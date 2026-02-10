90 %:n ilmastotavoite vuodelle 2040 hyväksytty
10.2.2026 14:48:42 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentti antoi lopullisen hyväksyntänsä 90 prosentin päästövähennyksille vuoteen 2040 mennessä matkalla kohti ilmastoneutraaliutta vuonna 2050.
- Vuodesta 2036 alkaen viisi prosenttiyksikköä päästövähennyksistä voi olla peräisin korkealaatuisista kansainvälisistä päästöhyvityksistä
- Hyvityksiä voi käyttää vain sektoreilla, jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmään
- Päästökauppajärjestelmän laajennusta (ETS2) lykätään vuoteen 2028 asti
- Edistymistä arvioidaan joka toinen vuosi, samalla vuoden 2040 tavoitetta voidaan muuttaa
Tiistaina mepit hyväksyivät äänin 413–226 (12 tyhjää) neuvoston kanssa alustavasti sovitun EU:n ilmastolain muutoksen. Se asettaa EU:lle uuden, sitovan välitavoitteen vuodelle 2040: kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 90 prosentilla vuoden 1990 tasosta.
Joustavuutta jäsenmaille
Ilmastotavoitteen lisäksi laissa säädetään myös tietyistä joustavuustekijöistä sen saavuttamiseksi. Vuodesta 2036 alkaen viisi prosenttiyksikköä EU:n nettopäästövähennyksistä voisi tulla korkealaatuisista kumppanimaiden päästöhyvityksistä (komissio ehdotti kolmea prosenttiyksikköä). Parlamentin toiveen mukaisesti näitä hyvityksiä voidaan käyttää vain sektoreilla, joihin ei sovelleta EU:n päästökauppajärjestelmää, ja niiden on oltava peräisin maista, joiden ilmastotavoitteet ja -politiikka vastaavat Pariisin sopimusta. Neuvotteluissa mepit myös saivat lisättyä lakiin suojakohtia, joilla estetään EU:n strategisten etujen vastaisten hankkeiden rahoittaminen.
Lain mukaan kussakin maassa tapahtuneita pysyviä hiilenpoistoja voidaan käyttää kompensoimaan EU:n päästökauppajärjestelmän alaisia päästöjä, joiden vähentäminen on vaikeaa. Se sisältää myös lisäjoustavuutta sektorien sisäisille ja välisille siirroille sekä tukee tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman kustannustehokkailla tavoilla. Tarkoituksena on sovittaa yhteen vihreän siirtymän edistäminen ja EU:n kilpailukyvyn parantaminen.
Samalla sovittiin EU:n päästökauppajärjestelmän seuraavan vaiheen (ETS2) lykkäämisestä vuodesta 2027 vuoteen 2028. Tässä vaiheessa päästökauppa laajenee koskemaan rakennusten lämmittämistä ja tieliikennettä.
Vuoden 2040 tavoitteen tarkistaminen
Euroopan komissio arvioi jatkossa välitavoitteiden saavuttamista joka toinen vuosi ottaen huomioon viimeisimmän tieteellisen tiedon, teknologian kehityksen ja EU:n teollisen kilpailukyvyn.
Tarkastelussa huomioidaan myös energian hintakehitys ja sen vaikutukset yrityksiin sekä kotitalouksiin ja nettopoistojen tilanne EU:n tasolla verrattuna siihen, mitä tarvitaan vuoden 2040 tavoitteen saavuttamiseksi
Tarkastelun perusteella komissio voi tarvittaessa ehdottaa muutosta EU:n ilmastolakiin. Tämä voi tarkoittaa vuoden 2040 tavoitteen muuttamista tai lisätoimenpiteitä lakikehyksen vahvistamiseksi, esimerkiksi EU:n kilpailukyvyn, talouden ja sosiaalisen yhtenäisyyden turvaamiseksi.
Seuraavaksi
Kun myös neuvosto on hyväksynyt tekstin, se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja astuu voimaan 20 päivää myöhemmin.
Taustaa
EU:n ilmastolaki edellyttää ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä sekä vähintään 55 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä vuoteen 2030 mennessä.
Lisätietoa
