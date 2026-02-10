Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Teuvan Paulakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisessa yhteysviranomaiselle toimitettiin 17 lausuntoa ja 8 mielipidettä, joista yhdessä mielipiteessä oli 327 allekirjoitusta. Lausunnoissa ja mielipiteissä esiin nousivat erityisesti hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, linnustoon ja muuhun luontoon sekä maankäyttöön.

Merkittävimmät ympäristövaikutukset linnustoon sekä ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen

Yhteysviranomainen katsoo, että kokonaisuudessaan hankkeen todennäköisesti merkittävimmät kielteiset ympäristövaikutukset kohdistuvat linnustoon sekä ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen. Myös vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen nousevat yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointiselostuksessa arvioitua suuremmiksi. Vaikutukset korostuvat johtuen yhteisvaikutuksista mm. olemassa olevan Paskoonharjun tuulivoimapuiston kanssa.

Vaikutukset linnustolle kokonaisuudessaan suuria

Perustellussa päätelmässä todetaan, että vaikutukset merikotkalle ovat jopa erittäin suuria kielteisiä molempien vaihtoehtojen osalta. Vaikutuksia pesimälinnustolle aiheutuu elinympäristön pirstaloitumisen myötä. Paulakankaan hankealue sijoittuu lisäksi useiden tuulivoimalle herkimpien lintulajien päämuuttoreiteille tai niiden läheisyyteen.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen muodostuvat ensisijaisesti melu-, välke- ja maisemavaikutuksista, vaikutuksista viestintäyhteyksiin sekä liikenteen vaikutuksista asutukseen. Vaikutukset voivat yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan muodostua arvioitua suuremmiksi ja voivat olla kokonaisuutena suuria kielteisiä. Hankkeen kielteiset vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen syntyvät sen poikkeamisesta Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 tuulivoima-alueen rajauksesta.

Voimalamäärää ja -paikkoja tulisi jatkosuunnittelussa tarkastella kriittisesti

Vaihtoehdolla VE1 on haitallisemmat vaikutukset sekä linnustoon että ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kuin vaihtoehdolla VE2. Kuitenkin myös vaihtoehdolla VE2 on kielteisiä vaikutuksia muun muassa alueen linnustoon ja suojelualueisiin sekä asutukseen, joten myös vaihtoehdon VE2 voimalamäärää ja -paikkoja tulisi jatkosuunnittelussa tarkastella kriittisesti.

Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan, kooste annetuista lausunnoista sekä muut YVA-menettelyyn liittyvät asiakirjat ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/paulakangastuulivoimaYVA

Lisätietoja

ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 254 814, jutta.lillberg-puskala(at)lvv.fi, Lupa- ja valvontavirasto