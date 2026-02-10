Aluehallitus ei vielä tehnyt päätöstä Parolan terveysasemasta
10.2.2026 11:19:30 EET | Oma Häme | Uutinen
Maanantaina 9. helmikuuta koolla ollut aluehallitus käsitteli mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevia muutoksia. Palveluverkkopäätösten yhteydessä huhtikuussa 2024 suunniteltiin mielenterveys- ja päihdepalveluihin kahta uutta yksikköä: selviämisasemaa sekä asumispalvelujen arviointi- ja kuntoutusyksikköä.
Tilannetta on arvioitu tulosalueella uudelleen: erillisiä yksiköitä tarvita, koska palvelut voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti osana nykyisiä palvelukokonaisuuksia. Aluehallitus hyväksyi esityksen siitä, ettei asumispalvelujen arviointi- ja kuntoutusyksikköä nyt perusteta. Sen sijaan selviämisaseman perustamista koskevan asian aluehallitus palautti uudelleen valmisteltavaksi. Selviämishoidon ja palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisesta kerrotaan tarkemmin tässä tiedotteessa.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi osaltaan myös neuvolatoimintaan liittyvän muutoksen, joka myös liittyy aiempiin palveluverkkopäätöksiin. Oma Häme on selvittänyt jalkautuvan neuvolatoiminnan toimivuutta ja tarvetta osana perhekeskuspalveluja. Hyvinvointialueella on aiemmin linjattu, että neuvolapalvelut järjestetään pääsääntöisesti palvelukeskuksissa ja palvelupisteissä. Jalkautuvaa neuvolapalvelua on kokeiltu, jotta sen tarvetta on voitu arvioida.
Aluehallitus päätti, ettei jalkautuvaa neuvolamallia oteta Oma Hämeessä laajemmin käyttöön. Lisäksi aluehallitus päätti, että päätös viedään palveluverkkoon liittyvänä asiana kuitenkin aluevaltuustolle tiedoksi. Jalkautuvasta neuvolatoiminnasta kerrotaan tässä tiedotteessa.
Parolan terveysasemasta ei vielä päätöstä
Aluehallitus käsitteli maanantain kokouksessaan myös esitystä Parolan terveysaseman siirtämisestä Hattulasta Hämeenlinnaan. Hyvinvointialuejohtajan esityksestä asia palautettiin uudelleen valmisteluun, koska päätöksenteon tueksi tarvitaan lisäselvityksiä.
Suunnitelman mukaan Parolan terveysaseman toiminta siirrettäisiin Ahveniston palvelukeskukseen 1.7.2027 mennessä. Koska kyseessä on palveluverkkoon liittyvä asia, päättää aluevaltuusto asiasta.
Parolan terveysaseman palvelut tuottaa tällä hetkellä Terveystalo, jonka kanssa nykyinen sopimus päättyy 30.6.2026. Aluehallitus merkitsi myös tiedoksi Terveystalon sopimukseen liittyvän valmistelun. Aluehallitus käsittelee sopimusasiaa sen jälkeen, kun aluevaltuusto on päättänyt toimipisteen sijainnista. Lue lisää Parolan terveyspalveluihin liittyvistä suunnitelmista.
Aluehallitus merkitsi tiedoksi Oma Hämeen tilinpäätösarvion. Varsinainen tilinpäätös valmistuu maaliskuussa, tilinpäätösarviosta on kerrottu tässä tiedotteessa. Lisäksi aluehallitus hyväksyi Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa tehtävän palvelusopimuksen.
Aikapulan vuoksi aluehallitus siirsi joukon asioita käsiteltäviksi seuraavaan kokoukseensa 16. helmikuuta, silloin käsitellään 9.2. kokouksesta siirtyvät pykälät 48-63.
