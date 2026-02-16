Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Kutsu: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg 28.2. Suomussalmella

23.2.2026 05:00:00 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Kutsu

Jaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg osallistuu Kainuun superilaisten hyvinvointipäivään lauantaina 28. helmikuuta.

Päivi Inberg
Päivi Inberg Kuvaaja: Anna Autio

Puheenjohtaja tapaa SuPerin paikallisia aktiiveja, keskustelee ajankohtaisista asioista ja on kyseisenä päivänä tavoitettavissa median haastattelun merkeissä.

Aika ja paikka: lauantai 28.2.2026 klo 9 –15 Hotelli Kiannon Kuohut,
                            (osoite: Jalonkatu 1 B, 89600 Suomussalmi)

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

Lisätietoja: Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer: Ei sovintoa yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan – työtaistelutoimet jatkuvat ja näillä näkymin lakko alkaa15.2.2026 18:00:18 EET | Tiedote

Kaikki osapuolet eivät hyväksyneet sovintoehdotusta yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan. Valtakunnansovittelija antoi sovintoehdotuksen eilen 14. helmikuuta. SuPerin liittohallitus hyväksyi sovintoehdotuksen harkittuaan ehdotusta tarkkaan. Ratkaisu olisi ollut kokonaisuutena arvioiden kohtuullinen nykyisessä hyvin vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Neuvottelut ovat olleet vaikeat. Palkkaratkaisu olisi ollut hyvä lähihoitajille, mutta Hali ei suostunut lähihoitajien näkökulmista reiluihin kohdennuksiin, joten sopua ei syntynyt.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye