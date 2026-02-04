​​THL on valmis ottamaan vastuun suomalaisen terveystietoalueen tieto- ja lupatoiminnon toteuttamisesta

Uuden toimintamallin tavoitteena on nykyistä yksilöllisempi hoito, sote-kustannusten hillitseminen sekä terveysalan tutkimuksen ja yritysten kasvun vauhdittaminen.

Kolme eri kokonaisuutta

Kansallinen terveystietoalue FHDS (Finnish Health Data Space) koostuisi kolmesta kokonaisuudesta. Niistä ensimmäinen koskee tiedon kokoamista sekä sen laadun varmistamista ja tietoturvallista, tehokasta hyödyntämistä.

Toinen osa koskee terveystietojen käytön luvituksen yhdenmukaistamista ja tietojen lainmukaisen ja eettisen käytön varmistamista.

Sitran selvityksessä nämä kaksi kokonaisuutta sijoittuisivat THL:n alaisuuteen.

”Pidämme erittäin hyvänä ajatusta siitä, että tieto- ja lupatoiminnot tulisivat THL:n vastuulle. Meillä on tähän erinomaiset valmiudet, sillä olemme kehittäneet pitkäjänteisesti tiedon hyödyntämisen edellytyksiä”, sanoo THL:n pääjohtaja Mika Salminen.

”Olemme itse asiassa jo kehittäneet yhtenäistä, eri tarkoituksia palvelevaa tietovarantoa pitkälle raportin tarkoittamaan suuntaan ja myös luvitusprosessimme ovat nopeita ja joustavia. Kyseessä olisi toki uusi ja iso tehtävä, joka vaatii vielä jatkopohdintaa muiden muassa resursoinnin ja mahdollistavan lainsäädännön kehittämisen osalta.”

Toimintamallin kolmas rooli koskee kansallista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka toisi yhteen tutkijat, kasvuyritykset ja hallinnon.

Sote-järjestelmän ohjaus vaatii entistä tarkempaa tilannetietoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus edellyttää entistä tarkempaa ja ajantasaisempaa tilannekuvaa. Kansallinen terveystietoalue mahdollistaisi koko terveydenhuollon johtamisen tiedolla.

”Ylläpidämme THL:ssä kansallisia terveysrekistereitä ja vastaamme yhtenäisten koodistojen ja luokitusten saamisesta koko sote-kentän käyttöön. Tietojen laatua ja hyödyntämistä kehitetään laajassa yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa”, Salminen sanoo.

Kansallinen terveystietoalueen tuoman uuden toimintamallin tarve on akuutti, sillä väestön ikääntyminen ja monisairastavuus lisäävät palveluiden kysyntää samalla kun resurssit ovat tiukoilla.

Terveysdataa olisi pystyttävä hyödyntämään tehokkaasti tekoälyn avulla. Tämä auttaisi esimerkiksi hyvinvointialueita kehittämään palveluitaan, parantamaan hoidon vaikuttavuutta ja hillitsemään kuluja.

Euroopan unionin terveystietoalue (EHDS) velvoittaa jäsenmaat avaamaan terveysdatan hyötykäyttöön lähivuosina, mikä niin ikään kannustaa Suomea rakentamaan omat ratkaisunsa omista lähtökohdistaan.

Sitran selvityshenkilöt ehdottavat, että valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen ja asettaa poikkihallinnollisen ohjausryhmän mallin käyttöönotosta. Käytännön toimeenpano voitaisiin aloittaa piloteilla vuosina 2026–2027.

