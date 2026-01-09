Rovaniemen hotellihanke etenee: Santa’s Hotel Noelle avataan talvikaudella 2026–2027
11.2.2026 08:05:38 EET | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote
Santa’s Hotels laajentaa Rovaniemen keskustan majoitustarjontaa merkittävästi, kun uusi Santa’s Hotel Noelle avautuu talvikaudella 2026–2027.
Hotelli tuo kaupunkiin 101 uutta huonetta ja uudenlaisen hotellikeskittymän, jossa Santa’s Hotel Noelle ja Santa’s Hotel Santa Claus toimivat saumattomasti rinnakkain. Hotellit yhdistyvät toisiinsa katetulla ylikulkusillalla Korkalonkadun yli.
”Noelle tuo tasokasta ja viihtyisää hotellimajoitusta Rovaniemen parhaalle paikalle, ja yhdessä Santa’s Hotel Santa Clausin kanssa muodostamme vahvan, hyvän mielen kokonaisuuden kotimaisille ja kansainvälisille vieraille”, kertoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.
Rovaniemen matkailu jatkaa kasvuaan, ja erityisesti talvikausien lentoliikenteen lisääntyminen tuo kaupunkiin yhä enemmän kansainvälisiä vieraita. Uusi hotelli onkin merkittävä lisä kaupungin majoituskapasiteettiin.
”Santa’s Hotel Noelle vahvistaa tarjontaa keskellä kaupunkia, lähellä palveluja ja hyvien yhteyksien päässä. Uusi hotelli auttaa osaltaan siinä, että Rovaniemi pystyy vastaamaan matkailun kasvun tuomiin mahdollisuuksiin kestävästi ja laadukkaasti. Santa’s Hotel Noelle on siis investointi sekä kaupunkiin että Lapin matkailuun, ja tietenkin hieno lisä kasvavaan Santa’s Hotels -ketjuun”, Sandgren tiivistää.
Santa’s Hotel Noelle pähkinänkuoressa:
- 101 uutta huonetta, lisäksi kokous- ja toimistotiloja
- Superior, Superior Extra, Deluxe, Junior Suite ja Suite -huoneita
- 7 kerrosta, joista ylimmässä kerroksessa parvekkeellisia Junior‑sviittejä
- Yhdyskäytävä Santa’s Hotel Santa Clausiin
Yhteyshenkilöt
Sanna SandgrenToimitusjohtajaSanta's HotelsPuh:+358 40 199 3525sanna.sandgren@santashotels.fi
Santa's Hotels
Santa’s Hotels -ketju on osa perheomisteista Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista.
Santa’s Hotelsilla on monipuolista majoitusta Rovaniemellä, Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä, Levillä sekä Kalajoella.
