SDP:n Tuppurainen Münchenin turvallisuuskonferenssiin

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen osallistuu Münchenin turvallisuuskonferenssiin 13.–15. helmikuuta.

Münchenin turvallisuuskonferenssi kokoaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpiä päättäjiä Euroopasta, Yhdysvalloista ja globaalin politiikan ja organisaatioiden kentältä.

Tänä vuonna konferenssissa käsitellään Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen ohella muun muassa transatlanttisen suhteen tulevaisuutta, monenvälisyyden elvyttämistä, kilpailevia näkemyksiä maailmanjärjestyksestä, alueellisia konflikteja sekä teknologisen kehityksen turvallisuusvaikutuksia.

– Yhdysvaltain nykyhallinto on tuonut Natoon strategisen ambiguiteetin. Sellaisena se on toiseksi paras vaihtoehto, joka antaa aikaa Euroopan oman puolustuksen vahvistamuseen, Tuppurainen toteaa.

– Suomen turvallisuuden ja Naton euroopplaisen pilarin uskottavuuden ratkaisee se, saako Pohjoismaiden, Baltian ja Puolan vahva sitoutuminen yhteiseen puolustukseen tuekseen päättäväisen Saksan, arvioi Tuppurainen.

Münchenin Bayerischer Hof -hotellissa vuosittain helmikuussa pidettävä turvallisuuskonferenssin päätapahtuma järjestetään tänä vuonna 62. kertaa. Konferenssilla on myös ympäri vuoden useita eri formaateissa pidettäviä tilaisuuksia, joihin Tuppurainen on viime vuosien aikana osallistunut useita kertoja. Helmikuussa vuosittain järjestettävään päätapahtumaan Tuppurainen osallistuu nyt neljättä kertaa.

Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja

Puh:09 432 3186

