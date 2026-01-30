Muistutuskutsu: PTT:n alueellisen asuntomarkkinaennusteen julkistus 12.2. klo 10.30  - kirkastuvatko näkymät tänä vuonna?

Pikakommentti: Työttömyys jatkaa yhä kasvuaan - erityisesti nuorten tilanne huolestuttava 27.1.2026 09:10:14 EET | Tiedote

Työttömyys jatkaa Suomessa kasvuaan, ja varsinkin nuorilla on nyt erityisen hankalaa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk uusimpia tilastolukuja. Työvoiman tarjonta on kyllä hyvin korkealla, mutta kysyntää ei ole.