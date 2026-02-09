Lohjan kaupunkiLohjan kaupunki

Kapellimestarikomeetta Sorensen Lohjalle

10.2.2026 11:53:14 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Aku Sorensen, suomalais-amerikkalainen kapellimestarikomeetta, johtaa Lohjan kaupunginorkesteria konsertissa, jossa esitetään harvoin kuultavia teoksia. Ohjelmassa on Charles Ivesin "The Unanswered Question", Kalevi Ahon "Sinfonia nro 14 'Rituals'" solistinaan Tuomo Lassila, sekä Arthur Honeggerin "Sinfonia nro 2". Konsertti 26.2.2026.

Ystävällinen mies nojaa tiiliseinään, hymyilee ja katsoo sivulle. Hänellä on päällään puku ja farkut.
Aku Sorensenin tavaramerkki on johtaa ohjelmistoa, joka ei aivan joka päivä konserttisaleissa soi. Mario Ramirez LKO

Konsertti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kuulla teoksia, jotka haastavat ja rikastuttavat perinteistä orkesteriohjelmistoa. Charles Ivesin ”The Unanswered Question” on mestarillinen esimerkki siitä, miten säveltäjä voi yhdistää erilaisia äänimaailmoja ja kysyä suuria kysymyksiä musiikin keinoin. Sen harvinainen kuuleminen konserttisalissa tekee siitä erityisen kokemuksen. Kalevi Ahon ”Sinfonia nro 14 'Rituals'” tuo mukanaan eksoottisia lyömäsoittimia, kuten darbukan ja djemben, joita soittaa Lohjan kaupunginorkesterin oma virtuoosi Tuomo Lassila. Tämä sinfonia on todellinen kulttuurien ja soitinperinteiden kohtaamispaikka. Arthur Honeggerin ”Sinfonia nro 2” puolestaan yllättää ainutlaatuisella kokoonpanollaan — jousiorkesterin rinnalle liittyvä trumpetti lisää teokseen yllättävän kerroksen, joka syntyi synkkien historiallisten tapahtumien keskellä. Tämä konsertti on unohtumaton matka musiikillisten harvinaisuuksien maailmaan.

Kuvassa hymyilevä henkilö pitää kapellimestarin tahtipuikkoa kädessään. Hänellä on yllään sininen kauluspaita.
Suomalais-amerikkalaisen kapellimestarikomeetta Aku Sorensen
Mario Ramiez LKO
