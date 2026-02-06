Tytöt ottavat vallan – paikkansa Girls Takeoverissa luovuttavat pääministeri Petteri Orpo, HUSin Matti Bergendahl, Kuntaliiton Minna Karhunen, Ammattiliitto Pron Niko Simola ja Aamulehden Sanna Keskinen

Planin toiminnassa mukana olevat tytöt ja nuoret naiset valtaavat maaliskuussa naisten päivän ympärillä pääministeri Petteri Orpon, ammattiliitto Pron puheenjohtaja Niko Simolan, HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahlin, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhusen ja Aamulehden vastaavan päätoimittajan Sanna Keskisen paikat.

Valtaajat ovat vantaalainen Annika Mikkonen, 18, helsinkiläinen Hilde Torvalds, 17, ylöjärveläinen Salla Penttinen, 18, helsinkiläinen Kimya Fayaz, 22, ja espoolainen Nicol-Maria Stefanidou, 17.

”On ilo antaa pääministerin paikka Annikalle päivän ajaksi. Valtaus on tärkeä muistutus siitä, että työtä sukupuolten tasa-arvon eteen on jatkettava sitkeästi myös meillä Suomessa. Olen erityisesti huolissani tyttöihin ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja häirinnästä”, sanoo pääministeri Petteri Orpo.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin Girls Takeover -tempaus järjestetään Suomessa yhdeksättä kertaa.

”Haluan myös puhua Suomessa asuville maahanmuuttajanuorille: Ei ole väliä, mistä olet kotoisin, mikä on kielesi, uskontosi tai ihonvärisi. Sinä kuulut tänne. Suomi ei ole vain paikka, jossa elät. Se voi olla paikka, jossa johdat, vaikutat ja rakennat tulevaisuutta”, sanoo Kimya Fayaz, 22, joka nousee Kuntaliiton johtoon.

Tyttöjen oikeudet uhattuina eri puolilla maailmaa

Girls Takeover nostaa esiin tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja yritysmaailmassa. Tyttöjen ja naisten oikeudet ovat nyt laajasti uhattuina eri puolilla maailmaa.

”Maailmassa on käynnissä enemmän kriisejä ja konflikteja kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen, ja ne uhkaavat lasten ja nuorten tulevaisuutta lukemattomin eri tavoin. Samaan aikaan tasa-arvoa sekä tyttöjen ja naisten oikeuksia vastustavat liikkeet vahvistuvat eri puolilla maailmaa. Meidän on varmistettava, että tytöt kaikkialla maailmassa saavat äänensä kuuluviin ja voivat päättää elämästään”, Plan International Suomen vs. pääsihteeri Anna Könönen sanoo.

Poliittiset päättäjät, viranomaiset, instituutiot ja yritykset voivat toimillaan edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Yritysvaltauksissa esillä työelämän tasa-arvo

Yritysvaltauksissa nuoret valtaajat nostavat esiin muun muassa työelämän tasa-arvoa. Globaalisti tytöillä ja nuorilla naisilla on edelleen poikia ja miehiä heikommat mahdollisuudet kouluttautua ja päästä työelämään. Vaikka Suomi on ollut historiallisesti edelläkävijä, sukupuolten tasa-arvo ei vielä toteudu edes Suomessa.

”Haluan nostaa esiin palkkaepätasa-arvoa, syrjintää ja epävarmoja työsuhteita sekä korostaa ammatti-identiteetin vahvistamisen merkitystä, jotta erityisesti nuoret ja naiset uskaltavat vaatia heille kuuluvia oikeuksia työelämässä”, sanoo Hilde Torvalds, 17, joka ottaa ohjat ammattiliitto Prossa.

Girls Takeoverissa tytöt pääsevät vaikuttamaan päivän aikana tehtäviin päätöksiin. He ovat valmistautuneet tehtäväänsä kuukausien ajan. Maailmanlaajuisesti tytöt ovat vallanneet jo tuhansien johtajien paikat yhteensä 70 maassa vuoden 2016 jälkeen.

”Tasa-arvon toteutuminen hyödyttää kaikkia, myös poikia ja miehiä”, pääsihteeri (vs.) Anna Könönen sanoo.

Nuorten valtaajien sitaatteja ja valtauspäivät:

”Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä suurin osa on naisia, ja HUS-yhtymä suurena yhteiskunnallisena toimijana pystyy vaikuttamaan yhdenvertaisuuden toteutumiseen.”

Nicol-Maria Stefanidou, 17, HUSin toimitusjohtajana 10.3.

”Aamulehti pystyy vaikuttamaan laajasti siihen, millaisia teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun nostetaan ja miten ne tuodaan esiin.”

Salla Penttinen, 18, Aamulehden päätoimittajana 3.3.

”Maailmassa suurin osa johtopaikoista on edelleen miehillä. Haluan näyttää, että tytöt ja naiset kuuluvat yhtä lailla näille johtopaikoille.”

Annika Mikkonen, 18, pääministerinä 5.3.

”Haluan vaikuttaa politiikassa ja johtotehtävissä, jotta naiset ja tytöt näkyvät siellä, missä päätöksiä tehdään. Tulen maasta, jossa naisia yritetään poistaa julkisesta elämästä. Afganistanissa tytöt eivät saa käydä koulua, ja naiset on suljettu pois työstä ja hallinnosta. Tämä on gender-apartheidia ja yksi aikamme vakavimmista ihmisoikeusongelmista.”

Kimya Fayaz, 22, Kuntaliiton toimitusjohtajana 5.3.

”Oma valtaus on tärkeä, koska se antaa minulle mahdollisuuden vaikuttaa konkreettisesti työelämän epätasa-arvoisuuteen ja vieläpä paikassa, jossa päätöksillä on suora vaikutus ihmisten arkeen.”

Hilde Torvalds, 17, ammattiliitto Pron puheenjohtajana 4.3.

