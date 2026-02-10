Värikkäitä haalareita, sitsilauluja ja kuuluvaa kannustusta: Ampumahiihdon maailmancupin avaukseen oma katsomo ja yhteinen kisapäivä jopa 500 opiskelijalle

Uusi opiskelijatapahtuma Biathlon Bash järjestetään ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailun avauspäivänä 5. maaliskuuta Joensuussa ja Kontiolahdella.

Opiskelijat saapuvat linja-autoilla ampumahiihtostadionille, jossa heitä odottavat aktiviteettipisteet ja appro-kierros ennen kisakatsomoon siirtymistä.

Laulu raikaa katsomossa

Katsomossa opiskelijoille on varattu oma alue, jossa he voivat virittää sitsilauluja ja kannustaa urheilijoita värikkäissä haalareissaan. Päivä huipentuu virallisiin jatkoihin Penalty Loop -klubissa Joensuun keskustan Las Palmas -ravintolassa.

Tapahtuman järjestävät neljä opiskelijoiden ainejärjestöä Itä-Suomen yliopistolta ja Karelia-ammattikorkeakoulusta.

”Tapahtuma tulee olemaan ainutlaatuinen ja erilainen. Uskon, että se vetää puoleensa, koska siinä yhdistyvät urheilu ja tykätty opiskelijatapahtuma”, sanoo oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry:n puheenjohtaja Nina Reinhardt.

Tapahtuma varautuu 500 osallistujaan.

”Hyvä pössis on tällä hetkellä. Hieman jännittää, miten lähelle sitä 500 opiskelijaa oikeasti päästään. Mutta kovasti kyllä yritetään”, sanoo Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta ry:n puheenjohtaja Lenni Westman.

Festaritunnelmaa talvellakin

Joensuu on tunnettu opiskelijakaupunkina. Noin neljännes kaupungin asukkaista on opiskelijoita.

Uusi tapahtuma yhdistää opiskelijat alueen toiseen vahvuuteen, urheiluun.

Kumppaniksi valikoitui ampumahiihdon maailmancup-tapahtuma, joka tuo maaliskuun alussa 28 maan urheilijat Pohjois-Karjalaan.

”Lähdimme avoimesti miettimään opiskelijoiden kanssa, kuinka luoda kansainvälistä festarimeininkiä talven keskelle. Syntyi ajatus yhdistää opiskelijatunnelmaa jo olemassa olevaan kansainväliseen tapahtumaan ja houkutella mukaan myös Joensuuhun ulkomailta saapuneet opiskelijat. Tuntuu siltä, että juuri tämän tyyppiselle tapahtumalle on nyt tilausta”, taustoittaa ideaa Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.

Info: Biathlon Bash -opiskelijatapahtuma