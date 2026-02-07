SDP:n Tuppurainen Münchenin turvallisuuskonferenssiin
10.2.2026 10:49:12 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen osallistuu Münchenin turvallisuuskonferenssiin 13.–15. helmikuuta.
Münchenin turvallisuuskonferenssi kokoaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpiä päättäjiä Euroopasta, Yhdysvalloista ja globaalin politiikan ja organisaatioiden kentältä.
Tänä vuonna konferenssissa käsitellään Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen ohella muun muassa transatlanttisen suhteen tulevaisuutta, monenvälisyyden elvyttämistä, kilpailevia näkemyksiä maailmanjärjestyksestä, alueellisia konflikteja sekä teknologisen kehityksen turvallisuusvaikutuksia.
– Yhdysvaltain nykyhallinto on tuonut Natoon strategisen ambiguiteetin. Sellaisena se on toiseksi paras vaihtoehto, joka antaa aikaa Euroopan oman puolustuksen vahvistamuseen, Tuppurainen toteaa.
– Suomen turvallisuuden ja Naton euroopplaisen pilarin uskottavuuden ratkaisee se, saako Pohjoismaiden, Baltian ja Puolan vahva sitoutuminen yhteiseen puolustukseen tuekseen päättäväisen Saksan, arvioi Tuppurainen.
Münchenin Bayerischer Hof -hotellissa vuosittain helmikuussa pidettävä turvallisuuskonferenssin päätapahtuma järjestetään tänä vuonna 62. kertaa. Konferenssilla on myös ympäri vuoden useita eri formaateissa pidettäviä tilaisuuksia, joihin Tuppurainen on viime vuosien aikana osallistunut useita kertoja. Helmikuussa vuosittain järjestettävään päätapahtumaan Tuppurainen osallistuu nyt neljättä kertaa.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Tuppurainen: STT:n oikaisu on riittämätön7.2.2026 15:36:30 EET | Tiedote
STT päätyi myöhään perjantai-iltana oikaisemaan Tytti Tuppuraista koskevaa uutistaan saatuaan 1.2. tarkkaan yksilöidyn oikaisupyynnön. Oikaisun ulkopuolelle jäi kuitenkin yhä useita ilmeisen virheellisiä väitteitä, jotka on kumottu lukuisten ihmisten toimesta.
SDP:n Joona Räsänen: Hienoa, että kokoomus myöntää asia kerrallaan, että talouspolitiikkaa voi tehdä reilummin SDP:n viitoittamalla tiellä6.2.2026 14:51:12 EET | Tiedote
”Kokoomus näyttää vihdoin avanneen SDP:n vaihtoehtoehtobudjetin, ja löytää sieltä ideoita kasvun käynnistämiseksi. SDP:n esittämä kotitalousvähennyksen korotus ja yritysten rahoitusten helpotus on nyt otettu osaksi pääministeripuolueen keinovalikoimaa”, SDP:n Joona Räsänen iloitsee.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hankintalain muutokset vievät kunnilta rahat ja päätösvallan6.2.2026 14:34:15 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma pitää valitettavana, että hallitus tuo eduskunnalle paljon kritiikkiä saaneen hankintalain muutoksen. Esitys annettiin torstaina 5.2. sen jälkeen, kun se oli kertaalleen vedetty pois valtioneuvostosta kuntien itsehallintoon liittyvien ongelmien vuoksi.
SDP:n Malm: Orpo-Purran linja on vaatia oppositiolta omia ehdotuksia ja viitata niille kintaalla, kunnes hätä iskee6.2.2026 12:09:41 EET | Tiedote
SDP on pyrkinyt evästämään hallitusta oppositiosta käsin, mutta tähän asti Orpo-Purran hallitus on viitannut kintaalla keinoillemme. Olemme seuranneet kolme vuotta hallituksen vastuutonta ja epäoikeudenmukaista talouspolitiikkaa - säästötoimien kohteena ovat olleet pieni- ja keskituloiset. Nyt hallitus on vihdoin avannut silmänsä ja tajunnut, että toimia on tehtävä ja enää vaihtoehdoksi ei kelpaa pelkkä kurittaminen, muistuttaa kansanedustaja Niina Malm.
SDP:n Juha Viitala: Hallituksen pelottelu- ja leikkauslinja tukahdutti kotimaisen kysynnän ja pahensi työttömyyttä6.2.2026 08:48:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitalan mukaan hallituksen omat puheet ja teot ovat yhtenä syynä kotimaisen kysynnän heikkoudelle. Viitalan mukaan hallitus on toistanut kriisipuhetta ja samaan aikaan tehnyt rajuja leikkauksia sosiaaliturvaan sekä työelämän epävarmuutta lisääviä heikennyksiä. Tämän seurauksena kotitaloudet ovat alkaneet säästää, kulutus alkaa hyytyä ja kotimainen kysyntä sakkaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme