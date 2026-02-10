Turvapaikkapolitiikka: turvallisten alkuperämaiden lista ja kolmansia maita koskevat säännöt
10.2.2026 14:41:55 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina muutoksia EU:n turvapaikkamenettelylakeihin hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi.
- Jatkossa Bangladeshia, Kolumbiaa, Egyptiä, Kosovoa, Intiaa, Marokkoa ja Tunisiaa pidetään turvallisina niiden kansalaisille
- Myös EU:n ehdokasmaita pidetään turvallisina
- Uusilla kriteereillä määritellään, onko tietty maa turvallinen hakijoille, jotka eivät ole sen kansalaisia
- EU-maat voivat tehdä sopimuksia kolmansien maiden kanssa turvapaikkahakemusten käsittelystä
Euroopan parlamentti hyväksyi äänin 408 puolesta, 184 vastaan ja 60 tyhjää EU:n yhteisen luettelon turvallisista alkuperämaista sekä äänin 396 puolesta, 226 vastaan ja 30 tyhjää lain turvallisen kolmannen maan käsitteen soveltamisesta. Molemmista laeista oli jo päästy alustavaan sopuun jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa.
Turvalliset alkuperämaat
Ensimmäinen EU:n yhteinen luettelo turvallisista alkuperämaista sisältää Bangladeshin, Egyptin, Intian, Kolumbian, Kosovon, Marokon ja Tunisian, mikä mahdollistaa nopeutetun käsittelyn, kun näiden maiden kansalaiset tekevät turvapaikkahakemuksia. Hakija voi itse osoittaa, ettei nopeutetun käsittelyn tule koskea häntä, koska luettelossa oleva alkuperämaa ei ole hänelle turvallinen, vaan hänellä on ”perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi tai todellinen vaara joutua kärsimään vakavaa haittaa”.
Ehdokasmaat
Lisäksi EU:n ehdokasmaiden oletetaan myös olevan turvallisia omille kansalaisilleen lukuun ottamatta poikkeusolosuhteita, joita ovat esimerkiksi aseellisiin konflikteihin liittyvä summittainen väkivalta, EU:n laajuinen yli 20 prosentin turvapaikkahakemusten hyväksymisaste tai maalle asetetut sanktiot ihmisoikeuksien tai perusoikeuksien loukkaamisen vuoksi.
Tilapäinen poistaminen luettelosta
Komission tehtävänä on valvoa luettelossa olevien maiden sekä ehdokasmaiden tilannetta ja reagoida, jos olosuhteet maissa muuttuvat. Se voi mm. tilapäisesti poistaa maan turvallisten alkuperämaiden luettelosta tai ehdottaa maan pysyvää poistamista. Jäsenvaltiot voivat jatkossakin nimetä kansallisella tasolla muita turvallisia alkuperämaita, kunhan kyse ei ole EU:n luettelosta poistetusta maasta.
Turvalliset kolmannet maat
Päivitetyt säännöt antavat EU:n jäsenvaltioille mahdollisuuden hylätä turvapaikkahakemuksen turvallisen kolmannen maan käsitteen nojalla, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy: (1) hakijalla on yhteys EU:n ulkopuoliseen eli kolmanteen maahan (esimerkiksi perheenjäseniä tässä maassa, aiempi oleskelu siellä tai kielellisiä tai kulttuurisia siteitä); (2) hän on kulkenut kolmannen maan kautta matkallaan EU-alueelle ja olisi voinut hakea turvapaikkaa siellä; tai (3) kolmannen maan kanssa on tehty sopimus tai järjestely turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta kahdenvälisesti, monenvälisesti tai EU-tasolla. Viimeistä ehtoa ei voi soveltaa ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin.
Kolmannen maan kanssa tehdyn sopimuksen tulee sisältää kohta, jonka mukaan kolmas maa tutkii kunkin tehokasta suojelua koskevan hakemuksen perusteet.
Säädösten varhainen soveltaminen
Kolmas maa voidaan määrittää turvalliseksi poikkeuksin, jotka koskevat sen alueen tiettyjä osia tai selkeästi yksilöitävissä olevia henkilöryhmiä. Tätä kohtaa sekä nopeutettuja rajamenettelyjä maille, joista tulevien hakijoiden hyväksymisaste on alle 20 %, voidaan soveltaa ennen EU:n uuden turvapaikkapaketin yleistä soveltamista kesäkuussa 2026.
Kommentit
Esittelijä Alessandro Ciriani (ECR, Italia) sanoi: ”Luettelo turvallisista alkuperämaista on poliittinen käännekohta EU:n muuttoliikepolitiikassa. Tämä lainsäädäntö lopettaa epäselvyyden ja asettaa selkeän suunnan: yhteiset säännöt, nopeammat ja tehokkaammat menettelyt, turvapaikkaoikeuden suojaaminen niille, joilla siihen on oikeus, ja tiukka reagointi väärinkäytöksiin. Jatkossa EU:n säännöt ovat selkeät ja toimeenpantavat sekä perustuvat jaettuun vastuuseen.”
Esittelijä Lena Düpont (EPP, Saksa) sanoi: ”Hyväksymällä lain turvallisista kolmansista maista rakennamme toimivaa ja uskottavaa turvapaikkajärjestelmää. Kun selvästi perusteettomat turvapaikkahakemukset voidaan jatkossa hylätä nopeammin ja tehokkaammin, turvapaikkamenettelyt nopeutuvat, kansallisiin järjestelmiin kohdistuva paine hellittää ja ihmiset välttävät vuosia kestävän oikeudellisen epävarmuustilan.”
Seuraavaksi
Myös neuvoston on hyväksyttävä lait virallisesti, ennen kuin ne voivat astua voimaan.
