Kutsu medialle: Mistä syntyy digitaalinen kasvu? Aalto-yliopiston Center for Digital Business Growth -keskuksen aloitusseminaari 12.2.

10.2.2026 10:45:00 EET | Aalto-yliopisto | Kutsu

Talvinen näkymä Dipolin rakennuksesta lumisateessa.
Tapahtuma järjestetään torstaina 12.2. klo 15–17 Dipolissa, osoitteessa Otakaari 24. Seminaari on hybridi ja sen kieli on englanti. Anni Kääriä / Aalto-yliopisto

Näinä monimutkaisuuden, epävarmuuden ja säästötoimien aikoina kysymys kasvusta ei suinkaan ole kadonnut minnekään – se on vain muuttanut muotoaan. Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu uusi tutkimuskeskus nimeltään Center for Digital Business Growth (CDBG), joka keskittyy siihen, miten digitalisaatio voi vauhdittaa kestävää liiketoiminnan kasvua.

Tutkimuskeskus tuo yhteen yrityksiä ja tutkijoita sekä rakentaa uusia yhteistyömalleja akateemisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän välille. Kutsumme median keskuksen kick-off-seminaariin torstaina 12. helmikuuta, jolloin yritysjohtajat, tutkijat ja päätöksentekijät keskustelevat digitaalisen liiketoiminnan tulevaisuudesta ja kasvun edellytyksistä.

Seminaarissa puheenvuoroja pitävät muun muassa:
Heikki Lempinen, toimitusjohtaja, Reima
Henry Tirri, teknologiajohtaja, Nokia
– Aalto-yliopiston tutkijat ja uuden keskuksen johto

Tarkempi ohjelma löytyy täältä.

”Monimutkaisuuden, epävarmuuden ja säästötoimien aikoina tarvitsemme rohkaisevaa strategista visiota kohti kasvua. Toivomme, että uusi tutkimuskeskuksemme yhdistää akateemisen tutkimuksen ja liiketoiminnan niin, että kohtaamiset synnyttävät kestävää talouskasvua”, sanoo uuden tutkimuskeskuksen johtaja, professori Matti Rossi Kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitokselta.

Tervetuloa kuulemaan ratkaisuja tarjoavia puheenvuoroja sekä keskustelemaan digitalisaation kehityksestä.

Aika: torstai 12.2. klo 15–17
Paikka: Dipoli, Otakaari 24, Espoo
Seminaari on hybridi ja sen kieli on englanti.

Ilmoittautumiset pyydetään keskiviikkoon 11.2. klo 17 mennessä tapahtumasivujen kautta:

Dipoliin paikan päälle: Center for Digital Business Growth Seminar | Aalto University

Suora verkkolähetys: Center for Digital Business Growth Seminar – Livestream | Aalto University

Yhteyshenkilöt

Niina Mallat
koordinaattori, Center for Digital Business Growth
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, tieto- ja palvelujohtamisen laitos
niina.mallat@aalto.fi
p. 0503394727

