Suden kiintiöpyynti on päättynyt. Saalista saatiin 15 kiintiöalueella yhteensä 82 sutta. Kiintiö täyttyi kymmenellä kiintiöalueella. Tähän mennessä saaliista on tunnistettu kolme koirasutta. Luonnonvarakeskus jatkaa saalisnäytteiden analysointia ja sen myötä lopullinen saalismäärä voi vielä muuttua.

Kiintiömetsästyksen vaikutuksista susikantaan saadaan lisätietoa suden kanta-arvion yhteydessä. Maaliskuun 2026 tilannetta kuvaava suden kanta-arvio julkaistaan perinteiseen tapaan kesäkuun lopulla.

Kiintiömetsästys sujui hyvin, ja Suomen riistakeskus kiittää metsästäjiä vastuullisesta toiminnasta. Pyynti toteutettiin suunnitellusti ja viranomaisten ohjeistusta noudattaen. Metsästäjät huolehtivat saaliin ilmoittamisesta ja näytteiden toimittamisesta asianmukaisesti. Tämä tukee kiintiömetsästyksen seurantaa ja vaikutusten arviointia.

Suomen riistakeskus lähettää vielä metsästyksen johtajille ja susien ampujille kyselyn suden pyynnin käytännön toteutuksesta.

Helmikuu on suden kannan seurannan kannalta keskeistä aikaa. Petoyhdyshenkilöille ilmoitetut susihavainnot ja DNA-näytteiden kerääminen ovat erityisen tärkeitä kiintiöpyynnin jälkeen, jotta pyynnin vaikutuksia susikantaan voidaan arvioida luotettavasti.

Kiintiömetsästyksen toteutus ja kohdentaminen

Suden kiintiömetsästys käynnistyi 1. tammikuuta 2026 ja se sallittiin yhteensä 16 kiintiöalueella eri puolilla Suomea. Kiintiöiden kokonaismäärä oli 100 sutta. Kiintiöalueet määriteltiin ensisijaisesti turvallisuus- ja vahinkoperustein. Painopiste oli alueilla, joilla susien aiheuttamat vahingot tai turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet ovat olleet merkittäviä. Suuri osa metsästyksestä kohdistui Länsi-Suomeen, jossa susikanta on vahvin.

Kiintiöaluekohtaisilla aluerajauksilla pyynti kohdennettiin ensisijaisesti kokonaisiin laumoihin. Laumakohtainen pyynti on arvioiden mukaan ennakoitavaa ja vaikuttavaa, ja sen vaikutukset susikantaan ovat hyvin arvioitavissa.

Lisää tietoa kiintiöpyynnistä (riista.fi)

Kiintiömetsästyksen saalistiedot ovat nähtävissä osoitteessa https://kiintio.riista.fi/