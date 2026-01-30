Maailma kylässä -festivaalin ensimmäiset ohjelmajulkaisut avaavat näkymiä Palestiinaan, Venezuelaan ja Kongoon
Helsingin keskustaan muuttava Maailma kylässä -festivaali on julkaissut ensimmäisiä ohjelmiaan. Toukokuun puolivälissä 16.–17.5. järjestettävällä ilmaisfestivaalilla nähdään kongolais–kanadalainen multi-instrumentalisti Kizaba, palestiinalaistaustainen psykedeelistä desert rockia edustava Jamila & The Other Heroes sekä venezuelalaisen kuvajournalisti Manu Quinteron ja Venezuelasta raportoineen toimittaja Maija Salmen ajankohtainen keskustelu Venezuelan oikeudesta vapauteen. Festivaalin teemana on Vapaus.
Toista kertaa Suomeen saapuva Kizaba tuo festariyleisölle valloittavan shown, jossa perinteiset kongolaiset rytmit yhdistyvät elektroniseen musiikkiin. Kizaban musiikissa kuuluvat esi-isien laulut, soukous ja afrobeat sekä useat kielet, kuten ranska, englanti, kikongo ja lingala. Artistin toinen albumi Future Village (2024) sai useita ehdokkuuksia Kanadan JUNO Awardseissa vuonna 2024, mukaan lukien vuoden parhaan maailmanmusiikin albumin ehdokkuuden.
Berliinistä käsin vaikuttava Jamila & The Other Heroes huokuu vallankumouksellisuutta, vapautta ja voimaantumista. Yhtye nimettiin laulaja Jamila Al-Yousefin palestiinalaisen isoäidin mukaan, ja heidät tunnetaan erityisesti kappaleistaan palestiinalaisten oikeuksien ja vapauttamisen puolesta. Ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva viisihenkinen yhtye tarjoilee festariyleisölle aavikkomaisen psykedeelisiä kitarariffejä, arabialaisia perkussiorytmejä sekä lumoavia laulumelodioita englanniksi ja arabiaksi.
– Osana palestiinalaista diasporaa kannan mukanani esi-isieni taisteluja ja syvää rakkautta elämään, ja kunnioitan heitä taistelemalla musiikin avulla vapautuksen puolesta ja antamalla ilon olla osa vastarintaa. Laulan perheestäni ja kokemuksistani Palestiinassa, mutta minulle Palestiina on viime kädessä universaali muistutus siitä, että vapaus on jotain, jota meidän on harjoitettava yhdessä, solidaarisesti. Kukaan ei ole vapaa, ennen kuin me kaikki olemme vapaita, sanoo Jamila Al-Yousef.
Venezuela, oikeus vapauteen
Venezuelalainen kuvajournalisti Manu Quintero ja Venezuelasta raportoinut toimittaja Maija Salmi keskustelevat Venezuelan oikeudesta vapauteen. Miltä Venezuelan kriisi näyttää henkilökohtaisesta ja ammatillisesta näkökulmasta uutisotsikkojen takana. Quintero on kuvannut viimeiset 15 vuotta kotimaansa kriisiä useille tiedotusvälineille ja uutistoimistoille, muun muassa National Geographiciin, The Washington Postiin, The New York Timesiin ja Time Magazineen.
– Geopoliittisen melun keskellä elää kansa, joka unelmoi vapaudesta, sanoo Manu Quintero.
Lisää ohjelmajulkaisuja maalis–huhtikuussa
Lisää kotimaisia ja kansainvälisiä konsertteja, puheohjelmaa, lastenohjelmaa, työpajoja sekä monenlaista muuta innostavaa tekemistä ja näytteilleasettajien tarjonta julkaistaan maalis–huhtikuun aikana. Festivaalille odotetaan noin 25–30 000 kävijää kahden päivän aikana. Festivaalin tapahtumapaikkojen joukkoon on saatu aiempien Lasipalatsin aukion, Bio Rexin, Narinkkatorin ja Luckanin lisäksi Rosebudin Kirjamaailma sekä Kampin kappeli.
Maailma kylässä -festivaali teemalla Vapaus 16.–17.5.2026 Lasipalatsikorttelissa Helsingin keskustassa.
Maailma kylässä on vuodesta 1995 alkaen järjestetty kestävän kehityksen festivaali, joka käy keskustelua ajankohtaisista globaaleista aiheista ja herättelee ihmisiä toimimaan kestävämmän maailman puolesta. Kansainvälinen ilmaistapahtuma järjestetään 16.–17.5.2026 Helsingin keskustassa, Lasipalatsikorttelissa ja Narinkkatorilla teemalla Vapaus. Festivaalin arvot ovat monimuotoisuus, innostavuus, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon järjestämän Maailma kylässä -festivaalin pääyhteistyökumppanit ovat Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto, Kirkon Ulkomaanapu ja Maailman Kuvalehti.
