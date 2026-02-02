Maria Viljan Ilmapallokivi-kuvakirja käsittelee köyhyyttä: ”Miksi toiset saavat paljon kaikkea kivaa ja toiset eivät mitään?”

Ilmestyy 2.3.

Panu tahtoo vappupallon, mutta äiti sanoo, ettei heillä ole siihen varaa. Panun mielestä se on epäreilua. Miksi kaveri Rami on sitten saanut oman pallon sen lisäksi, että Ramilla on jo skuuttikin?

Harmin keskellä Panu löytää aivan erityisen kiven, suuren ja kauniin pyöreän. Se on melkein yhtä hieno kuin marketin korskeat heliumpallot.

Mutta voiko kivi tosiaan olla ilmapallo?

Kuvakirjantekijä Maria Vilja nostaa Ilmapallokivi-uutuuskirjassaan esille lapsiperheiden välillä vallitsevaa eriarvoisuutta. Kirjan ytimessä on lapsen kokemus epäreiluudesta ja sen herättämät kysymykset: Miksi toiset saavat paljon kaikkea kivaa ja toiset eivät mitään?

Vilja kertoo löytävänsä kirjojensa aiheet ympäröivästä elämästä, siitä, millaisia asioita maailmassa tapahtuu ja perheissä käsitellään. Hän ei ollut ajatellut uutuuskirjastaan poliittista kannanottoa, mutta tämänhetkisen leikkauspolitiikan myötä siitä tuli Viljan mukaan väistämättä sitäkin.

”Kirjan tarina on minulle tärkeä itsessään, mutta kyllä palo sen kertomiseen juuri nyt syntyi puhtaasta suuttumuksesta eriarvoistavaa ja kaksinaismoralistista hallituspolitiikkaa kohtaan. Tällä hetkellä vallanpitäjät jättävät sivuun ne, jotka eivät itseään pysty puolustamaan”, Vilja kertoo.

Vaikka kirjan aihe on painava, Vilja käsittelee sitä valoisasti ja lämmöllä. Hän ajatteleekin, että meillä on jokaisella elämässämme paitsi näkymättömiä vaille jäämisiä myös näkymättömiä rikkauksia. Tarinan lopussa Panun mielikuvitus ja luovuus osoittautuvat tyhjentynyttä heliumpalloa arvokkaammaksi.

Maria Vilja on palkittu kuvakirjantekijä. Hänelle on tärkeää kertoa ja piirtää näkyväksi lasten arjen pieniä ja suuria, joskus näkymättömiäkin asioita. Hän on saanut kotimaista ja kansainvälistä tunnustusta kilpailumenestyksen kautta.

