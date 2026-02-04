Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen

BioPro Saimaa avasi ovensa Lappeenrannassa – luontaistuotekauppa palasi kaupunkiin

10.2.2026 11:27:43 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote

Lappeenranta on saanut jälleen oman luontaistuotekauppansa, kun BioPro-ketjuun kuuluva BioPro Saimaa avasi ovensa Leirin Prismalla. Myymälän yrittäjänä toimii Riikka Tiimo, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus luontaistuotealalta.

Kauppias Riikka Tiimo BioPro Saimaa

Uusi myymälä vastaa selkeään paikalliseen tarpeeseen. Lappeenrannassa ei ollut hetkeen lainkaan luontaistuotekauppaa, ja monet kuluttajat olivat joutuneet hakemaan tuttuja tuotteita naapurikaupungeista tai verkosta. BioPro Saimaan avaaminen onkin herättänyt runsaasti kiinnostusta ja saanut paljon myönteistä palautetta jo ensimmäisinä toimintansa viikkoina.

”On ollut ilo huomata, kuinka tärkeäksi ihmiset kokevat sen, että kaupungissa on taas oma luontaistuotekauppa. Asiakkaita on käynyt mukavasti, ja palaute on ollut kannustavaa,” Riikka Tiimo kertoo.

Tiimolla on vahva tausta luontaistuotealalta. Hän on työskennellyt alalla yhteensä noin 15 vuoden ajan, muun muassa Luontaistuotekeskus Vesannolla Helsingissä sekä Life-ketjussa. Yrittäjäksi ryhtyminen kypsyi pitkään, ja ajankohta tuntui lopulta oikealta, kun markkinatilanteessa syntyi selkeä aukko.

”BioPro-ketjun löytyminen oli tärkeä tekijä. Kyseessä on suomalainen, yrittäjävetoinen ketju, josta saa sekä vertaistukea että markkinointiapua,” Tiimo sanoo.

BioPro Saimaan valikoimaan kuuluvat muun muassa vitamiinit, ravintolisät, yrttivalmisteet ja luontaiskosmetiikka. Valikoimaa kehitetään aktiivisesti asiakastoiveiden ja ajankohtaisten ilmiöiden mukaan. Sosiaalisen median vaikutus näkyy myös luontaistuotealalla, ja esimerkiksi tietyt ravintolisät nousevat nopeasti kysytyiksi.

”Nuoret seuraavat tarkasti somessa esillä olevia ilmiöitä, kun taas vanhemmat asiakkaat arvostavat henkilökohtaista neuvontaa ja asiantuntevaa palvelua. Juuri siihen erikoisliikkeellä on vahva rooli,” Tiimo toteaa.

Yrittäjä Riikka Tiimo uskoo, että ihmiset ovat valmiita panostamaan terveyteen ja hyvinvointiin myös taloudellisesti haastavina aikoina. Ensimmäiset viikot ovat antaneet yrittäjälle luottavaisen kuvan tulevasta.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää uuden myymälän avaamista Lappeenrantaan erittäin myönteisenä signaalina.

”BioPro Saimaan avaaminen on myönteinen esimerkki paikallisen erikoiskaupan elinvoimasta. Se täydentää alueen palveluverkostoa ja vastaa tarpeeseen saada asiantuntevaa neuvontaa ja erikoisliikkeen palvelua,” Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö toteaa.

Tietoja julkaisijasta

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.

