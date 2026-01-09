Hotel Santa Claus Oy

Rovaniemen hotellihanke etenee: Santa’s Hotel Noelle avataan talvikaudella 2026–2027

11.2.2026 08:05:38 EET | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote

Jaa

Santa’s Hotels laajentaa Rovaniemen keskustan majoitustarjontaa merkittävästi, kun uusi Santa’s Hotel Noelle avautuu talvikaudella 2026–2027.

Hotelli tuo kaupunkiin 101 uutta huonetta ja uudenlaisen hotellikeskittymän, jossa Santa’s Hotel Noelle ja Santa’s Hotel Santa Claus toimivat saumattomasti rinnakkain. Hotellit yhdistyvät toisiinsa katetulla ylikulkusillalla Korkalonkadun yli.

”Noelle tuo tasokasta ja viihtyisää hotellimajoitusta Rovaniemen parhaalle paikalle, ja yhdessä Santa’s Hotel Santa Clausin kanssa muodostamme vahvan, hyvän mielen kokonaisuuden kotimaisille ja kansainvälisille vieraille”, kertoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.

Rovaniemen matkailu jatkaa kasvuaan, ja erityisesti talvikausien lentoliikenteen lisääntyminen tuo kaupunkiin yhä enemmän kansainvälisiä vieraita. Uusi hotelli onkin merkittävä lisä kaupungin majoituskapasiteettiin.

”Santa’s Hotel Noelle vahvistaa tarjontaa keskellä kaupunkia, lähellä palveluja ja hyvien yhteyksien päässä. Uusi hotelli auttaa osaltaan siinä, että Rovaniemi pystyy vastaamaan matkailun kasvun tuomiin mahdollisuuksiin kestävästi ja laadukkaasti. Santa’s Hotel Noelle on siis investointi sekä kaupunkiin että Lapin matkailuun, ja tietenkin hieno lisä kasvavaan Santa’s Hotels -ketjuun”, Sandgren tiivistää.

Santa’s Hotel Noelle pähkinänkuoressa:

  • 101 uutta huonetta, lisäksi kokous- ja toimistotiloja
  • Superior, Superior Extra, Deluxe, Junior Suite ja Suite -huoneita
  • 7 kerrosta, joista ylimmässä kerroksessa parvekkeellisia Junior‑sviittejä
  • Yhdyskäytävä Santa’s Hotel Santa Clausiin

Avainsanat

rovaniemilapin matkailurovaniemen matkailuhotellirakentaminensanta's hotelssanta's hotel noelle

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Hotellihuone, missä sänky, televisio ja käsienpesuallas
Havainnekuva Santa's Hotel Noellen Superior-huoneesta
Havainnekuva: PAVE Arkkitehdit Oy ©PAVE Arkkitehdit Oy 2026
Lataa
Hotellihuone, jossa sänky, sohva ja suuri seinän kokoinen ikkuna
Havainnekuva Santa's Hotel Noellen Suite-huoneesta
Havainnekuva: PAVE Arkkitehdit Oy ©PAVE Arkkitehdit Oy
Lataa

Linkit

Santa's Hotels

Santa’s Hotels -ketju on osa perheomisteista Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista.

Santa’s Hotelsilla on monipuolista majoitusta Rovaniemellä, Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä, Levillä sekä Kalajoella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hotel Santa Claus Oy

Santa’s Hotels toi kehityskeskustelujen tilalle kohtaamishetket4.11.2025 14:31:51 EET | Tiedote

Santa’s Hotels on uudistanut henkilöstökäytäntöjään tuomalla perinteisten kehityskeskustelujen tilalle kohtaamishetket. Säännöllisesti käytävät kohtaamishetket ovat hetki työntekijän ja esihenkilön välillä, jossa käsitellään työntekijälle tärkeitä asioita keskittyen hänen kehittymiseensä ja tavoitteiden kirkastamiseen. Ne ovat myös tärkeitä paikkoja palautteen antamiselle ja arvojen mukaisen toiminnan vahvistamiselle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye