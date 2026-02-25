Kutsu: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg 28.2. Suomussalmella
27.2.2026 05:00:00 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Kutsu
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg osallistuu Kainuun superilaisten hyvinvointipäivään lauantaina 28. helmikuuta.
Puheenjohtaja tapaa SuPerin paikallisia aktiiveja, keskustelee ajankohtaisista asioista ja on kyseisenä päivänä tavoitettavissa median haastattelun merkeissä.
Aika ja paikka: lauantai 28.2.2026 klo 9 –15 Hotelli Kiannon Kuohut,
(osoite: Jalonkatu 1 B, 89600 Suomussalmi)
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Lisätietoja: Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
