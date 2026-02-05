Kenestä vuoden 2026 helsinkiläisurheilija? Ehdotuksia otetaan vastaan 15.4. asti

Helsinki on palkinnut helsinkiläisurheilijoita, -seuroja ja -valmentajia vuodesta 1964 lähtien. Perinteeseen kuuluu, että kaupunkilaiset saavat vaikuttaa valintaan ehdottamalla ansioituneita urheilijoita, seuroja ja valmentajia palkinnonsaajiksi. Valinnoissa otetaan huomioon kaikki urheilulajit.

Vuoden helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan ja helsinkiläisvalmentajan valinta perustuu merkittävään menestykseen omassa lajissa. Vuoden 2026 helsinkiläisseuran valinnassa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten turvallisemman harrastamisen edistämistä.

Vuoden 2026 valinnoissa huomioidaan urheilijoiden, seurojen tai valmentajien saavutukset aikavälillä 16.4.2025–15.4.2026. Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue palkitaan 10 000 euron stipendillä, vuoden helsinkiläisseura 5 000 euron stipendillä, vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2 500 euron stipendillä ja vuoden helsinkiläisvalmentaja 2 500 euron stipendillä.

Kaupunkilaisilla on nyt mahdollisuus ehdottaa palkinnonsaajia perusteluineen. Oman ehdotuksen perusteleineen voi lähettää lomakkeella 15.4.2026 mennessä. Ehdokasta voi esittää kaikkiin kategorioihin tai vain joihinkin niistä. Ehdotuksen yhteydessä edellytetään selvitys ehdotetun henkilön, joukkueen tai seuran saavutuksista tai muusta ansioituneesta toiminnasta

Ehdota vuoden helsinkiläisurheilijoita sähköisellä lomakkeella

Valintojen kriteerit





VUODEN HELSINKILÄISURHEILIJA TAI -JOUKKUE

Pääpalkinto myönnetään helsinkiläiselle urheilijalle tai helsinkiläiselle urheilujoukkueelle. Pääpalkinnon saajia arvioitaessa käytetään seuraavia perusteita:

palkitaan aina paras urheilija: yksilö- tai joukkueurheilija tai joukkue

palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä saavutuksen aikaan ja palkitsemisen aikaan

tarkasteluaika on 16.4.2025–15.4.2026

pääpalkinnon suuruus on 10 000 euroa



VUODEN NUORI HELSINKILÄISURHEILIJA

Palkinnon saajia arvioitaessa käytetään seuraavia perusteita:

palkitaan nuori urheilija, joka on tehnyt läpimurron lajinsa huipulle

palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä saavutuksen aikaan ja palkitsemisen aikaan

tarkasteluaika on 16.4.2025–15.4.2026

palkinnon suuruus on 2 500 euroa



VUODEN HELSINKILÄINEN URHEILUSEURA

Palkinnon saajia arvioitaessa käytetään seuraavia perusteita:

Palkitaan helsinkiläinen urheiluseura, jossa edistetään lasten ja nuorten turvallisempaa harrastamista.

Turvallisessa seurassa lapset ja nuoret voivat harrastaa ilman kiusaamista, häirintää, rasismia tai muuta epäasiallista käytöstä. Epäasialliseen käytökseen puututaan nopeasti ja ennakoivasti, ja sitä ehkäistään monipuolisin toimenpitein.

Toiminta on lapsilähtöistä ja tukee lasten ja nuorten osallisuutta.

Turvallinen seuraympäristö tarjoaa positiivisia kokemuksia kannustavassa ja arvostavassa ilmapiirissä, mikä edistää sosiaalista turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

tarkasteluaika on 16.4.2025–15.4.2026

palkinnon suuruus on 5 000 euroa



VUODEN HELSINKILÄISVALMENTAJA

Palkinnon saajia arvioitaessa käytetään seuraavia perusteita:

palkitaan helsinkiläinen valmentaja tai ohjaaja

jonka urheilija tai joukkue on saavuttanut merkittävää menestystä

palkittavan valmentajan valmennustoiminnan tulee olla eettisten periaatteiden mukaista

palkittavan valmentajan on oltava kirjoilla Helsingissä saavutuksen aikaan ja palkitsemisen aikaan

tarkasteluaika on 16.4.2025–15.4.2026

palkinnon suuruus on 2 500 euroa

Vuoden helsinkiläisurheilijat kautta historian





1964 Kaija Mustonen, pikaluistelu

1965 Pentti Linnosvuo, ammunta

1966 Rainer Stenius, yleisurheilu

1967 Eila Pyrhönen, uinti

1968 Pertti Pousi, yleisurheilu

1969 Olli Laiho, voimistelu

1970 HIFK, jääkiekko

1971 Kauko Kangasniemi, painonnosto

1972 Leo Linkovesi, pikaluistelu

1973 Tapio Kantanen, yleisurheilu

1974 Mona-Lisa Pursiainen, yleisurheilu

1975 Riitta Salin, yleisurheilu

1976 Pentti Aminoff, moottoriveneurheilu

1977 Kari Markkanen, melonta

1978 Anssi Rauramo, koripallo

1979 HJK, jalkapallo

1980 Leena Salmenkylä, suunnistus

1981 Esko Rechardt, purjehdus

1982 Juha Salonen, judo

1983 Jukka-Pekka Väyrynen, karate

1984 Puotinkylän Valtti, jalkapallo

1985 Juha Ovaskainen, uimahyppy

1986 Lahja Hämäläinen, vammaisurheilu/jääratakelkkailu

1987 Pontus Jäntti, sulkapallo

1988 Tea Vikstedt, pyöräily

1989 Botnia-69, jääpallo

1990 Jari Kurri, jääkiekko

1991 Kyra Kyrklund, kouluratsastus

1992 Markus Ketterer, jääkiekko

1993 Susanna Rahkamo, taitoluistelu

1994 Jokerit, jääkiekko

1995 Ville Peltonen, jääkiekko

1996 Mira Kasslin, ratapyöräily

1997 Torpan Pojat, koripallo

1998 Kristian Heinilä, purjehdus

1999 HJK, jalkapallo

2000 Sami Vaskola, aerobic

2001 Thomas Johanson ja Jyrki Järvi, purjehdus

2002 Sari Multala, purjehdus

2003 Mikael Forssell, jalkapallo

2004 Mika Poutala, pika- ja rullaluistelu

2005 Marjaana Väre, vammaisurheilu/yleisurheilu

2006 Ville Peltonen, jääkiekko

2007 Olli-Pekka Karjalainen, yleisurheilu

2008 Janne Heikkinen, lentopallo

2009 Salibandyseura Viikingit, salibandy

2010 Tomi Tuuha, telinevoimistelu

2011 Mikael Granlund, jääkiekko

2012 Tuomas Kärki, footbag

2013 Toni Piispanen, ratakelaus

2014 Ossi Väänänen, jääkiekko

2015 Tomi Tuuha, telinevoimistelu

2016 Kaisa Sali (os. Lehtonen), triathlon

2017 Kristiina Mäkelä, yleisurheilu

2018 Marigold IceUnity, muodostelmaluistelu

2019 Viveca Lindfors, taitoluistelu

2020 Toni Piispanen, ratakelaus

2021 Lotta Kemppinen, yleisurheilu

2022 Emil Soravuo, telinevoimistelu

2023 Viivi Lehikoinen, yleisurheilu

2024 Martti Puumalainen, judo

2025 Harri Heliövaara, tennis