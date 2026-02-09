Kutsu: Vuoden 2026 ensimmäisessä palveluntuottajafoorumissa aiheena tuotantotapa-analyysit hyvinvointialueella
10.2.2026 09:12:53 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Vuoden 2026 ensimmäinen palveluntuottajafoorumi pidetään keskiviikkona 11.3. klo 14-16.
Voit osallistua foorumiin paikanpäällä hyvinvointialueen valtuustosalissa (Viitaniementie 1A, Jyväskylä) tai etäyhteydellä tästä linkistä.
Ensimmäisen palveluntuottajafoorumin aiheena on tuotantotapa-analyysit hyvinvointialueella. Kuulemme mm. tuotantotapa-analyysin toteuttamisen prosessista, sisällöstä sekä miten analyysia hyödynnetään päätöksenteossa palvelun järjestämisen tavasta. Saamme myös tietoa parhaillaan meneillään olevista ja muista vuodelle 2026 suunnitelluista tuotantotapa-analyyseista sekä kuulemme kokemuksia ja esimerkkejä toteutetuista tuotantotapa-analyyseista.
Ilmoittaudu foorumiin tästä linkistä. Linkin kautta voi myös jättää ennakkokysymyksiä aiheeseen liittyen keskiviikkoon 4.3. saakka.
Foorumi tallennetaan ja tallenne julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla foorumin jälkeen. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa julkaisun jälkeen.
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja:
Anna-Liisa Heiskala, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, anna-liisa.heiskala@hyvaks.fi tai p. 040 312 5276
