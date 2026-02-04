THL on valmis ottamaan vastuun suomalaisen terveystietoalueen tieto- ja lupatoiminnon toteuttamisesta
10.2.2026 10:00:05 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
THL on valmis ottamaan vastuulleen terveystiedon hyödyntämiseen keskittyvän uuden kansallisen tieto- ja lupatoiminnon toteuttamisen. Sitran tänään julkaisemassa selvityksessä ehdotetaan, että Suomeen muodostetaan kansallinen terveystietoalue. Se kokoaisi yhteen terveystiedon infrastruktuurin, luvituksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan. Taustalla ovat tekoälyn tuomat mahdollisuudet datan hyödyntämiseen.
Uuden toimintamallin tavoitteena on nykyistä yksilöllisempi hoito, sote-kustannusten hillitseminen sekä terveysalan tutkimuksen ja yritysten kasvun vauhdittaminen.
Kolme eri kokonaisuutta
Kansallinen terveystietoalue FHDS (Finnish Health Data Space) koostuisi kolmesta kokonaisuudesta. Niistä ensimmäinen koskee tiedon kokoamista sekä sen laadun varmistamista ja tietoturvallista, tehokasta hyödyntämistä.
Toinen osa koskee terveystietojen käytön luvituksen yhdenmukaistamista ja tietojen lainmukaisen ja eettisen käytön varmistamista.
Sitran selvityksessä nämä kaksi kokonaisuutta sijoittuisivat THL:n alaisuuteen.
”Pidämme erittäin hyvänä ajatusta siitä, että tieto- ja lupatoiminnot tulisivat THL:n vastuulle. Meillä on tähän erinomaiset valmiudet, sillä olemme kehittäneet pitkäjänteisesti tiedon hyödyntämisen edellytyksiä”, sanoo THL:n pääjohtaja Mika Salminen.
”Olemme itse asiassa jo kehittäneet yhtenäistä, eri tarkoituksia palvelevaa tietovarantoa pitkälle raportin tarkoittamaan suuntaan ja myös luvitusprosessimme ovat nopeita ja joustavia. Kyseessä olisi toki uusi ja iso tehtävä, joka vaatii vielä jatkopohdintaa muiden muassa resursoinnin ja mahdollistavan lainsäädännön kehittämisen osalta.”
Toimintamallin kolmas rooli koskee kansallista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka toisi yhteen tutkijat, kasvuyritykset ja hallinnon.
Sote-järjestelmän ohjaus vaatii entistä tarkempaa tilannetietoa
Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus edellyttää entistä tarkempaa ja ajantasaisempaa tilannekuvaa. Kansallinen terveystietoalue mahdollistaisi koko terveydenhuollon johtamisen tiedolla.
”Ylläpidämme THL:ssä kansallisia terveysrekistereitä ja vastaamme yhtenäisten koodistojen ja luokitusten saamisesta koko sote-kentän käyttöön. Tietojen laatua ja hyödyntämistä kehitetään laajassa yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa”, Salminen sanoo.
Kansallinen terveystietoalueen tuoman uuden toimintamallin tarve on akuutti, sillä väestön ikääntyminen ja monisairastavuus lisäävät palveluiden kysyntää samalla kun resurssit ovat tiukoilla.
Terveysdataa olisi pystyttävä hyödyntämään tehokkaasti tekoälyn avulla. Tämä auttaisi esimerkiksi hyvinvointialueita kehittämään palveluitaan, parantamaan hoidon vaikuttavuutta ja hillitsemään kuluja.
Euroopan unionin terveystietoalue (EHDS) velvoittaa jäsenmaat avaamaan terveysdatan hyötykäyttöön lähivuosina, mikä niin ikään kannustaa Suomea rakentamaan omat ratkaisunsa omista lähtökohdistaan.
Sitran selvityshenkilöt ehdottavat, että valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen ja asettaa poikkihallinnollisen ohjausryhmän mallin käyttöönotosta. Käytännön toimeenpano voitaisiin aloittaa piloteilla vuosina 2026–2027.
Aiheesta lisää
Ehdotus: Hajanainen terveysdata ja alan osaaminen koottava yhteen – uusi kansallinen malli nostaisi Suomen tekoälyn kärkimaaksi
Sitran tiedote 10.2.2026
Lisätietoja
Terveystiedon tulevaisuus tekoälyn aikakaudella – ehdotus Suomen kansallisesta terveystietoalueesta
Sitran selvitys
Mika Salminen
pääjohtaja
THL
puh. 029 524 6001
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL lanseeraa uudet rahapelaamisen riskirajat ja rahapelitestin – pelaajan luottorivi auttaa pelaamisen hallinnassa4.2.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut uudet rahapelaamisen riskirajat sekä testin, jonka avulla voi testata oman suhteensa rahapelaamiseen. Suomessa asuvien suhde rahapelaamiseen kiteytyy jatkossa luottoriviin 2-4-2, joka kuvastaa rahapelaamisen riskirajoja. Riskirajojen mukaisesti pelaamiseen voisi käyttää enintään kaksi prosenttia nettotuloista, pelata enintään neljänä päivänä kuukaudessa sekä välttää pelaamasta toistuvasti enempää kuin kahta eri pelityyppiä.
THL viikolla 6/202629.1.2026 15:12:02 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 29.1. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 4.2.2026 THL julkaisee uudet rahapelaamisen riskirajat sekä niiden pohjalta laaditun rahapelitestin. Toimitukset voivat halutessaan laatia myös oman yksinkertaisen laskurin riskirajojen pohjalta. Rahapelijärjestelmä muuttuu merkittävästi ensi vuonna. 2-4-2 on muistisääntö, joka auttaa jokaista selvittämään oman suhteensa rahapelaamiseen. Riskirajojen mukaisesti pelaamiseen voisi käyttää enintään kaksi prosenttia nettotuloista, pelata enintään neljänä pä
Antalet fall av fästingburen hjärninflammation ökade något jämfört med föregående år – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till nya riskområden29.1.2026 00:30:00 EET | Pressmeddelande
Antalet fall av fästingburen hjärninflammation var under den senaste uppföljningsperioden högre än under tidigare år i Finland. Flest fall konstaterades i kustområden och i skärgården. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har fastställt nya riskområden som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet, där grundserien av vaccinationer mot fästingburen hjärninflammation ges avgiftsfritt.
Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät kasvoivat hieman edellisvuodesta – kansallinen rokotusohjelma laajenee uusille riskialueille29.1.2026 00:30:00 EET | Tiedote
Puutiaisaivotulehdustapauksia esiintyi viime seurantakaudella enemmän kuin aikaisempina vuosina Suomessa. Tapauksia todettiin eniten rannikkoalueilla ja saaristossa. THL on määritellyt uusia kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia riskialueita, joilla puutiaisaivotulehdusrokotteen perussarjan saa maksutta.
Turvakotien asiakasmäärä kasvoi viime vuonna – myös Nollalinjalle soitettiin edellisvuotta enemmän27.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Vuonna 2025 turvakotien asiakasmäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Turvakodeissa oli yhteensä 5 979 asiakasta, mikä on noin 180 enemmän kuin vuonna 2024. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2025 ennakkotiedoista. Kasvua myös asumisvuorokausissa Ennakkotietojen mukaan viime vuonna asumisvuorokausia kertyi yhteensä noin 113 000, mikä on lähes kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Yhden asiakkaan turvakodissa viettämä keskimääräinen aika pidentyi edellisvuodesta yhdellä päivällä. Viime vuonna keskimääräinen turvakotijakso oli 19 päivää, mutta joillakin alueilla muutos edellisvuosiin oli selvästi suurempi. Viime vuonna pisimmät turvakotijaksot olivat Rovaniemellä sijaitsevassa Lapin turvakodissa, missä jakson kesto oli keskimäärin 28 vuorokautta. ”Rovaniemellä asuntopula on pidentänyt turvakotijaksoja. Jos asiakkaalla on taloudellisia vaikeuksia tai maksuhäiriömerkintä, asuntoa on hyvin hankala saada”, kertoo Lapin turvakodin vastaava sosiaalityön
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme