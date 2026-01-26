EU-komissio tavannut vain turkisalan edustajia – järjestöt kantelivat Euroopan oikeusasiamiehelle

Eläinoikeuspalkinto Tatu ja Patu -kirjailijoille 8.1.2026 14:00:01 EET | Tiedote

Eläinoikeusjärjestö Animalia myöntää eläinoikeuspalkinto Pro Animalian kirjailija-kuvittaja Aino Havukaiselle ja Sami Toivoselle merkittävästä eläinten oikeuksia edistävästä kulttuuriteosta. Havukaisen ja Toivosen Veera- ja Tatu ja Patu -kirjojen uusista painoksista on vuodesta 2025 alkaen poistettu viittauksia lihaan ja maitotuotteisiin.