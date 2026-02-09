Pirkanmaan hyvinvointialue

Valkeakosken aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut keskitetään sote-asemalle

10.2.2026 09:39:34 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Valkeakosken aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat saman katon alle Valkeakosken sote-asemalle, osoitteeseen Särpimäenkatu 27. Toiminta uusissa tiloissa alkaa maanantaina 16. helmikuuta 2026.

Muuton vuoksi mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat suljettuina ke–pe 11.–13.2.2026.

Aiemmin perusterveydenhoidon mielenterveys- ja päihdepalveluja on ollut sote-aseman lisäksi Koulukadulla ja Tays Valkeakosken sairaalan tiloissa. Koulukadulta sote-asemalle muuttaa ryhmämuotoista kuntoutusta mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tarjoava entinen päivätoimintakeskus Kipinä. Tays Valkeakosken sairaalan tiloista siirtyy sote-asemalle päihdepalveluja ja pistämällä huumeita käyttävien terveysneuvonta. Mielenterveyspalvelujen vastaanotot ovat olleet jo aiemmin sote-asemalla.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudet tilat ovat sote-aseman pääoven vasemmanpuoleisessa siivessä ensimmäisessä kerroksessa. Tiloihin pääsee kulkemaan pääoven kautta tai omasta sisäänkäynnistä.

