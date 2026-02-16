Kutsu: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg 28.2. Suomussalmella

SuPer: Ei sovintoa yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan – työtaistelutoimet jatkuvat ja näillä näkymin lakko alkaa 15.2.2026 18:00:18 EET | Tiedote

Kaikki osapuolet eivät hyväksyneet sovintoehdotusta yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Valtakunnansovittelija antoi sovintoehdotuksen eilen 14. helmikuuta. SuPerin liittohallitus hyväksyi sovintoehdotuksen harkittuaan ehdotusta tarkkaan. Ratkaisu olisi ollut kokonaisuutena arvioiden kohtuullinen nykyisessä hyvin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Neuvottelut ovat olleet vaikeat. Palkkaratkaisu olisi ollut hyvä lähihoitajille, mutta Hali ei suostunut lähihoitajien näkökulmista reiluihin kohdennuksiin, joten sopua ei syntynyt.