
Kontiolahden kunta
Onnenpyörässä herkkupalkintoja. Arvonnassa päivittäin ensilumenladun kausikortti. Selfieseinä, pinssityöpaja, lippu-kasvomaalauksia. Opiskelijoille to 5.3. haalarimerkkejä. Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi (su 8.3) kukka-aiheisia vesitatuointeja ja tarjoilua.
Kupilka – eräastiat Pohjois-Karjalasta
Kotimaiset retki- ja eräastiat.
Patria
Esillä Patria AMV XP -panssariajoneuvo.
ProAgria / Pohjois-Karjalan Lampurit
Lammastalouden esittelyä ja pohjoiskarjalaisia lammastuotteita.
Riveria
Oppilaitoksen esittelypiste.
Savipaja Tuliaistupa
Kontiolahtelaisen keramiikkapajan palvelupiste.
SDP
Paikallisen kunnallisjärjestön piste.
Sisu-kylmäallas
Kotimaiset kylmäaltaat.
Suomen vesijuoksuliitto
Avantouinti- ja vesiliikuntatuotteet.
Tmi Arituu
Alppivillan lammastossut, aamutossut ja yösukat sekä Pirka-Kenkä-terveysjalkineet.
Tmi Okulaari
Mehiläisvaha, optisten pintojen puhdistusaineet.
Tulikivi
Juukalaisen tulisijavalmistajan näyttävä ja takkatulen äärellä lämmittelymahdollisuuden tarjoava showroom.
Valamon luostari
Luostarin esittelypiste.
Vekarat vikkeläks (la 7.3.)
Tarkkuusheittoseinä ja toiminnallista tekemistä lapsille.
Katariina Montti
Kontiolahden Urheilijat ry
Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat
Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 5.-8.3.2026 sekä 25.-29.11.2026.
