Rovaniemen hotellihanke etenee: Santa’s Hotel Noelle avataan talvikaudella 2026–2027

Hotelli tuo kaupunkiin 101 uutta huonetta ja uudenlaisen hotellikeskittymän, jossa Santa’s Hotel Noelle ja Santa’s Hotel Santa Claus toimivat saumattomasti rinnakkain. Hotellit yhdistyvät toisiinsa katetulla ylikulkusillalla Korkalonkadun yli.

”Noelle tuo tasokasta ja viihtyisää hotellimajoitusta Rovaniemen parhaalle paikalle, ja yhdessä Santa’s Hotel Santa Clausin kanssa muodostamme vahvan, hyvän mielen kokonaisuuden kotimaisille ja kansainvälisille vieraille”, kertoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.

Rovaniemen matkailu jatkaa kasvuaan, ja erityisesti talvikausien lentoliikenteen lisääntyminen tuo kaupunkiin yhä enemmän kansainvälisiä vieraita. Uusi hotelli onkin merkittävä lisä kaupungin majoituskapasiteettiin.

”Santa’s Hotel Noelle vahvistaa tarjontaa keskellä kaupunkia, lähellä palveluja ja hyvien yhteyksien päässä. Uusi hotelli auttaa osaltaan siinä, että Rovaniemi pystyy vastaamaan matkailun kasvun tuomiin mahdollisuuksiin kestävästi ja laadukkaasti. Santa’s Hotel Noelle on siis investointi sekä kaupunkiin että Lapin matkailuun, ja tietenkin hieno lisä kasvavaan Santa’s Hotels -ketjuun”, Sandgren tiivistää.

Santa’s Hotel Noelle pähkinänkuoressa: