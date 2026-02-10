Pelastuslaitos järjestää rakennuspalon sammutusharjoituksia Vakka-Suomessa – aiheuttaa savunmuodostusta
11.2.2026 08:00:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää rakennuspalon sammutus- ja pelastustoiminnan harjoituksia Kalannissa perjantaina 13.2. osoitteessa Korpelankuja 103, Laitila – sekä Pyhärannassa keskiviikkona 18.2. osoitteessa Laajantie 93, Pyhäranta. Harjoitukset toteutetaan purkukuntoisten rakennusten alueella.
Harjoitukset alkavat kaikkina edellä mainittuina päivänä noin klo 10.00. Harjoituspäivien päätteeksi harjoituskohteena olevat rakennukset poltetaan hallitusti.
Harjoituksiin osallistuu Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen vakituista henkilöstöä sekä sopimuspalokuntalaisia eri paloasemilta. Harjoitusten tavoitteena on kehittää sammutustoiminnan osaamista sekä harjoitella uusia taktiikoita ja toimintamalleja entistä turvallisemman ja tehokkaamman pelastustoiminnan varmistamiseksi.
Harjoituksen aikana:
- toteutetaan savusukeltajien osaamista vahvistavia harjoitteita
- harjoitellaan rakennuksen ulkopuolelta tapahtuvaa tehokasta sammutustoimintaa
- testataan ja sovelletaan uusia sammutustekniikoita käytännössä
Alueella voi harjoituksen aikana esiintyä savunmuodostusta sekä pelastusajoneuvojen liikennettä. Harjoitus ei aiheuta vaaraa alueen asukkaille. Hätäkeskusta tiedotetaan harjoituksesta erikseen.
Turvallisuuden varmistamiseksi harjoitusalueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleskelu ilman lupaa on kielletty. Pyydämme asukkaita ja ohikulkijoita noudattamaan pelastushenkilöstön ohjeita.
Taustatietoa
Pelastuslaitosten savusukellustoimintaa ohjaavien määräysten mukaan kuumassa työskentelyn osaaminen on osoitettava aidon kaltaisissa, savusukellusta simuloivissa olosuhteissa. Tämä velvoite koskee sekä pelastuslaitosten päätoimisia työntekijöitä että sopimuspalokuntien savusukeltajia. Harjoitukset ovat osa kyseisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni RiuttanenpalomestariVarsinais-Suomen pelastuslaitosPuh:+358 44 491 0114toni.riuttanen@varha.fi
Kuvat
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
