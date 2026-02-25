Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Kutsu: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg 28.2. Suomussalmella

27.2.2026 05:00:00 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Kutsu

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg osallistuu Kainuun superilaisten hyvinvointipäivään lauantaina 28. helmikuuta.

Päivi Inberg
Päivi Inberg Kuvaaja: Anna Autio

Puheenjohtaja tapaa SuPerin paikallisia aktiiveja, keskustelee ajankohtaisista asioista ja on kyseisenä päivänä tavoitettavissa median haastattelun merkeissä.

Aika ja paikka: lauantai 28.2.2026 klo 9 –15 Hotelli Kiannon Kuohut,
                            (osoite: Jalonkatu 1 B, 89600 Suomussalmi)

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

Lisätietoja: Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115

