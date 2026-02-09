Järjestöavustuksia haettiin vilkkaasti – avustusten kohdentamisesta päätetään helmikuussa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2026 on ollut vilkas. Toiminta-avustuksia haettiin yhteensä 55 hakemuksella, ja haettu summa oli 526 020 euroa.

Kumppanuusavustuksia haettiin 12 hakemuksella, yhteissumman ollessa 428 854 euroa.

Kaikkiaan järjestöt hakivat avustuksia lähes 955 000 euron edestä. Vuoden 2026 avustusmääräraha on kuitenkin 330 000 euroa.

Järjestöavustusten hakemusmäärät kasvussa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustusten hakijamäärä on kasvanut vuosi vuodelta, ja mukaan on tullut myös uusia toimijoita. Haettujen avustussummien määrä on noussut merkittävästi: vuonna 2023 avustuksia haettiin yhteensä 340 000 eurolla, kun taas vuonna 2026 haettu summa on jo 954 874 euroa. Avustuksiin myönnetty määräraha on pysynyt samana vuosina 2025 ja 2026, eli 330 000 euroa.

On hyvä huomioida, että tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä avustusprosessi on muuttunut vuosien aikana, eikä kaikkia tietoja ole saatavilla.

Järjestöavustuksia myönnetään järjestöjen toimintaan, joka tukee, täydentää tai monipuolistaa hyvinvointialueen palveluja ja edistää asukkaiden hyvinvointia. Lue lisää avustuksista ja periaatteista: Järjestöavustukset - Oma Häme

Järjestöjen työn merkitys hyvinvointialueen kumppanina

Jokainen avustuksia hakenut järjestö tekee arvokasta ja merkityksellistä työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hakemuksissa näkyi myös vahva kytkeytyminen hyvinvointisuunnitelman painopisteisiin: osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja turvalliseen arkeen.

Järjestöjen kuvaamassa toiminnassa näkyi monipuolisesti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen teemoja. Avustuksia hakevat järjestöt tukevat esimerkiksi yhteisöllisyyttä, mielenterveyttä ja kriisinkestävyyttä sekä edistävät ja vahvistavat toimintaan osallistuvien toimintakykyä, digitaitoja sekä arjen turvallisuutta. Lisäksi järjestöt tarjoavat tietoa ja tukea monille erityisryhmille. Esimerkiksi potilasyhdistystoiminta on aktiivista ja hakijoiden määrä kasvanut.

Avustusten kohdentaminen ja päätöksenteko

Vaikka hakijamäärä on kasvanut vuosi vuodelta, myös uusia toimijoita on voitu tukea. Harkinnassa on kuitenkin arvioitu uuden toiminnan aloittamisen tarkoituksenmukaisuutta ja sitä, voisiko myönnettävällä avustussummalla käynnistää uutta toimintaa. Avustusmääriä on tarkastettu, ja niihin on tässä talouden tilanteessa jouduttu tekemään vähennyksiä – joillekin toimijoille on myönnetty pieniä korotuksia toiminnan laajenemisen vuoksi.

Päätösehdotuksessa on huomioitu alueellinen kattavuus sekä toimintamuotojen ja kohderyhmien monipuolisuus. Hakemuksissa esiintyy edelleen kustannuseriä, joita avustusohje ei hyväksy, kuten merkkipäivien juhlallisuudet ja tilojen kunnostukset. Haetut summat eivät siis aina vastaa todellista avustettavan toiminnan kustannustasoa. Avustusta ei myöskään voida myöntää toimintaan, joka ei täytä hyvinvointialueen avustusperiaatteita.

Päätöksentekoaikataulu

Päätökset järjestöavustuksista tehdään kolmessa lautakunnassa seuraavan aikataulun mukaisesti

10.2.2026: Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 18.2.2026: Elämänkaarilautakunta

Elämänkaarilautakunta 19.2.2026: Turvallisuuslautakunta

Hyvinvointialueen järjestöavustuskokonaisuudesta tiedotetaan heti, kun kaikki lautakunnat ovat tehneet päätöksensä. Avustussopimukset laaditaan ja maksatukset toimeenpannaan mahdollisimman pian tämän jälkeen.