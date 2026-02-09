Keski-Suomen hyvinvointialue

Kutsu: Vuoden 2026 ensimmäisessä palveluntuottajafoorumissa aiheena tuotantotapa-analyysit hyvinvointialueella

10.2.2026 09:12:53 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Vuoden 2026 ensimmäinen palveluntuottajafoorumi pidetään keskiviikkona 11.3. klo 14-16.  

Voit osallistua foorumiin paikanpäällä hyvinvointialueen valtuustosalissa (Viitaniementie 1A, Jyväskylä) tai etäyhteydellä tästä linkistä. 

Ensimmäisen palveluntuottajafoorumin aiheena on tuotantotapa-analyysit hyvinvointialueella. Kuulemme mm. tuotantotapa-analyysin toteuttamisen prosessista, sisällöstä sekä miten analyysia hyödynnetään päätöksenteossa palvelun järjestämisen tavasta. Saamme myös tietoa parhaillaan meneillään olevista ja muista vuodelle 2026 suunnitelluista tuotantotapa-analyyseista sekä kuulemme kokemuksia ja esimerkkejä toteutetuista tuotantotapa-analyyseista.  

Ilmoittaudu foorumiin tästä linkistä.  Linkin kautta voi myös jättää ennakkokysymyksiä aiheeseen liittyen keskiviikkoon 4.3. saakka.  

Foorumi tallennetaan ja tallenne julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla foorumin jälkeen. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa julkaisun jälkeen.  

Lämpimästi tervetuloa! 

Lisätietoja:
Anna-Liisa Heiskala, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, anna-liisa.heiskala@hyvaks.fi tai p. 040 312 5276 

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

