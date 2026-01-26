Animalia ry

EU-komissio tavannut vain turkisalan edustajia – järjestöt kantelivat Euroopan oikeusasiamiehelle

10.2.2026 10:26:12 EET | Animalia ry | Tiedote

Eläinjärjestöt ovat kannelleet Euroopan oikeusasiamiehelle EU-komission toiminnasta, kun se on käsitellyt Fur Free Europe -kansalaisaloitetta. Komissio on tavannut prosessin aikana aktiivisesti vain turkisalan edustajia.

Kolme nuorta kettua seisovat pelokkaina turkistarhan häkissä.
Kolme nuorta kettua seisovat pelokkaina turkistarhan häkissä. Andrew Skowron / We Animals

Eläinjärjestöt ovat pyytäneet oikeusasiamiestä arvioimaan, onko komissio toiminut epäasianmukaisesti valmistellessaan virallista vastausta Fur Free Europe -kansalaisaloitteeseen. Aloitteessa vaaditaan turkistarhojen ja turkistuotteiden myynnin kieltämistä EU:ssa.   

Eläinjärjestöjen mukaan EU-komissio on rikkonut poliittisen tasa-arvon ja sidosryhmien tasapuolisen osallistamisen periaatetta, kun se on tavannut aktiivisesti turkisteollisuuden edustajia, mutta jättänyt huomiotta kansalaisjärjestöjen tapaamispyynnöt. 

Myöskään terveys- ja eläinten hyvinvointiasioista vastaava komissaari Olivér Várhelyi ei ole pyynnöistä huolimatta suostunut tapaamaan eläinjärjestöjen edustajia kansalaisaloitteesta keskustelemiseksi. 

EU-komissio on järjestänyt kolme työpajaa turkisalan kanssa 

EU-komissio on järjestänyt kolme työpajaa turkisteollisuuden edustajien kanssa ja lisäksi kieltäytynyt antamasta tietoja tai pöytäkirjoja näistä työpajoista kantelun tekijöille. Turkisteollisuus toimitti jo ennen työpajoja komissiolle useita asiakirjoja, jotka selvästi muovasivat kokousten sisältöjä. Animalia oli yksi komissiolle tietopyynnön jättäneistä järjestöistä. Animalian saamasta dokumenttilistasta näkyy, että myös suomalainen tarhaajien etujärjestö FIFUR on osallistunut komission järjestämiin työpajoihin. 

“Olemme hyvin pettyneitä siihen, millä tavalla EU-komissio on hoitanut valmistelutyön, joka liittyy turkistarhauskieltoa vaativaan kansalaisaloitteeseen. Komission olisi pitänyt kuulla tasapuolisesti kaikkia aiheeseen liittyviä sidosryhmiä sekä huomioida EFSA:n raportin suositukset. Näin puolueellinen valmistelutyö syö koko kansalaisaloiteprosessin uskottavuutta”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo. Kivekäs on yksi aloitteen tekijöistä. 

Komission pyynnöstä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA selvitti turkistarhoilla kasvatettavien eläinten hyvinvointia. EFSA:n viime kesänä julkaisemassa tieteellisessä raportissa todettiin, että nykyisenkaltaisilla turkistarhoilla eläinten hyvinvointia ei voida missään olosuhteissa taata.  

EU-komissio ei vaikuta kuitenkaan välittävän EFSA:n lausunnosta, sillä komission marraskuussa tekemässä sidosryhmäkyselyssä käsiteltiin vain turkistarhauksen jatkamista koskevia skenaarioita, eikä siinä viitattu EFSA:n vain muutamaa kuukautta aiemmin julkaistuun raporttiin. Kantelun tehneiden järjestöjen mielestä Euroopan komission tulisi valmisteluvaiheessa arvioida kaikkia poliittisia skenaarioita eikä vain niitä, jotka mahdollistavat turkistarhauksen jatkamisen. Komission on määrä antaa vastauksensa kansalaisaloitteeseen maaliskuussa. 

Yhteyshenkilöt

Animalia ry

Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.

