Vahva asiakasomistajakasvu vauhditti PeeÄssän viime vuotta – ruoan verkkokaupan kysyntä kasvaa

Asiakasomistajuus kiinnostaa Pohjois-Savossa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana ennätysmäärä 8 206 ja se oli 2 075 liittynyttä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Pohjois-Savon alueen talouksista 92,5 prosentissa (+2,1 %) on S-Etukortti. Asiakasomistajia PeeÄssällä oli vuoden lopussa 134 283.

PeeÄssä oli parhaiten asiakasomistajiaan palkitseva osuuskauppa. Bonusta, maksutapaetua ja ylijäämänpalautusta, maksettiin yhteensä 48,5 miljoonaa euroa, joka on keskimäärin 361 euroa per asiakasomistaja. Asiakasomistajille palautettiin näitä ostosten keskittämisestä syntyvää hyötyä 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Näiden lisäksi PeeÄssän asiakasomistajat hyötyivät edullisesta hintatasosta, ilmaisista S-pankin peruspankkipalveluista sekä muista erilaisista asiakasomistajille tarkoitetuista eduista. Näistä kertyvää omistajahyötyä tuotettiin kokonaisuudessaan 101,9 miljoonaa euroa.

Vuosittaisen Luottamus ja maine -tutkimuksen mukaan PeeÄssän kokonaismaine on erinomaisella tasolla tuloksella 3,86. Luottamus PeeÄssää kohtaan rakentuu useasta tekijästä. Osuuskauppa on toimijana helposti lähestyttävä ja tarjoaa laadukasta palvelua sekä monipuolisesti valinnanvaihtoehtoja. Luottamusta lisää toiminnan vahvat tulevaisuuden kasvunäkymät ja kyky tuottaa hintansa arvoisia tuotteita ja palveluita.

– Vuonna 2025 lanseerasimme PeeÄssän ekosysteemiin uuden vuorovaikutuskonseptin, jossa kutsumme asiakkaita antamaan palautetta sloganilla “palautteesi muokkaa huomista”. Tämän jälkeen kerromme avoimesti, miten “palautteesi muokkasi huomista” – eli viestimme konkreettisesti, miten asiakkaiden antamaa palautetta on hyödynnetty ja mitä muutoksia on tehty sen perusteella. Konseptin myötä palautteiden määrä kasvoi peräti 30 %, mikä on selkeä osoitus asiakkaiden kasvaneesta halusta osallistua oman kaupan kehittämiseen. Uskon, että tämä kehitys vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemukseen, sillä kun paikalliset asiakkaat tuovat ajatuksensa ja ehdotuksensa esiin ja näkevät niiden vaikutukset, pystymme yhdessä rakentamaan entistä arvokkaampaa ja asiakaslähtöisempää palvelua. Yhdessä tekeminen ja avoin vuorovaikutus ovatkin avainasemassa, kun haluamme kehittää omaa kauppaamme asiakkaitamme varten, kertoo PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila.

Osuuskauppa pärjää haastavassakin taloustilanteessa

Osuuskauppa PeeÄssän liikevaihto kasvoi 2,5 % ja oli kokonaisuudessaan 780,5 miljoonaa euroa (ed. v. 761,3 miljoonaa euroa). Operatiivinen tulos kasvoi ja oli 30,7 miljoonaa euroa (ed. v. 29,2 miljoonaa euroa), ollen 3,9 % (ed. v. 3,8 %) liikevaihdosta. PeeÄssän omavaraisuusaste oli 80,6 % (ed. v. 80,3 %).

Voimakkainta kasvu oli päivittäistavarakaupassa, jossa liikevaihto kasvoi 3,6 %, liikevaihdon ollessa 524,2 miljoonaa euroa (ed. v. 506,2 miljoonaa euroa). Kasvua syntyi 18 miljoonaa euroa. Käyttötavarakauppa kasvoi 0,9 %, liikevaihdon ollessa 57,4 miljoonaa euroa (ed. v. 56,9 miljoonaa euroa). Kasvua syntyi 0,5 miljoonaa euroa. Erityisen vahvaa päivittäistavarakaupan liikevaihdon kasvu on ollut S-marketeissa Kuopion alueella, jossa verkkokauppatilaukset ovat olleet todella suosittuja.

Vuonna 2025 PeeÄssän tarjoamille ruoan verkkokaupan palveluille on ollut paljon kysyntää. Esimerkiksi Siilinjärven S-marketin 12 ruokarobottia tekivät eniten ruokakuljetuksia koko Suomessa. S-ryhmän vertailussa PeeÄssällä oli jo kolmatta vuotta peräkkäin eniten kasvanut ruoan verkkokauppa. Ruoan verkkokaupan myynti lähes tuplaantui edellisestä vuodesta.

Myös majoitus- ja ravitsemiskaupan liikevaihdossa nähtiin 6,8 % kasvu, liikevaihdon ollessa 58,5 miljoonaa euroa (ed. v. 54,8 miljoonaa euroa). Kasvua syntyi 3,7 miljoonaa euroa. Alan haastavasta tilanteesta huolimatta liikevaihdon kasvu on ollut positiivista. Uudistetun Break Sokos Hotel Tahkon ensimmäinen täysi toimintavuosi oli odotettua vilkkaampi. Uudistuneelle hotellille asetettu käyttöastetavoite saavutettiin odotettua nopeammin. Myös Original Sokos Hotel Koljonvirta on ollut uudistuksen jälkeen vahvassa vedossa.

Liikenteen energioiden ja palveluiden liikevaihto laski 1,9 % edelliseen vuoteen nähden, liikevaihdon ollessa 136,2 miljoonaa euroa (ed. v. 138,8 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Liikevaihdon laskuun on vaikuttanut erityisesti edellisvuodesta laskenut polttonesteiden markkinahinta. Toisaalta litrakehitys polttonesteissä oli positiivinen. Polttonesteen litroissa nähtiin 4,9 % kasvu verrattuna edelliseen vuoteen.

– Vuosi 2025 oli poikkeuksellinen kasvun ja kehityksen vuosi PeeÄssälle. Asiakasomistajien määrän ennätyksellinen kasvu ja verkkokaupan vahva kehitys osoittavat, että pohjoissavolaiset arvostavat paikallista palvelua ja jatkuvaa uudistumista. Vahva kehitys ei pelkästään ilahduta nyt — se luo myös lujan perustan uusille onnistumisille ja kestävälle kasvulle tulevaisuudessa. Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevaa, yhdessä omistajien ja henkilöstön kanssa, Junttila kertoo.

PeeÄssässä ollaan matkalla kohti merkityksellisempää työelämää

Vuonna 2025 PeeÄssässä jatkettiin johtamisen kehittämistä valmentaen esihenkilötyötä tekeviä niin työkykyjohtamiseen, palautteen antoon kuin arvoa luovaan kommunikaatioon. Tavoitteena on edelleen kehittää merkityksellisyyden kokemusta osaajilla sekä vahvistaa inhimillisyyden ja tuloksellisuuden liittoa.

Henkilöstön johtamisen tueksi on rakennettu kattava mittaristo, jonka avulla seurataan matkaa kohti tavoitetta olla ”ihmiselle haluttavin työnantaja”. Henkilöstöä koskevat päätökset tehdään tietoon perustuen. Vuoden 2025 tulosten perusteella, PeeÄssä on suunnitellusti matkalla kohti yhteisiä tavoitteita niin henkilöstön työtyytyväisyyden kuin henkilöstön työkykyisyyden ja osaamisen kehittymisen suhteen. Vuonna 2025 Osuuskauppa PeeÄssä palkittiin S-ryhmän HR-Oskarilla tiedon hyödyntämisestä johtamisessa.

Vuoden 2025 päättyessä PeeÄssällä oli töissä 2163 työntekijää, joiden henkilöstötyytyväisyys on säilynyt erinomaisella tasolla. Fiilismittauksen perusteella 70 % henkilökunnasta suositteli vuoden päättyessä PeeÄssää työnantajana (eNPS).

Vuosittaiseen työyhteisötutkimukseen vastasi 96 % peeässäläisistä. Vastausprosentti on PeeÄssän kautta aikain korkein ja kyselyn tulosten perusteella PeeÄssälle myönnettiin yli 1000 henkeä työllistävien organisaatioiden sarjassa Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus poikkeuksellisen hyvistä henkilöstötutkimuksen tuloksista.

PeeÄssän henkilöstölle maksettiin vuonna 2025 4,1 miljoonaa euroa tulospalkkiota, joka oli keskimäärin 1895,5 euroa per työntekijä. PeeÄssässä tulospalkkio on maksimissaan kahden kuukauden palkkaa vastaava summa. Henkilökunnan kouluttamiseen ja hyvinvointiin panostettiin rahallisesti lähes puoli miljoonaa euroa enemmän kuin edeltävän vuonna, yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. PeeÄssän henkilöstö käytti E-passin etuja yli 400 000 eurolla.

Vuonna 2025 PeeÄssässä panostettiin merkittävästi työturvallisuusosaamiseen. Vahvistamalla esihenkilöiden ja työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä työturvallisuudesta, riskien havainnointi ja ennakointi kehittyvät – näin työtapaturmia sattuu entistä harvemmin. Osuuskauppojen vertailussa PeeÄssässä tapahtui toiseksi vähiten korvaukseen johtaneita työtapaturmia miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.

Vuoden aikana tehtiin yhteistyötä oppilaitosten kanssa muun muassa tarjoamalla ammatti- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille harjoittelujaksoja. Vuoden 2025 aikana ammatillisia harjoitteluja toteutui noin 300. Kesätöitä tarjottiin noin 1 000 nuorelle, joista monelle työ on elämän ensimmäinen työpaikka.

PeeÄssän marketkaupassa toteutettiin mittava SATO-projektin läpivienti. SATO uudistaa ja yhtenäistää S-ryhmän vähittäiskaupan toimintaa ja tietojärjestelmiä. Yksi järjestelmäkokonaisuus mahdollistaa yhtenäiset tavat toimia. PeeÄssän henkilöstö oli avainasemassa SATOn onnistuneessa haltuunotossa. Ravintola-, majoitus- ja liikennekaupan toimialalla toteutettiin esihenkilö- ja johtamistyön uudelleen organisointi, jolla varmistetaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien muutosten läpimeno ja suorituskyvyn tasonnosto.

– PeeÄssän hyvä taloudellinen tulos ja henkilöstön hyvinvointi kertovat pitkäjänteisen kehitystyön merkityksestä. Katsomme ylisukupolvisesti muistaen balanssin tuloksekkaan toiminnan ja inhimillisyyden välillä. Vuonna 2025 henkilöstön sitoutuminen, asiakaslähtöisyys ja rohkeat investoinnit mahdollistivat kasvun haastavassa ympäristössä. Olen erityisen ylpeä työyhteisömme osaamisesta, asenteesta ja turvallisuuskulttuurin tason nostosta – ne luovat vahvan pohjan tulevaisuudelle. Yhdessä omistajien ja henkilöstön kanssa jatkamme kohti uusia tavoitteita, Junttila toteaa.

Investoinneilla rakennetaan uutta ja parannetaan olemassa olevaa

Vuonna 2025 PeeÄssä investoi maakunnan asiakasomistajien palveluihin 19,2 miljoonaa euroa. Rautalammilla rakennettiin kokonaan uusi S-market ja Siilinjärven S-marketiin sekä Varkauden Prismaan toteutettiin mittavat muutostyöt. Varkaudessa palveluita keskitettiin siirtämällä Emotion Prisman yhteyteen uusiin väljempiin tiloihin.

Investoinneilla on merkittävä alueellinen vaikutus, sillä PeeÄssän investoinnit työllistävät aina paikallisia yrityksiä. Rakentamisessa ja uudistuksissa käytetään aina paikallista yhteistyökumppania, mikäli se vain on mahdollista.

Loppuvuodesta ABC Pitkälahden sähköautojen latauskenttää laajennettiin. Autokannan sähköistyessä ABC-latausverkosto on jatkuvassa kehityksessä. Pitkälahden latauskentällä on muutostöiden myötä 20 suurteholatauspaikkaa.

Lisäksi ruoan verkkokaupan kasvaneeseen kysyntään on vastattu tuomalla tarjolle tunnin toimitukset yhteistyössä Woltin kanssa ja omat ruokarobonsa saivat S-market Ykkösrasti, Siilinjärvi, Iisalmi ja Kommila sekä Sale Päiväranta.

Suorien investointien lisäksi PeeÄssä on myös merkittävässä ostajan roolissa alueen tuottajilta ja palveluntarjoajilta. Paikallisia ostoja tehtiin vuonna 2025 100,8 miljoonalla eurolla. Paikalliset ja kotimaiset tuotteet kiinnostavat asiakasomistajia. PeeÄssällä on tällä hetkellä 183 alueellista tavarantoimittajaa, joilta tehtiin tuoteostoja 7,7 miljoonalla eurolla enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuonna 2025 tuoteostoja tuottajilta tehtiin 57,6 miljoonalla eurolla ja palveluostoja paikallisilta yrityksiltä tehtiin 43,2 miljoonalla eurolla.

– PeeÄssän investoinnit ovat ennen kaikkea panostuksia alueen elinvoimaan ja yhteisöllisyyteen. Haluamme, että jokainen euro, jonka sijoitamme palveluiden kehittämiseen ja uudistamiseen, hyödyttää mahdollisimman laajasti paikallisia yrityksiä, tuottajia ja asukkaita. Kun rakennamme uutta tai uudistamme olemassa olevaa, teemme sen yhdessä paikallisten kumppaneidemme kanssa — ja juuri se tekee investoinneistamme merkityksellisiä koko maakunnalle. Paikallisuus ei ole meille vain sanahelinää, vaan konkreettisia tekoja, jotka näkyvät ihmisten arjessa ja pohjoissavolaisen työn arvostuksena. Meillä paikallisuus kiteytyy erityisesti Tiältä-päin-konseptiin: se on lupauksemme siitä, että maakunnassa tuotetut tuotteet ovat aidosti omalta seudulta, paikallisten tekijöiden ja tuottajien käsistä. Yhdessä tekemällä varmistamme, että alue kehittyy ja kasvaa myös tulevaisuudessa. Saamme maakuntamme tuotteet ja tekijät nostettua arvokkaasti esiin, Junttila kertoo.

Päästövapaat kiinteistöt ja tehokkaampaa kierrätystä

PeeÄssän kiinteistöt ovat matkalla kohti 100 % päästöttömyyttä. Mittauksen alettua vuonna 2015, PeeÄssän kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat pienentyneet 98,2 %. Mittauksen alussa päästöt olivat yli 15 000 tn CO2e. Vuonna 2025 päästöt olivat 277 tn CO2e.

Avainroolissa kiinteistöjen ilmastopäästöjen vähenemisessä on ollut kauppojen kylmäjärjestelmien modernisointi, päästöttömiin, hiilidioksidilla toimiviin järjestelmiin. Tavoitetaso 100 % saavutetaan päivittämällä loputkin kauppojen ja ravintoloiden kylmäjärjestelmät käyttämään uusia luonnollisia kylmäaineita.

Viime vuoden aikana PeeÄssän käyttämän sähkön lisäksi myös kaukolämpö on PeeÄssän kohteissa nyt täysin päästötöntä.

Vuonna 2025 PeeÄssän kokonaisenergian kulutus väheni 1,7 %. PeeÄssässä on edelleen kehitetty jatkuvien toimenpiteiden seurantaa. Esimerkiksi Original Sokos Hotel Koljonvirran maalämpölaitteiston kunnostaminen vuonna 2025 vähensi merkittävästi hotellin energian kulutusta.

PeeÄssän toiminnassa syntyvän jätteen kierrätysaste oli vuonna 2025 80,4 % (+0,3 %). Toiminnassa syntyy eniten pahvi- ja biojätettä. Suurimmaksi osaksi pahvi uusiokäytetään. Kierrätetystä biojätteestä tehdään esimerkiksi biokaasua, mutta työ ruokahävikin pienentämisen osalta jatkuu.

PeeÄssässä kierrätetään erikseen kirkas paketointimuovi ja muovipakkaukset. Oikein kierrätetty muovi päätyy uusiokäyttöön. PeeÄssän liiketoiminnassa panostetaan siihen, että mahdollisimman vähän muovia päätyy energiajakeeseen.

Tulos kasvoi strategisten valintojen ansiosta. Parhaan Elämän Matka toimii!

PeeÄssän osuustoiminnallinen tulos oli viime vuodelta 114,7 miljoonaa euroa, josta operatiivinen tulos oli 30,7 miljoonaa euroa. Osuustoiminnallinen tulos mittaa laajemmin osuustoiminnan tuottamaa hyötyä sen jäsenille. Osuustoiminnallinen tulos sisältää yhdistettynä asiakasomistajille tuotetun hyödyn sekä perinteisen operatiivisen tuloksen. Vuonna 2025 asiakasomistajille tuotettu omistajahyöty oli 101,9 miljoona euroa.

– Vuoden 2025 tuloskasvu on seurausta määrätietoisista ja asiakaslähtöisistä päätöksistä sekä henkilöstön vahvasta sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin. Kasvua vauhdittivat onnistuneet investoinnit, palveluvalikoiman kehittäminen ja kustannustehokas toiminta haastavassa toimintaympäristössä. Näiden tekijöiden ansiosta pystyimme tarjoamaan asiakasomistajillemme entistä enemmän arvoa ja rakentamaan PeeÄssän menestystä pitkäjänteisesti.

Lämmin kiitos koko henkilöstölle vahvasta osaamisesta ja sitoutumisesta, joka on menestyksellemme ehdottoman tärkeää. Arvostamme suuresti sidosryhmiemme tiivistä kumppanuutta ja tukea, jotka mahdollistavat yhteisen kasvun sekä kehityksen. Lisäksi haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta ja kasvaneesta halusta keskittää ostokset omaan kauppaan – ilman teitä tämä tulos ei olisi mahdollinen.

Meitä ohjaa vahva arvopohja – #yhdessä, #tunteella, #toimeliaasti, #ylpeästi – joka näkyy päätöksenteossamme joka päivä ja toimii lupauksena asiakkaille, kumppaneille ja johtamiselle. Nämä arvot antavat vauhtia ja rohkeutta onnistua sekä tekevät arjesta sujuvaa ja merkityksellistä kaikille osapuolille.

On ilo huomata, miten yhteinen tekeminen ja vastuullisuus näkyvät tuloksessamme. Meillä on selkeä suunta, ja jatkuva kehittäminen sekä rohkeus uudistua ovat olleet ratkaisevia erinomaisen tuloksen saavuttamisessa. Tämä antaa meille vahvan pohjan vastata tulevaisuuden haasteisiin ja toteuttaa osuustoiminnan periaatteita maakunnan parhaaksi, Junttila avartaa.

Investoinnit Pohjois-Savoon jatkuvat tulevaisuudessa

– Katson tulevaisuuteen luottavaisena, sillä Kuopion vähittäiskaupan markkinassa on nähtävissä pitkään odotettuja positiivisia liikkeitä. Kilpailijoiden panostukset ja kehitystyö yhdessä omien investointiemme kanssa vahvistavat koko maakunnan kasvupotentiaalia. Investoinnit eivät ainoastaan luo uusia työpaikkoja vaan viestivät myös vahvasta uskosta alueen elinvoimaan. Olemme viime vuosina investoineet lähes 140 miljoonaa euroa maakunnan kehittämiseen, ja tulevaisuuden investointinäkymät näyttävät edelleen erittäin myönteisiltä. Seuraavalle kymmenelle vuodelle on näkymät 300 miljoonan euron investointiohjelmalle. Tällä hetkellä suunnitelmat kohdistuvat muun muassa Heinävedelle, Iisalmeen ja Kuopiossa mm. Neulamäkeen, Inkilänmäelle ja Puijonkuppeelle. Erityisesti Kuopiossa näemme huomattavaa kasvun potentiaalia, mikä tulee näkymään tulevissa päätöksissämme ja palveluidemme kehittämisessä. Paljon on hankkeita suunnittelussa. Tavoitteenamme on jatkossakin rakentaa yhdessä asiakasomistajien kanssa parasta mahdollista arkea ja tehdä Pohjois-Savosta parempi paikka elää, Junttila summaa.

Lukuja vuodelta 2025

Vuosi 2025 lukuina Verollinen myynti 957,8 milj. € Maksettu Bonus, maksutapaetu ja ylijäämänpalautus 48,5 milj. € Rahana maksetut edut per asiakasomistaja 361 € Asiakasomistajamäärä (31.12.2025) 134 283 Henkilöstömäärä (31.12.2025) 2163 Palkat ja palkkiot 58 milj. € Henkilöstön koulutus ja hyvinvointi 2,3 milj. € Investoinnit 19,2 milj. € Sponsorointi 0,3 milj € Paikallisia tuoteostoja verollinen 57,6 milj. € Paikallisia palveluostoja verollinen 43,2 milj. € Paikalliset ostot yhteensä verollinen 100,8 milj. € Verojalanjälki 107,5 milj. € Hyöty maakunnalle (Tuote- ja palveluostot, investoinnit, verojalanjälki, omistajahyöty, sponsorointi, palkat ja palkkiot) 387,7 milj. €