Kapellimestarikomeetta Sorensen Lohjalle
10.2.2026 11:53:14 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote
Aku Sorensen, suomalais-amerikkalainen kapellimestarikomeetta, johtaa Lohjan kaupunginorkesteria konsertissa, jossa esitetään harvoin kuultavia teoksia. Ohjelmassa on Charles Ivesin "The Unanswered Question", Kalevi Ahon "Sinfonia nro 14 'Rituals'" solistinaan Tuomo Lassila, sekä Arthur Honeggerin "Sinfonia nro 2". Konsertti 26.2.2026.
Konsertti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kuulla teoksia, jotka haastavat ja rikastuttavat perinteistä orkesteriohjelmistoa. Charles Ivesin ”The Unanswered Question” on mestarillinen esimerkki siitä, miten säveltäjä voi yhdistää erilaisia äänimaailmoja ja kysyä suuria kysymyksiä musiikin keinoin. Sen harvinainen kuuleminen konserttisalissa tekee siitä erityisen kokemuksen. Kalevi Ahon ”Sinfonia nro 14 'Rituals'” tuo mukanaan eksoottisia lyömäsoittimia, kuten darbukan ja djemben, joita soittaa Lohjan kaupunginorkesterin oma virtuoosi Tuomo Lassila. Tämä sinfonia on todellinen kulttuurien ja soitinperinteiden kohtaamispaikka. Arthur Honeggerin ”Sinfonia nro 2” puolestaan yllättää ainutlaatuisella kokoonpanollaan — jousiorkesterin rinnalle liittyvä trumpetti lisää teokseen yllättävän kerroksen, joka syntyi synkkien historiallisten tapahtumien keskellä. Tämä konsertti on unohtumaton matka musiikillisten harvinaisuuksien maailmaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Kivikauden jäljille!9.2.2026 15:42:25 EET | Tiedote
Hiiden Opistolla alkaa 22.8.2026 arkeologian kenttätyökurssi, joka johdattaa osallistujat kiehtovaan kivikauden maailmaan kokeneiden arkeologien opastuksella. Kurssi pidetään Kittiskosken yli 5000-vuotta vanhalla kivikautisella asuinpaikalla Lohjalla. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta, ja kaikki tarvittavat välineet ovat saatavilla paikan päällä.
Osallisuusviikkoa vietetään valtakunnallisesti 2.–5.2.20262.2.2026 13:09:31 EET | Tiedote
Osallisuusviikon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta lasten ja nuorten osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Lohjalla osallisuutta edistetään monin tavoin varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, koulutuksessa sekä muissa kaupungin toiminnoissa.
Lohja jakaa liukuesteitä ikääntyneille turvallisemman talviliikkumisen tueksi27.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Lohjan kaupunki tarjoaa maksuttomia kenkien päälle asennettavia liukuesteitä yli 65-vuotiaille lohjalaisille, jotta talvinen liikkuminen olisi mahdollisimman turvallista ja miellyttävää. Liukuesteet on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei vielä ole liukuesteitä tai nastakenkiä ja joiden olisi vaikea hankkia niitä itse. Liukuesteiden jako aloitetaan Lohjan kirjastoissa tiistaina 27.1.2026. Jaettavana on yhteensä 1100 paria, neljässä eri koossa.
Pariisin musiikin lumoa Lohjalla: Ylönen ja Söderblom Laurentius-salissa helmikuussa 202626.1.2026 15:24:11 EET | Tiedote
Pariisin taikaa Lohjalla: Marko Ylönen ja Jan Söderblom tuovat Pariisin musiikin Laurentius-saliin 5.2.2026. Ohjelmassa Lili Boulangerin, Camille Saint-Saënsin, Jaques Ibertin ja Francis Poulencin teoksia. Lohjan kaupunginorkesteri, liput NetTicketistä alkaen 23€. Konsertin kesto noin 1,5 tuntia.
Tytyri Elämyskaivos avaa kauden uudella taidenäyttelyllä ja matkailupäälliköllä26.1.2026 13:04:01 EET | Tiedote
Tytyri Elämyskaivos avaa ovensa jälleen vuodelle 2026. Kauden avajaisia vietetään perjantaina 30.1.2026 klo 17, jolloin kaivoksessa järjestetään myös taiteilija Sylvi Moisander-Enojärven taidenäyttelyn avajaiset nimeltään "Kraavi". Tilaisuudessa esittäytyy myös Lohjan uusi matkailupäällikkö Mira Kuusela.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme