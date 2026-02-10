Värikkäitä haalareita, sitsilauluja ja kuuluvaa kannustusta: Ampumahiihdon maailmancupin avaukseen oma katsomo ja yhteinen kisapäivä jopa 500 opiskelijalle
12.2.2026 06:22:00 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote
Opiskelijajärjestöjen suunnittelema ohjelma tarjoaa aktiviteettipisteitä ja appro-kierroksen stadionalueella. Ainutlaatuinen idea yhdistää urheilua ja opiskelijakulttuuria.
Uusi opiskelijatapahtuma Biathlon Bash järjestetään ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailun avauspäivänä 5. maaliskuuta Joensuussa ja Kontiolahdella.
Opiskelijat saapuvat linja-autoilla ampumahiihtostadionille, jossa heitä odottavat aktiviteettipisteet ja appro-kierros ennen kisakatsomoon siirtymistä.
Laulu raikaa katsomossa
Katsomossa opiskelijoille on varattu oma alue, jossa he voivat virittää sitsilauluja ja kannustaa urheilijoita värikkäissä haalareissaan. Päivä huipentuu virallisiin jatkoihin Penalty Loop -klubissa Joensuun keskustan Las Palmas -ravintolassa.
Tapahtuman järjestävät neljä opiskelijoiden ainejärjestöä Itä-Suomen yliopistolta ja Karelia-ammattikorkeakoulusta.
”Tapahtuma tulee olemaan ainutlaatuinen ja erilainen. Uskon, että se vetää puoleensa, koska siinä yhdistyvät urheilu ja tykätty opiskelijatapahtuma”, sanoo oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry:n puheenjohtaja Nina Reinhardt.
Tapahtuma varautuu 500 osallistujaan.
”Hyvä pössis on tällä hetkellä. Hieman jännittää, miten lähelle sitä 500 opiskelijaa oikeasti päästään. Mutta kovasti kyllä yritetään”, sanoo Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta ry:n puheenjohtaja Lenni Westman.
Festaritunnelmaa talvellakin
Joensuu on tunnettu opiskelijakaupunkina. Noin neljännes kaupungin asukkaista on opiskelijoita.
Uusi tapahtuma yhdistää opiskelijat alueen toiseen vahvuuteen, urheiluun.
Kumppaniksi valikoitui ampumahiihdon maailmancup-tapahtuma, joka tuo maaliskuun alussa 28 maan urheilijat Pohjois-Karjalaan.
”Lähdimme avoimesti miettimään opiskelijoiden kanssa, kuinka luoda kansainvälistä festarimeininkiä talven keskelle. Syntyi ajatus yhdistää opiskelijatunnelmaa jo olemassa olevaan kansainväliseen tapahtumaan ja houkutella mukaan myös Joensuuhun ulkomailta saapuneet opiskelijat. Tuntuu siltä, että juuri tämän tyyppiselle tapahtumalle on nyt tilausta”, taustoittaa ideaa Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.
Info: Biathlon Bash -opiskelijatapahtuma
- Aika: Ampumahiihdon maailmancupin Suomen osakilpailun avauspäivänä 5.3.2026
- Paikka: Kontiolahden ampumahiihtostadion ja Joensuu
- Tavoitteet: Yhdistää opiskelijakulttuuri ja kansainvälinen urheilutapahtuma, tuoda kisapäivään ääntä ja iloa sekä tehdä Biathlon Bashista maailmancup-kisojen yhteydessä toistuva perinne.
- Järjestäjät: Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta ry, Joensuun media-alan opiskelijat Muuvi Ry, Joensuun Restonomiopiskelijat JoRO ry ja oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry yhdessä Joensuun kaupungin sekä Kontiolahden Urheilijoiden kanssa.
- Pääsyliput: Lippuja voi ostaa Kide-sovelluksen kautta. Lippu sisältää pääsylipun ampumahiihdon maailmancup-tapahtumaan, yleisökuljetuksen, haalarimerkin sekä osallistumisen Penalty Loop -jatkoklubiin Las Palmasissa.
- Seuraa verkossa ja somessa: Biathlon Bash -verkkosivu, IG/TikTok: biatlonbash
Yhteyshenkilöt
Linnea PyykköPuheenjohtajaJoensuun Restonomiopiskelijat JoRO ryjorory@edu.karelia.fi
Markku PyykkönenMarkkinointijohtaja, Joensuun kaupunkiPuh:050 340 5826
Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat
Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 5.-8.3.2026 sekä 25.-29.11.2026.
