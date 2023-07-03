Suomen riistakeskus – Satakunta

Hirvenmetsästyksen tulos Satakunnassa

10.2.2026 09:30:00 EET | Suomen riistakeskus – Satakunta | Tiedote

Jaa

Tammikuun puolivälissä päättyneellä hirvenmetsästyskaudella riistakeskuksen Satakunnan toimialueella kaadettiin 2 447 hirveä. Saalismäärä on pysynyt viime vuodet vakaana.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin noin 88 prosenttia, mikä on suhteellisen korkea hirvilupien käyttöaste. Kauden kokonaissaaliista noin 46 prosenttia oli vasoja, ja kaadetuista aikuisista hirvistä noin 57 prosenttia oli uroksia. Pinta-alaan suhteutettuna eniten hirviä kaatui perinteiseen tapaan Satakunnan pohjoisella rannikkoseudulla, jossa kaadettiin noin 3 hirveä 1000 hehtaaria kohti. Keskimäärin koko Satakunnan riistakeskusalueella saalistiheys oli 2,3 hirveä 1000 hehtaaria kohti.

Luonnonvarakeskus tuottaa lähiaikoina arvion hirvikannan koosta ja rakenteesta tällä hetkellä.

Satakunnan toimialue on jaettu neljään hirvitalousalueeseen, ja alueella toimii noin 200 hirvieläimiä metsästävää seuraa ja seuruetta. Toimialueen noin 15 000:sta metsästyskortin lunastaneesta henkilöstä hirvieläinjahteihin osallistuu arviolta noin 6 000 henkilöä.

Liite: Hirvisaalis riistanhoitoyhdistyksittäin

Avainsanat

hirvimetsästysriistaluonto

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus – Satakunta

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye