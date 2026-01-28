Turkiseläinten vapauttamisen vuosikymmenet – "kettutytöistä" nykyajan aktivisteihin
11.2.2026 10:53:27 EET | Into Kustannus | Tiedote
Salla Mäkelän ja Olli Mäkelän ajankohtainen tietokirja kertoo turkistarhauksen historiasta, nykypäivästä ja vastustamisen muodoista. Yölliset häkkien avaamiset ovat vaihtuneet tiedon ja valistuksen voimaan. Onko turkistarhauksen päättyminen Suomessa enää vain ajan kysymys?
Vuosien saatossa eläinoikeusaktivistit ovat laittaneet koko oman elämänsä peliin ja puolustaneet turkiseläimiä tappouhkauksista ja jatkuvasta häirinnästä huolimatta. Turkistarhoille on maksettu miljoonatukia, tilastoja on vääristelty ja huomattavaa lintuinfluenssauhkaa vähätelty.
Salla ja Olli Mäkelän tietokirja Turkiseläinten vapauttamisen vuosikymmenet kertoo turkistarhauksen historiasta, nykypäivästä ja vastustamisen muodoista. ”Kettutytöt” eivät enää liiku yön pimeydessä availemassa häkkien ovia, vaan nykyajan aktivistit pyrkivät vaikuttamaan tiedolla ja valistuksella. Eläinten ystävät ovat löytäneet henkisen kotinsa eläinsuojelujärjestöistä.
Toivo paremmasta elää ja aktivistien työ kantaa hedelmää. Turkistarhojen määrä on romahtanut ja suomalaisten asenteet muuttuneet. Onko turkistarhauksen päättyminen Suomessa vain ajan kysymys?
Kirja on nyt saatavissa painettuna ja e-kirjana.
Olli Mäkelä on tehnyt pitkän uran sanomalehti Ilkan toimittajana. Lisäksi hän on kirjoittanut kymmenisen kirjaa, ja akvarelliharrastajana pystyttänyt noin 30 näyttelyä.
Salla Mäkelä on suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelija, joka on tehnyt myös toimittajan töitä. Salla Mäkelä on kirjoittanut aiemmin lastenkirjan, jossa on hänen isänsä Olli Mäkelän kuvitus.
