Remonttilainojen kysyntä on kasvussa – S-Pankilta asiantuntemusta remonttien taloudelliseen suunnitteluun Kotoisan uudella kaudella

Remonttilainojen kysyntä on S-Pankin tilastojen mukaan lähtenyt hienoiseen kasvuun, ja erityisesti peruskorjauksiin liittyvät lainat kiinnostavat tällä hetkellä. MTV3:n Kotoisan uudella kaudella S-Pankki tarjoaa asiantuntijanäkökulmaa koti- ja piharemonttien taloudelliseen suunnitteluun ohjelman yhtenä pääyhteistyökumppanina.
Kotoisa-ohjelmassa seurataan suomalaisille tuttuja asumisen ja remontoinnin tilanteita, joissa kodin tai pihan toimivuutta, viihtyisyyttä tai kuntoa parannetaan. Monelle ohjelmaa seuraavalle ja remonttia suunnittelevalle herää samalla kysymys, millaiset rahoitusratkaisut sopivat erilaisiin remontointitarpeisiin ja miten niihin voi varautua etukäteen.
Kevään jaksoissa S-Pankin asiantuntija käy läpi erilaisia remonttilainavaihtoehtoja sekä antaa käytännön vinkkejä remonttien taloudelliseen suunnitteluun. Kasvava remontti-innostus on huomattu myös S-Pankissa.
”Kiinnostus rahoittaa hankintoja – myös remontteja – näyttää olevan kasvussa. Tällä hetkellä asiantuntijamme saavat eniten kyselyjä peruskorjauksiin, kuten keittiö- ja kylpyhuoneremontteihin sekä talotekniikan uudistuksiin, asuntolainoja koskevien yhteydenottojen ohella. Remonttia suunnittelevan kannattaa miettiä ennakkoon oman remontin hintahaarukka ja kuinka paljon siitä voi kattaa säästöillä”, S-Pankin lainapalveluiden kehityspäällikkö Annemari Airaksinen sanoo.
Vuonna 2025 suomalaisten peruskorjausten rahoitustarpeet olivat selvässä kasvussa S-Pankissa, mikä näkyy sekä lainahakemusten määrässä että toteutuneissa luotoissa verrattuna edellisiin vuosiin.
“Remonttilainojen hakemusmäärissä on havaittavissa selkeää kausivaihtelua, sillä kysyntä on vilkkainta keväisin ja aktiivisuus lisääntyy uudelleen myös kesälomien jälkeen syksyllä, kun taas vuodenvaihteet jäävät tyypillisesti hiljaisemmiksi”, Airaksinen sanoo.
Remontista haaveilevan kannattaa rohkeasti kysyä pankin asiantuntijalta, mikä olisi juuri omaan tilanteeseen sopivin lainaratkaisu. Remonttilainaa voi olla järkevää pohtia esimerkiksi jo asuntolainan yhteydessä. Ratkaisevaa on se, millainen remontti on suunnitteilla ja miten se tukee kodin käyttöä ja arvoa kokonaisuutena.
“Luottokortti sopii hyvin pienempiin käyttötarkoituksiin, kun taas remonttilainaa kannattaa harkita silloin, jos säästöt eivät riitä tai tavoitteena on tehdä kerralla kattavampi remontti”, Airaksinen neuvoo.
Viihtyisä koti ei välttämättä tarvitse suurta budjettia
Kotoisan sisustussuunnittelija Seija Strand kertoo, että hänen suunnitelmissaan korostuvat aina kodin toiminnallisuus ja käytännöllisyys.
“Jos kotiinsa toivoo päivitystä ilman suurta remonttia, voi pienilläkin muutoksilla saada yllättävän paljon aikaan. Kalusteiden uudelleensijoittelulla, tavaramäärän karsimisella, valaistuksen parantamisella ja yhdenmukaistamisella sekä tekstiileillä voi parantaa sekä viihtyisyyttä että kodin toimivuutta. Kotia sisustettaessa on tärkeää lähteä liikkeelle omista ja perheen tarpeista sekä huomioida eri elämäntilanteet. Olennaista on, että koti toimii ja tuntuu omalta, oli käytettävissä sitten muutama sata tai useampi tuhat euroa.”
Kotoisan 8. tuotantokausi alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla maanantaina 2.3.2026 klo 20.
Lue lisää S-Pankin remonttilainasta.
S-Pankin vinkit remonttisuunnitemaan
1. Mieti lähtökohta ja suunnittele huolella
Mieti, mitä ja miten laajasti haluat remontoida. Arvioi mihin kaikkeen resurssisi riittävät ja priorisoi sen mukaan.
2. Laske budjetti
Päätä remppabudjettisi suuruusluokka ja selvitä, mitä materiaalit, työvälineet ja mahdolliset ammattilaisen palvelut maksavat. S-Pankin verkkopalvelusta löydät erilaisia vinkkejä ja laskureita budjetin suunnitteluun.
3. Päätä teetkö vai teetätkö
Tekemällä itse voit säästää rahaa, mutta aikaa ja vaivaa vaaditaan enemmän. Jos käytät ulkopuolista ammattilaista, pyydä tarjous useammalta ja tee kirjallinen sopimus. Muista kotitalousvähennys!
4. Hyödynnä asiantuntijoita
Esimerkiksi rautakaupoista saa erinomaisia vinkkejä ja opastusta etenkin materiaaleihin ja työvälineisiin liittyen. Jos päädyt remppaamaan itse, netistä löytyy loputtomasti erilaista tietoa ja ohjevideoita.
S-Pankin viestintäPuh:+358 10 767 9300viestinta@s-pankki.fiwww.s-pankki.fi
Annemari Airaksinenlainojen kehityspäällikkö, rahoittamisen palvelutchef för utveckling av S-Bankens lånetjänsterPuh:010 767 9287annemari.airaksinen@s-pankki.fi
