Rovaniemelle rakennetaan uusi pääpoliisiasema – toteutus varmistui

11.2.2026 07:30:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman toteutus Jääskeläisen alueelle on varmistunut, kun hanke on saanut valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puollon ja sisäministeriön päätöksen vuokrasopimuksen solmimisesta. Rakennustöiden on tavoitteena alkaa huhti-toukokuussa. Hanke vahvistaa Lapin poliisin toimintaedellytyksiä ja alueen turvallisuutta pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeen aikana poliisin toimintaa siirretään osin väistötiloihin Rovaniemen linja-autoaseman alueelle.

Havainnekuva Rovaniemen uudesta pääpoliisiasemasta pääsisäänkäynnin suunnasta. Monitasoinen rakennus, jonka seinässä lukee Rovaniemen pääpoliisiasema. Katettu sisäänkäynti, kivetyksiä ja istutuksia, pysäköityjä autoja sekä jalankulkija ja pyöräilijä rakennuksen edustalla.
Havainnekuva Rovaniemen uudesta pääpoliisiasemasta pääovilta päin. Kuva: Lukkaroinen & UKI Arkkitehdit. Lukkaroinen & UKI Arkkitehdit. Kuva median hyödynnettävissä.

Uusi, noin 12 500 neliömetrin laajuinen pääpoliisiasema rakennetaan Rovaniemelle vastaamaan nykyaikaisen poliisitoiminnan vaatimuksia. Hanke kokoaa poliisin toiminnot ajanmukaisiin, turvallisiin ja toiminnallisesti tehokkaisiin tiloihin, jotka tukevat sekä poliisin operatiivista työtä että kansalaisten palveluja. Uusissa tiloissa tulee työskentelemään noin 250 henkilöä Lapin poliisilaitoksesta ja keskusrikospoliisin Lapin yksiköstä.

Hankkeen rakennuttajana toimii valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, ja tilat toteutetaan valtakunnallisen poliisitalokonseptin mukaisesti. Hanke toteutetaan Senaatti-kiinteistöjen allianssikumppanimallilla, ja hankkeen päätoteuttajana toimii SRV.

“Suunnittelu on edennyt hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken. Hienoa, että hanke on nyt saanut päätökset ja etenee sovitussa aikataulussa. Uusi pääpoliisiasema on tärkeä investointi koko Lapin turvallisuuteen sekä poliisin toimintakykyyn,” sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Puttonen.

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 61 miljoonaa euroa. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa alustavasti huhti-toukokuussa, ja uusi pääpoliisiasema valmistuu alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2028. Hankkeessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen vähähiilisen rakentamisen periaatteita, ja tavoitteena on toteuttaa uusi pääpoliisiasema selvästi tavanomaista rakentamista vähähiilisemmin. 

Nykyinen poliisitalo Rovaniemen virastotalossa ei vastaa kaikilta osin nykyaikaisen poliisitoiminnan tarpeisiin. Osalla poliisin henkilöstöstä on ollut sisäilmaoireilua, jonka aiheuttajaa ei ole pystytty määrittämään tai kokonaan poistamaan lukuisista tutkimuksista ja korjaustoimenpiteistä huolimatta.

Väliaikaiset tilat linja-autoaseman alueelle

Poliisin toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi Lapin poliisilaitokselle toteutetaan väliaikaiset tilat Rovaniemen linja-autoaseman alueelle. Kolmikerroksiseen moduulirakennukseen sijoittuvat työskentelytilat noin sadalle poliisille. Toteutuksessa hyödynnetään aiemmin Oulun poliisilaitoksen käytössä olleita moduulirakennuksia. Rakennustyöt ovat käynnissä ja väliaikaisten tilojen on tarkoitus valmistua toukokuun 2026 aikana. Poliisin lupa- ja asiakaspalvelu jatkavat toimintaansa nykyisissä tiloissa Rovaniemen virastotalossa uuden poliisiaseman valmistumiseen saakka. 

Hankkeen verkkosivu: https://www.senaatti.fi/hankkeet/rovaniemen-paapoliisiasema/

Yhteyshenkilöt

Senaatti-kiinteistöt, Kimmo Puttonen, rakennuttajapäällikkö, kimmo.puttonen@senaatti.fi, puh. 040 611 6822,
Lapin poliisilaitos, Jukka Lakkala, esikuntapäällikkö, jukka.lakkala@poliisi.fi, puh. 0295 466 202
Poliisihallitus, Juha Pietarinen, toimitilapäällikkö, juha.pietarinen@poliisi.fi, puh. 0295 482 001
KRP, Reine Inkeroinen, hallintojohtaja, reine.inkeroinen@poliisi.fi, puh. 029 548 1041 (vaihde)

Havainnekuva Rovaniemen uudesta pääpoliisiasemasta pääsisäänkäynnin suunnasta. Monitasoinen rakennus, jonka seinässä lukee Rovaniemen pääpoliisiasema. Katettu sisäänkäynti, kivetyksiä ja istutuksia, pysäköityjä autoja sekä jalankulkija ja pyöräilijä rakennuksen edustalla.
Havainnekuva Rovaniemen uudesta pääpoliisiasemasta pääovilta päin. Kuva: Lukkaroinen & UKI Arkkitehdit.
Lukkaroinen & UKI Arkkitehdit. Kuva median hyödynnettävissä.
Havainnekuva Rovaniemen uudesta pääpoliisiasemasta lintuperspektiivistä. Moniosainen vaalea rakennuskokonaisuus, pysäköintialueita ja istutuksia ympäröivässä kaupunkiympäristössä. Seinässä logo ja teksti, jossa lukee poliisi.
Havainnekuva Rovaniemen uudesta pääpoliisiasemasta koilliseen. Kuva: Lukkaroinen & UKI Arkkitehdit.
Lukkaroinen & UKI Arkkitehdit. Kuva median hyödynnettävissä.
