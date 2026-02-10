Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Teuvan Paulakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
11.2.2026 09:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
VALOREM Energies Finland Oy suunnittelee Paulakankaan tuulivoimahanketta Teuvan kuntaan, Närpiön kunnan rajalle noin 5 km etäisyydelle Teuvan keskustasta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 15 uuden tuulivoimalan rakentamista, pinta-alaltaan noin 2340 ha alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 m. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan maakaapelilla Kärppiön sähköasemalle.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisessa yhteysviranomaiselle toimitettiin 17 lausuntoa ja 8 mielipidettä, joista yhdessä mielipiteessä oli 327 allekirjoitusta. Lausunnoissa ja mielipiteissä esiin nousivat erityisesti hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, linnustoon ja muuhun luontoon sekä maankäyttöön.
Merkittävimmät ympäristövaikutukset linnustoon sekä ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen
Yhteysviranomainen katsoo, että kokonaisuudessaan hankkeen todennäköisesti merkittävimmät kielteiset ympäristövaikutukset kohdistuvat linnustoon sekä ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen. Myös vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen nousevat yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointiselostuksessa arvioitua suuremmiksi. Vaikutukset korostuvat johtuen yhteisvaikutuksista mm. olemassa olevan Paskoonharjun tuulivoimapuiston kanssa.
Vaikutukset linnustolle kokonaisuudessaan suuria
Perustellussa päätelmässä todetaan, että vaikutukset merikotkalle ovat jopa erittäin suuria kielteisiä molempien vaihtoehtojen osalta. Vaikutuksia pesimälinnustolle aiheutuu elinympäristön pirstaloitumisen myötä. Paulakankaan hankealue sijoittuu lisäksi useiden tuulivoimalle herkimpien lintulajien päämuuttoreiteille tai niiden läheisyyteen.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen muodostuvat ensisijaisesti melu-, välke- ja maisemavaikutuksista, vaikutuksista viestintäyhteyksiin sekä liikenteen vaikutuksista asutukseen. Vaikutukset voivat yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan muodostua arvioitua suuremmiksi ja voivat olla kokonaisuutena suuria kielteisiä. Hankkeen kielteiset vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen syntyvät sen poikkeamisesta Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 tuulivoima-alueen rajauksesta.
Voimalamäärää ja -paikkoja tulisi jatkosuunnittelussa tarkastella kriittisesti
Vaihtoehdolla VE1 on haitallisemmat vaikutukset sekä linnustoon että ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kuin vaihtoehdolla VE2. Kuitenkin myös vaihtoehdolla VE2 on kielteisiä vaikutuksia muun muassa alueen linnustoon ja suojelualueisiin sekä asutukseen, joten myös vaihtoehdon VE2 voimalamäärää ja -paikkoja tulisi jatkosuunnittelussa tarkastella kriittisesti.
Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan, kooste annetuista lausunnoista sekä muut YVA-menettelyyn liittyvät asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/paulakangastuulivoimaYVA
Lisätietoja
ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 254 814, jutta.lillberg-puskala(at)lvv.fi, Lupa- ja valvontavirasto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jutta Lillberg-PuskalaylitarkastajaLupa- ja valvontavirastoPuh:0295 254 814jutta.lillberg-puskala@lvv.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
On aika hakea isänpäiväkunniamerkkiä – ehdotukset tehtävä viimeistään 16.3.10.2.2026 11:41:44 EET | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto pyytää 16.3.2026 mennessä ehdotukset vuoden 2026 isänpäiväkunniamerkkien saajiksi. Ehdotuksen voivat tehdä kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä palkittavan biologiset ja ei-biologiset lapset.
Talopakettiyhtiö katsottiin päätoteuttajaksi myös hovioikeudessa – sakkoja työturvallisuusrikoksesta9.2.2026 14:49:10 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen käräjäoikeus oli tuominnut talopaketteja toimittavan yhtiön työmaapäällikön ja rakennuspäällikön 40 päiväsakon sekä aliurakoitsijayhtiön yrittäjän 50 päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Kummallekin yhtiölle tuomittiin 10 000 euron yhteisösakko. Talopakettiyhtiö sekä sen työmaapäällikkö ja rakennuspäällikkö valittivat tuomiostaan hovioikeuteen. Aliurakoitsijayhtiö tai sen yrittäjä eivät valittaneet tuomiosta.
Oikaisu: Työnantajalle ehdollista vankeutta Pohjois-Afrikasta telakalle rekrytoitujen kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä8.2.2026 17:15:16 EET | Tiedote
Oikaisu: Uutiseen on korjattu otsikkoon "ehdollista vankeutta", 6.2. julkaisemamme uutisen otsikossa luki virheellisesti "ehdotonta vankeutta". Muuten uutinen on oikein. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 6.2.2026 työnantajan kuudeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Asiaa käsiteltiin Turun oikeustalolla joulukuussa 2025. Syyttäjä oli nostanut työnantajaa vastaan syytteet neljästä kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, mutta päätyi hylkäämään yhden syytteen, sillä asiassa jäi varteenotettava epäily.
Vaalan Liminkankaan vetyjalostamon YVA-ohjelma nähtävillä5.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Vetyalfa Oy on toimittanut yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Vaalan Liminkankaalle suunnitellusta vihreän vedyn jalostamosta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 6.3.2026 asti.
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Leuvannevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-selostuksesta4.2.2026 14:31:28 EET | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Uusiutuva Energia Leuvanneva Oy:n tuuli- ja aurinkovoimahankkeesta ja sen sähkönsiirrosta. Hankealue sijoittuu Siikalatvan ja Siikajoen kuntiin ja on laajuudeltaan noin 60 km². Alueelle suunnitellaan enintään 41 tuulivoimalaa ja 120–600 hehtaarin aurinkovoima-aluetta.
