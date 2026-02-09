Kapellimestarikomeetta Sorensen Lohjalle

Konsertti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kuulla teoksia, jotka haastavat ja rikastuttavat perinteistä orkesteriohjelmistoa. Charles Ivesin ”The Unanswered Question” on mestarillinen esimerkki siitä, miten säveltäjä voi yhdistää erilaisia äänimaailmoja ja kysyä suuria kysymyksiä musiikin keinoin. Sen harvinainen kuuleminen konserttisalissa tekee siitä erityisen kokemuksen. Kalevi Ahon ”Sinfonia nro 14 'Rituals'” tuo mukanaan eksoottisia lyömäsoittimia, kuten darbukan ja djemben, joita soittaa Lohjan kaupunginorkesterin oma virtuoosi Tuomo Lassila. Tämä sinfonia on todellinen kulttuurien ja soitinperinteiden kohtaamispaikka. Arthur Honeggerin ”Sinfonia nro 2” puolestaan yllättää ainutlaatuisella kokoonpanollaan — jousiorkesterin rinnalle liittyvä trumpetti lisää teokseen yllättävän kerroksen, joka syntyi synkkien historiallisten tapahtumien keskellä. Tämä konsertti on unohtumaton matka musiikillisten harvinaisuuksien maailmaan.