Mustapuron alueen tulvasuojauksen rakentaminen jatkuu
10.2.2026 11:55:38 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kaupunki jatkaa Mustapurolla töitä, joilla parannetaan tulviin varautumista ja kehitetään puroluonnon monimuotoisuutta Itäkeskuksen ja Myllypuron alueilla. Samalla uusitaan ja korjataan osa Mustapuron silloista.
Mustapurolla jatkuu urakka, jossa rakennetaan esimerkiksi tulvatasanteita ja virtauksensäätörakenteita sekä suurennetaan siltarumpuja. Töiden ensimmäinen vaihe keskittyi Myllypuron liikuntapuiston ympäristöön ja valmistui syksyllä 2025. Kehä I:n itäpuolelle ja Itäväylän eteläpuolelle keskittyvä toinen vaihe alkaa keväällä 2026, ja siihen sisältyvät muun muassa:
- tulva-altaan ja virtauksensäätörakenteen rakentaminen Mustapuronpuistoon Kehä I:n itäpuolelle,
- puron kaivaminen nykyistä syvemmäksi ja leveämmäksi Itäväylän ja Tulisuontien välillä,
- Marjaniemen siirtolapuutarhaan johtavien siltojen kunnostaminen ja uusiminen,
- puron reunojen verhoilu eroosiomatolla, jossa on valmiina siemeniä reunojen viherryttämiseen
- Tulisuontien ali kulkevien siltarumpujen ja muiden pienempien rumpujen uusiminen,
- noin 200 puun ja 300 pensaan istutus.
Toimenpiteillä Helsingin kaupunki varautuu ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tulviin, jotta lähialueen infrastruktuuri turvataan. Töillä vähennetään myös Marjaniemen siirtolapuutarhan tulvariskiä.
Herkkä puroluonto huomioidaan järjestelyissä
Mustapuro on yksi Helsingin merkittävimmistä kaupunkipuroista. Purossa on taimenia, ja sen varrella talvehtii esimerkiksi kuningaskalastaja, mikä on huomioitu urakan aikataulussa ja toteutuksessa. Alueelle istutetaan muun muassa pajukkoa, joka tarjoaa kuningaskalastajalle suojaisan elinympäristön.
Puroon asennetaan uomassa tehtävien töiden ajaksi suotopadot, ja mereen silttiverho, jotta kiintoaines ei pääse leviämään vesistössä. Alajuoksulla olevat kalat siirretään kesä–heinäkuussa 2026 turvallisella sähkökalastuksella urakka-alueen yläpuolelle sopiviin kohtiin. Siirtoon osallistuu tutkija ja avustaja, joilla on kokemusta sähkökoekalastuksista. Alueella sijaitseva kutusoraikko ennallistetaan urakan lopuksi.
Rakentamisen hiilijalanjälkeä pienennetään läjittämällä puron ruoppausmassoja niittykummuiksi Strömsinlahdenpuistoon. Näin massoja ei tarvitse kuljettaa rekoilla muualle.
Rakentaminen alkaa toukokuussa 2026
Rakentaminen Mustapurolla alkaa toukokuussa 2026 ja päättyy syyskuussa 2027.
Alueelta kaadetaan noin 50 puuta helmikuusta 2026 alkaen. Puut poistetaan ennen huhtikuuta eli ennen lintujen pesimäkauden alkua.
Tiedossa tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja melua
Itäväylän eteläpuolella Mustapuron vieressä kulkeva polku puupaalutetaan urakan aikana, jotta polku kestää puron levennyksen. Paalutuksesta ja tilapäisestä pontituksesta voi syntyä kovaa melua. Muuten alueelta kantautuu tavanomaista rakentamisen melua. Työskentelyaika on pääsääntöisestä arkisin kello 7–17.
Työalue on ahdas, ja töitä tehdään myös Marjaniemen siirtolapuutarhan läpi kulkevalle polulla. Kulkureitit vaihtelevat urakan aikana, ja osa reiteistä joudutaan sulkemaan turvallisuussyistä. Kulkua alueella ohjataan maasto-opastein.
Tulisuontien ali kulkevat siltarummun uusitaan vuonna 2027. Liikenne muuttuu rumpujen rakentamisen aikana yksisuuntaiseksi. Liikennemuutoksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä niiden alkuajankohtaa.
Urakoitsija valitaan maaliskuun aikana. Puiden kaadosta vastaa Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.
Yhteyshenkilöt
projektinjohtaja
Niko Etula
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala, alueellinen rakennuttaminen
puh. 09 310 52825
niko.etula@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
