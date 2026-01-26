EU-komissio tavannut vain turkisalan edustajia – järjestöt kantelivat Euroopan oikeusasiamiehelle
10.2.2026 10:26:12 EET | Animalia ry | Tiedote
Eläinjärjestöt ovat kannelleet Euroopan oikeusasiamiehelle EU-komission toiminnasta, kun se on käsitellyt Fur Free Europe -kansalaisaloitetta. Komissio on tavannut prosessin aikana aktiivisesti vain turkisalan edustajia.
Eläinjärjestöt ovat pyytäneet oikeusasiamiestä arvioimaan, onko komissio toiminut epäasianmukaisesti valmistellessaan virallista vastausta Fur Free Europe -kansalaisaloitteeseen. Aloitteessa vaaditaan turkistarhojen ja turkistuotteiden myynnin kieltämistä EU:ssa.
Eläinjärjestöjen mukaan EU-komissio on rikkonut poliittisen tasa-arvon ja sidosryhmien tasapuolisen osallistamisen periaatetta, kun se on tavannut aktiivisesti turkisteollisuuden edustajia, mutta jättänyt huomiotta kansalaisjärjestöjen tapaamispyynnöt.
Myöskään terveys- ja eläinten hyvinvointiasioista vastaava komissaari Olivér Várhelyi ei ole pyynnöistä huolimatta suostunut tapaamaan eläinjärjestöjen edustajia kansalaisaloitteesta keskustelemiseksi.
EU-komissio on järjestänyt kolme työpajaa turkisalan kanssa
EU-komissio on järjestänyt kolme työpajaa turkisteollisuuden edustajien kanssa ja lisäksi kieltäytynyt antamasta tietoja tai pöytäkirjoja näistä työpajoista kantelun tekijöille. Turkisteollisuus toimitti jo ennen työpajoja komissiolle useita asiakirjoja, jotka selvästi muovasivat kokousten sisältöjä. Animalia oli yksi komissiolle tietopyynnön jättäneistä järjestöistä. Animalian saamasta dokumenttilistasta näkyy, että myös suomalainen tarhaajien etujärjestö FIFUR on osallistunut komission järjestämiin työpajoihin.
“Olemme hyvin pettyneitä siihen, millä tavalla EU-komissio on hoitanut valmistelutyön, joka liittyy turkistarhauskieltoa vaativaan kansalaisaloitteeseen. Komission olisi pitänyt kuulla tasapuolisesti kaikkia aiheeseen liittyviä sidosryhmiä sekä huomioida EFSA:n raportin suositukset. Näin puolueellinen valmistelutyö syö koko kansalaisaloiteprosessin uskottavuutta”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo. Kivekäs on yksi aloitteen tekijöistä.
Komission pyynnöstä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA selvitti turkistarhoilla kasvatettavien eläinten hyvinvointia. EFSA:n viime kesänä julkaisemassa tieteellisessä raportissa todettiin, että nykyisenkaltaisilla turkistarhoilla eläinten hyvinvointia ei voida missään olosuhteissa taata.
EU-komissio ei vaikuta kuitenkaan välittävän EFSA:n lausunnosta, sillä komission marraskuussa tekemässä sidosryhmäkyselyssä käsiteltiin vain turkistarhauksen jatkamista koskevia skenaarioita, eikä siinä viitattu EFSA:n vain muutamaa kuukautta aiemmin julkaistuun raporttiin. Kantelun tehneiden järjestöjen mielestä Euroopan komission tulisi valmisteluvaiheessa arvioida kaikkia poliittisia skenaarioita eikä vain niitä, jotka mahdollistavat turkistarhauksen jatkamisen. Komission on määrä antaa vastauksensa kansalaisaloitteeseen maaliskuussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi KivekästoiminnanjohtajaAnimaliaPuh:050 384 5072heidi.kivekas@animalia.fi
Animalia ry
Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Animalia ry
Mediassa broilerin elämä on mukavaa – Animalia haastaa lihatalojen harhaanjohtavan markkinoinnin26.1.2026 07:54:00 EET | Tiedote
Lihatalojen mielikuvamainonnassa broilerit elävät huoletonta elämää, eikä tuotannon todellisuutta näytetä. Mediajutuissa broilerit ovat lähinnä ruokaa.
Eläinoikeuspalkinto Tatu ja Patu -kirjailijoille8.1.2026 14:00:01 EET | Tiedote
Eläinoikeusjärjestö Animalia myöntää eläinoikeuspalkinto Pro Animalian kirjailija-kuvittaja Aino Havukaiselle ja Sami Toivoselle merkittävästä eläinten oikeuksia edistävästä kulttuuriteosta. Havukaisen ja Toivosen Veera- ja Tatu ja Patu -kirjojen uusista painoksista on vuodesta 2025 alkaen poistettu viittauksia lihaan ja maitotuotteisiin.
Euroopan suurin turkisten tuottajamaa Puola kieltää turkistarhauksen2.12.2025 15:31:06 EET | Tiedote
Puolan presidentti Karol Nawrocki allekirjoitti tänään 2.12. lain, joka kieltää turkistarhauksen siirtymäajan jälkeen vuonna 2033. Puola on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin turkisten tuottajamaa Kiinan jälkeen.
Miljoonat broilerit ovat niin sairaita, että ne eivät kelpaa ruuaksi19.11.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Suomessa lähes neljä miljoonaa broileria hylätään teurastamoissa vuosittain, eli ne eivät päädy ihmisravinnoksi. Syitä hylkäykseen ovat muun muassa erilaiset ihotulehdukset, kuten paiseet, sekä murtumat.
Atria sai vuoden eläinvastaisuuspalkinnon4.11.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Vuoden 2025 eläinvastaisuuspalkinto Anti Animalia on myönnetty Atrialle. Eläinoikeusjärjestö Animalian myöntämä palkinto annetaan taholle, joka on merkittävästi polkenut eläinten oikeuksia eläinvastaisilla teoillaan. Tänä vuonna palkinnon saajan sai päättää yleisö.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme