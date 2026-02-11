Selvitys: Hyvätuloisten veronkevennykset eivät juuri paranna julkisten alojen työntekijöiden ostovoimaa
12.2.2026 09:00:00 EET | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tilaama ja Työn ja talouden tutkimus Laboren toteuttama Esimerkkikotitalouksien ostovoimakatsaus osoittaa, että vuosien 2022–2023 korko- ja inflaatiokriisi on jättänyt pysyvän jäljen monien kotitalouksien ostovoimaan. Veromuutokset eivät merkittävästi paranna keski- ja matalatuloisten julkisten alojen työntekijöiden taloudellista asemaa. Ostovoiman kehitys nojaa ensisijaisesti palkkatulojen kasvuun – ei veropolitiikkaan.
Selvityksessä seurataan neljän esimerkkikotitalouden taloudellista kehitystä vuosina 2022–2027. Tulokset osoittavat, että Orpon hallituksen tekemät veromuutokset eivät merkittävästi vahvista matala- ja keskituloisten JHL-kotitalouksien ostovoimaa. Sen sijaan sosiaaliturvaleikkaukset hidastavat ostovoiman palautumista erityisesti opiskelijoilla ja osa-aikatyöttömillä.
"Ostovoiman kehitys on keskeinen kysymys niin kansantalouden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. On tärkeää, että keskustelua käydään tutkittuun tietoon pohjautuen. Siksi JHL halusi selvittää, miten viime vuosien palkankorotukset, inflaatio sekä verojen ja sosiaaliturvan muutokset vaikuttavat tavallisten työntekijöiden talouteen. Vaikuttaa siltä, että palkkatyössä pärjätään suhteellisen hyvin ostovoiman kehittymisessä lähinnä kiitos ammattiliittojen neuvottelemien palkankorotusten, mutta muilta osin tilanne on hyvin huolestuttava”, toteaa JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström.
“Ostovoiman kehitystä selittää tässä aineistossa ennen kaikkea työmarkkina-asema ja ansiotaso. Kokoaikaista työtä tekevien ostovoima palautuu, mutta muilla ryhmillä kriisiä edeltävää tasoa ei saavuteta tarkastelujaksolla,” sanoo Laboren johtava tutkija Milla Nyyssölä.
Ostovoima palautuu vain täysipäiväisessä palkkatyössä
Selvityksen mukaan ostovoima palautuu korko- ja inflaatiokriisiä edeltävälle tasolle vain täysipäiväistä palkkatyötä tekevien kotitalouksien osalta. Opiskelijan ostovoiman kehitys jää tarkastelluista kotitalouksista heikoimpien joukkoon, ja myös soviteltua työttömyysturvaa saavien ostovoima heikkenee.
Ostovoiman kehitys on maltillista myös niillä kotitalouksilla, joilla se kasvaa:
- Yksinasuvan työelämässä olevan lesken ostovoima kasvaa keskimäärin noin yhden prosentin vuodesta 2021 vuoteen 2027.
- Vuorotyötä tekevän yksinhuoltajan ostovoima kasvaa keskimäärin noin 0,7 prosenttia vuodessa, eli kotitalous pystyy juuri ja juuri ylläpitämään ostovoimansa.
- Soviteltua työttömyystukea saavan työntekijäperheen ostovoima supistuu keskimäärin noin prosentin vuodessa.
- Opiskelijan ostovoima heikkenee keskimäärin noin 0,3 prosenttia vuodessa tarkastelujaksolla.
“Kevyt myönteinen kehitys koskee vain osaa kotitalouksista ja silloinkin hyvin maltillisena. Matalatuloisilla sosiaaliturvaan tehdyt heikennykset syövät inflaation hidastumisesta ja palkankorotuksista saatavat hyödyt,” Nyyssölä toteaa.
Asumismuodon merkitys pienenee, mutta erot eivät katoa
Asumismuodon merkitys kotitalouksien ostovoimaan on tulevina vuosina pienempi kuin korkeiden asuntolainakorkojen aikana vuosina 2023–2025. Rahapolitiikan keveneminen parantaa asuntovelkaisten kotitalouksien ostovoimaa vuosina 2025–2026, kun korkomenot laskevat.
Vuokrien ennakoidaan kuitenkin nousevan omistusasumisen kustannuksia nopeammin, mikä kaventaa viime vuosina syntynyttä eroa vuokra- ja omistusasujien välillä. Omistusasujien kokema kotitalousinflaatio hidastui vuonna 2025 jyrkästi, kun taas vuokra-asujien kohtaama inflaatio on noussut tasaisesti vuodesta toiseen.
“Asuntovelallisen työntekijäperheen ostovoima alkaa elpyä hitaasti vasta vuosina 2026–2027. Sitä ennen kriisivuosien korkomenot, energian hinnan nousu ja sosiaaliturvaleikkaukset painavat taloutta,” Nyyssölä sanoo.
Veromuutokset eivät näy ostovoiman paranemisena
Valtionveroasteikko ei kevene esimerkkikotitalouksien tulohaarukassa vuoden 2026 alusta lähtien. Lisäksi verovähennysten yhteenlaskettu määrä on kaikilla tarkastelluilla kotitalouksilla pienempi vuodesta 2025 alkaen ansiotulovähennyksen lakkauttamisen jälkeen.
Työtulovähennyksen lapsikorotus parantaa lapsiperheiden nimellisiä tuloja, mutta ilman tätä korotusta lapsiperheiden ostovoima olisi nykyistäkin heikommalla tasolla. Yksinhuoltajilla kaksinkertainen lapsikorotus paikkaa osin veroprosentin nousua, mutta ei johda merkittävään ostovoiman kasvuun.
“Verohyödyt eivät kokonaisuutena kohdistu JHL:n edustamille keski- ja matalatuloisille kotitalouksille. Erityisesti opiskelijoiden toimeentuloa on ohjattu kohti lisääntyvää velanottoa, kun etuuksien taso jää jälkeen hintakehityksestä,” Nyyssölä summaa.
Raportin mukaan soviteltua ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavan henkilön ostovoimakehitys on kaikista esimerkkihenkilöistä heikoin. Työttömyyden pitkittyessä ostovoima heikkenisi jyrkästi ilman kokoaikaisesti työskentelevän puolison tuloja.
Selvitys on tiedotteen liitteenä pdf-muodossa.
Lisätiedot:
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Yleinen kommentointi: puheenjohtaja Håkan Ekström, p. 040 828 2865, hakan.ekstrom@jhl.fi
Ostovoimakatsaukseen liittyvät asiat: Erityisasiantuntija Samuli Sinisalo, p. 040 7050 398, samuli.sinisalo@jhl.fi
Työn ja talouden tutkimus Labore
Johtava tutkija Milla Nyyssölä, p. 045 7750 2062, milla.nyyssola@labore.fi
Avainsanat
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
JHL: Hankintalakiesitys on pysäytettävä – Uhkaa perustuslakia, kuntataloutta ja Suomen turvallisuutta11.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL vaatii, että hallituksen hankintalakiesitys siirretään käsiteltäväksi eduskunnan perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. Esityksen vaikutukset ovat niin laajoja ja riskialttiita, ettei sitä voida käsitellä tavanomaisena teknisenä lakimuutoksena.
JHL: Hallituksen sote-rahoitusmalli uhkaa romuttaa hyvinvointialueet – Kyse on kylmästä leikkauspolitiikasta10.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL tyrmää hallituksen esittämät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusmalliin. Esitys on puhdas säästötoimi, joka ei ratkaise hyvinvointialueiden rahoituksen rakenteellisia ongelmia, vaan pahentaa niitä ja lisää alueellista eriarvoisuutta.
JHL: Hallituksen esitykset heikentävät työsuhdeturvaa ja lisäävät epävarmuutta5.2.2026 12:49:33 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL vastustaa hallituksen esittämiä työelämälainsäädännön muutoksia. Esitykset heikentävät työntekijöiden asemaa, lisäävät epävarmuutta ja siirtävät työnantajariskejä työntekijöiden kannettaviksi ilman hyväksyttäviä perusteita.
Privata socialservicebranschens kollektivavtalsförhandlingar kantrade – JHL varslar om strejk29.1.2026 16:01:31 EET | Pressmeddelande
JHL sätter fart på de fastkörda förhandlingarna med en tredagarsstrejk 17–19.2.2026. Strejken gäller valda arbetsplatser inom den privata socialservicebranschen på olika håll i Finland.
The collective agreement negotiations of the private social services sector have broken down – JHL issues a strike warning29.1.2026 16:01:31 EET | Press release
Trade Union JHL is going to boost the deadlocked negotiations with a three day long strike on 17–19 February 2026. The strike targets selected workplaces in the private social services sector in different parts of Finland.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme