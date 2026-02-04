Mika "Immu" Ilmén aloittaa rikosaiheisen podcastin Podimossa
11.2.2026 06:00:00 EET | Podimo | Tiedote
Podcast- ja äänikirjapalvelu Podimon podcast-tarjonta laajenee tänään, kun ex-konna Mika "Immu" Ilmén tuo kaiken rikosaiheisen podcast-sisältönsä yksinoikeudella Podimoon. Immun omien haastattelujaksojen lisäksi sarjassa kuullaan Rötöskatsaus-jaksoja.
Immu-podcast-sarjan aloittavassa Rötöskatsauksessa Immu Ilmén ja Kale Puonti istuvat studioon keskustelemaan ajankohtaisista rikosjutuista. Aikaisemmat Rötöskatsaus-kaudet ovat saavuttaneet äänikirja-alustoilla suuren suosion ja kaverusten terävää sanailua on kuunneltu jo yli 1,5 miljoonaa kertaa.
“Me ollaan harvoin täysin yhtä mieltä asioista, mutta joskus saavutetaan jonkinlainen kompromissi”, Immu ja Kale kommentoivat. “Jokaisesta rötöksestä kuullaan meidän molempien eli poliisin ja rosvon näkökulmat, ja jakson päätteeksi jaamme perinteisen aasinhatun tyhmimmälle rikolliselle.”
Immu Ilmén on entinen moottoripyöräkerholainen, vapaaottelija ja portsari. Nykyisin hän toimii kirjailijana, podcastaajana ja tv-kasvona. Immu tunnetaan esimerkiksi sarjoista Rötöskatsaus, Karkeakirjallisuuden kuulapäät ja Krimisarkisto sekä Kämmätyt keikat -tv-sarjasta.
Ex-rikosylikonstaapeli Kale Puonti työskenteli yli 30 vuotta huume- ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa. Puonti on kirjoittanut kahdeksan Pasilan Myrkky -sarjan rikosromaania sekä kaksi tietokirjaa.
Immun haastattelut ja Rötöskatsaus-jaksot ilmestyvät keskiviikkoisin Podimossa osoitteessa podimo.com/shows/immu.
Myös kaikki Immun kirjat sekä aiemmat Rötöskatsaus-sisällöt löytyvät nyt Podimosta.
Juhani Lassila, Johnny LHaastattelupyynnöt, mediatunnukset Podimoon ja pyynnöt embargo-jaksokuunteluistaPuh:0405412365juhani@johnnyl.fi
