Tuore tutkimus: Joka viides suomalainen haaveilee vapaa-ajan rakentamisesta, mutta yhtä moni kokee rakentamisen hankalaksi
10.2.2026 11:32:43 EET | Salvos Oy | Tiedote
Tuore tutkimus vapaa-ajan rakentamisesta osoittaa, että suomalaisten kiinnostus vapaa-ajan ja piharakennusten rakentamista kohtaan on vahvaa, mutta rakentaminen koetaan hankalaksi. Samaan aikaan suomalainen mökkikanta on kunnostuksen tarpeessa. Suomalaiset kaipaavatkin vapaa-ajan rakentamiselta helppoutta ja parempaa ennakoitavuutta.
Suomalaiset ovat mökkikansaa, ja tälläkin hetkellä kaksi viidestä (38 %) suomalaisesta toteuttaa tai suunnittelee parhaillaan vapaa-ajan asunnon tai piharakennuksen rakennus- tai kunnostushankkeesta tai vähintään unelmoi siitä. Tieto käy ilmi vapaa-ajan rakennusten teolliseen valmistamiseen erikoistuneen Salvoksen tammikuussa 2026 teettämästä kyselytutkimuksesta.
”Suomen noin puolesta miljoonasta vapaa-ajan asunnosta noin puolet on rakennettu vuosina 1970–1999, ja ikänsä puolesta ne ovat jo kunnostuksen tarpeessa tai tilalle voi olla järkevää jopa rakentaa kokonaan uusi. On selvää, että ratkaisuja mökin tai piharakennuksen rakentamiseen tai korjaamiseen kaivataan kipeästi”, toteaa Salvoksen toimitusjohtaja Veli-Matti Kurkela.
Suomalaisten mielikuvat rakentamisen helppoudesta kuitenkin jakautuvat. Noin kaksi viidestä (39 %) suomalaisesta arvioi vapaa-ajan asunnon tai piharakennuksen rakennushankkeen toteuttamisen erittäin tai melko vaikeaksi. Suunnilleen yhtä usea (40 %) arvioi rakentamisen erittäin tai melko sujuvaksi.
Erityisesti he, jotka vasta unelmoivat rakentamisesta, pelkäävät sen olevan vaikeaa. Heidän keskuudessaan joka toinen (50 %) uskoo rakennushankkeen toteutuksen olevan vaikeaa.
”Tutkimustulos ei yllätä, sillä myös vapaa-ajan rakentamisessa koetaan perinteinen rakentamisen tuska. Tyypillistä on, että projekti kestää usein kauan, siihen ilmaantuu lisäkustannuksia matkan varrella ja lupa-asiat ovat monimutkaisia. On valitettavaa, jos negatiiviset mielikuvat hidastavat omien unelmien toteuttamista”, Kurkela toteaa.
Helppous ja yhden luukun periaate kiinnostaa
Kyselyn vastaajien mukaan vapaa-ajan asunnon tai piharakennuksen rakentamista helpottaisi ennen kaikkea kolme tekijää: kiinteähintainen rakennushanke, avaimet käteen -toimitus ja yhden luukun lupaprosessi. Kukin näistä nousee esiin reilun neljänneksen vastauksissa. Tuloksista muodostuu kuva rakentajasta, joka arvostaa selkeyttä, riskien minimointia ja sitä, että projektin hallinnollinen kuorma olisi mahdollisimman kevyt.
”Valtaosa suomalaisten vapaa-ajan asunnoista sijaitsee kaukana kasvukeskuksista ja voi olla hankalasti saavutettavissa. Yhtenä ratkaisuna rakennusprojektin keventämiseen voivat olla tehtaassa valmiiksi rakennetut vapaa-ajan rakennukset, jotka ovat liikuteltavissa helposti kohteeseen. Näin vapaa-ajan- tai piharakennus voidaan toteuttaa kiinteään hintaan ja tuoda täysin valmiina tontille – vapaa-ajasta nauttiminen voi alkaa heti”, Kurkela kertoo.
Salvos on kehittänyt vapaa-ajan rakentamiseen helpon ja täysin ennakoitavissa olevan mallin, jossa tontille saapuu valmis vapaa-ajan rakennus sovitussa aikataulussa kiinteään hintaan, ilman huolia budjetin venymisestä ja ilman pitkäkestoista varsinaista rakennuttamista tontilla. Yhtiö hoitaa myös rakennusluvan ja maatöiden järjestämisen ja asentaa mökin käyttövalmiiksi.
”Ei ole liikaa pyydetty, että rakennusprojekti olisi tilaajalle mahdollisimman vaivaton. Meillä kaikilla rakennusalalla toimivilla olisi hyvä tilaisuus myös kunnostautua siinä, miten voisimme helpottaa kuluttajia rakennuttajina. Jo nyt markkinoilla on tarjolla helposti toteutettavia ratkaisuja, ja meidän tulee pystyä alalla viestimään niistä kuluttajille selkeämmin. Salvoksella olemme päättäneet ravistella alaa ja haastaa vapaa-ajan rakentamisen perinteiset toimintamallit rakentamalla rakennukset valmiiksi tehtaassa”, sanoo Kurkela.
Salvos lyhyesti
Salvos – teollisesti valmistettujen vapaa-ajan rakennusten edelläkävijä
Salvos on vuonna 2010 perustettu suomalainen modulaariseen rakentamiseen erikoistunut teollinen konserni, joka myy ja valmistaa täysin valmiita vapaa-ajan hirsirakennuksia Salvos-liiketoiminnan alla sekä vaunumökkejä ja -saunoja tytäryhtiönsä Lapellandin kautta.
Salvos-liiketoiminnan tuotevalikoimaan kuuluvat hirsirakenteiset vapaa-ajan asunnot, piharakennukset ja majoitusrakennukset. Salvos-liiketoiminnan toimintamalli ja OikeastivalmisTM-konsepti mahdollistavat nopean toimitusajan, pienet kustannusriskit, korkean laadun sekä selkeän ja vaivattoman ratkaisun tarjoamisen asiakkaalle. Valmiit moduulit voidaan kuljettaa asiakkaan kohteeseen ja liittää kokonaisuudeksi paikan päällä ilman varsinaisia rakennustöitä.
Lapelland-liiketoiminta valmistaa käyttövalmiita vaunumökkejä ja -saunoja. Lapelland on alansa suurin teollinen toimija, ja sen tuotevalikoimaan kuuluu eri kokoisia vaunumökkejä ja -saunoja, joita asiakas voi räätälöidä malliston pohjalta tarpeensa mukaan. Pääosa Lapellandin tuotteista rekisteröidään ajoneuvoiksi ja rahoitetaan ajoneuvorahoituksella. Vaunumökit ja -saunat voidaan toimittaa käyttövalmiina myös kohteisiin, joihin perinteisen saunan tai mökin rakentaminen ei ole mahdollista.
Salvoksen liikevaihto tilikaudella 2025 oli noin 31,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa. Salvoksella työskenteli vuoden 2025 lopussa 216 henkilöä. Yhtiön pääkonttori ja tehtaat sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla Pyhännällä ja lisäksi sillä on kattava näyttely- ja myyntiverkosto Suomessa. Historiansa aikana Salvos on toimittanut asiakkailleen jo yli 8 000 rakennusta ja vaunumökkiä tai -saunaa.
Kyselytutkimukseen (suomalaisten ajatuksista ja käytännöistä vapaa-ajan asuntojen ja piharakennusten rakentamiseen liittyen vastasi 1016 suomalaistatammikuussa 2026. Kohderyhmä edustaa aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Kokonaistuloksissa virhemarginaali on keskimäärin noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselytutkimuksen toteutti Salvoksen toimeksiannosta YouGov.
