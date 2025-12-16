Vihreiden MEP Ohisalo: Kokoomukselta ei löydy ratkaisuja asuntokriisin torjuntaan myöskään EU-tasolla
10.2.2026 09:27:51 EET | Vihreät Euroopan parlamentissa | Tiedote
Euroopan parlamentin eurooppalaisya asuntokriisiä käsittelevä erityisvaliokunta äänesti eilen raportistaan, joka käsittelee asumiseen liittyviä haasteita Euroopassa, ja tekee siihen liittyviä suosituksiaan. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo toimii valiokunnan ainoana suomalaisjäsenenä ja Vihreiden neuvottelijana raportin osalta. Ohisalo on pettynyt raportin sisältöön ja syyttää kokoomuksen euroryhmä EPP:tä kyvyttömyydestä löytää ratkaisuja ihmisten arjen keskeisiin ongelmiin.
“Vihreiden neuvottelijana odotin parlamentilta kunnianhimoista otetta ja painetta komissiolle, mutta raportti jää kauas tästä. Kriisin syyksi nähdään lähes pelkästään uusien asuntojen puute, ja samalla keinottelu, lyhytvuokraus ja kohtuuhintaisten asuntojen puute sivuutetaan,” Maria Ohisalo sanoo.
“Osa raportissa ehdotetuista ratkaisuista ovat juuri niitä, jotka ovat nimenomaan johtaneet nykyisiin kriiseihin. Vaikuttaa siltä, että Kokoomuksen EPP-ryhmä haluaa vain varmistaa, että asuntokriisistä hyötyneet yritykset voivat edelleen kasvattaa voittojaan. Ainakin kyky ymmärtää ja tarjota ratkaisuja ihmisten arjen ongelmiin, niihin syihin miksi ihmiset vajoavat köyhyyteen ja asunnottomuuteen, loistaa jälleen poissaolollaan. Aivan kuten Suomessakin,” Ohisalo jatkaa.
Seuraavaksi valiokunnan raporttia käsitellään europarlamentin täysistunnossa maaliskuussa. Europarlamentti äänestää tuolloin raportin lopullisesta sisällöstä ja kannoistaan asuntokriisin ratkaisemiseksi.
“Raporttia on parannettava merkittävästi maaliskuun täysistunnossa, jotta se vastaisi paremmin niitä todellisia ongelmia, joita ihmiset kohtaavat etsiessään kohtuuhintaisia ja laadukkaita koteja eri puolilla EU:ta. Aiomme panostaa muutosesityksiin, jotta raportin ongelmallisimmat kohdat saataisiin korjattua. Raportissa on myös myönteisiä elementtejä, mutta kokonaisuudessaan se antaa kuvan, joka ei vastaa nykyistä kriisiä eikä niitä ratkaisuja, joiden uskomme todella toimivan,” Ohisalo sanoo.
“Vihreiden linja on selvä. Asuminen on nähtävä ihmisoikeutena. Kenenkään ei pitäisi joutua käyttämään yli 30 % tuloistaan asumiseen, julkista rahoitusta kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon on lisättävä, on perustettava erillinen EU:n asuntorahasto, joka mahdollistaisi myös peruskorjauslainoja, maankäyttöä on hillittävä, ja esteettömyys sekä syrjimättömyys varmistettava,” Ohisalo sanoo.
