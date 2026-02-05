Kenestä vuoden 2026 helsinkiläisurheilija? Ehdotuksia otetaan vastaan 15.4. asti
11.2.2026 09:35:25 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneita helsinkiläisiä urheilijoita stipendein. Tulevana Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta palkitaan jälleen vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue, helsinkiläisseura ja -valmentaja sekä vuoden nuori helsinkiläisurheilija.
Helsinki on palkinnut helsinkiläisurheilijoita, -seuroja ja -valmentajia vuodesta 1964 lähtien. Perinteeseen kuuluu, että kaupunkilaiset saavat vaikuttaa valintaan ehdottamalla ansioituneita urheilijoita, seuroja ja valmentajia palkinnonsaajiksi. Valinnoissa otetaan huomioon kaikki urheilulajit.
Vuoden helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan ja helsinkiläisvalmentajan valinta perustuu merkittävään menestykseen omassa lajissa. Vuoden 2026 helsinkiläisseuran valinnassa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten turvallisemman harrastamisen edistämistä.
Vuoden 2026 valinnoissa huomioidaan urheilijoiden, seurojen tai valmentajien saavutukset aikavälillä 16.4.2025–15.4.2026. Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue palkitaan 10 000 euron stipendillä, vuoden helsinkiläisseura 5 000 euron stipendillä, vuoden nuori helsinkiläisurheilija 2 500 euron stipendillä ja vuoden helsinkiläisvalmentaja 2 500 euron stipendillä.
Kaupunkilaisilla on nyt mahdollisuus ehdottaa palkinnonsaajia perusteluineen. Oman ehdotuksen perusteleineen voi lähettää lomakkeella 15.4.2026 mennessä. Ehdokasta voi esittää kaikkiin kategorioihin tai vain joihinkin niistä. Ehdotuksen yhteydessä edellytetään selvitys ehdotetun henkilön, joukkueen tai seuran saavutuksista tai muusta ansioituneesta toiminnasta
Ehdota vuoden helsinkiläisurheilijoita sähköisellä lomakkeella
Valintojen kriteerit
VUODEN HELSINKILÄISURHEILIJA TAI -JOUKKUE
Pääpalkinto myönnetään helsinkiläiselle urheilijalle tai helsinkiläiselle urheilujoukkueelle. Pääpalkinnon saajia arvioitaessa käytetään seuraavia perusteita:
- palkitaan aina paras urheilija: yksilö- tai joukkueurheilija tai joukkue
- palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä saavutuksen aikaan ja palkitsemisen aikaan
- tarkasteluaika on 16.4.2025–15.4.2026
- pääpalkinnon suuruus on 10 000 euroa
VUODEN NUORI HELSINKILÄISURHEILIJA
Palkinnon saajia arvioitaessa käytetään seuraavia perusteita:
- palkitaan nuori urheilija, joka on tehnyt läpimurron lajinsa huipulle
- palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä saavutuksen aikaan ja palkitsemisen aikaan
- tarkasteluaika on 16.4.2025–15.4.2026
- palkinnon suuruus on 2 500 euroa
VUODEN HELSINKILÄINEN URHEILUSEURA
Palkinnon saajia arvioitaessa käytetään seuraavia perusteita:
- Palkitaan helsinkiläinen urheiluseura, jossa edistetään lasten ja nuorten turvallisempaa harrastamista.
- Turvallisessa seurassa lapset ja nuoret voivat harrastaa ilman kiusaamista, häirintää, rasismia tai muuta epäasiallista käytöstä. Epäasialliseen käytökseen puututaan nopeasti ja ennakoivasti, ja sitä ehkäistään monipuolisin toimenpitein.
- Toiminta on lapsilähtöistä ja tukee lasten ja nuorten osallisuutta.
- Turvallinen seuraympäristö tarjoaa positiivisia kokemuksia kannustavassa ja arvostavassa ilmapiirissä, mikä edistää sosiaalista turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
- tarkasteluaika on 16.4.2025–15.4.2026
- palkinnon suuruus on 5 000 euroa
VUODEN HELSINKILÄISVALMENTAJA
Palkinnon saajia arvioitaessa käytetään seuraavia perusteita:
palkitaan helsinkiläinen valmentaja tai ohjaaja
- jonka urheilija tai joukkue on saavuttanut merkittävää menestystä
- palkittavan valmentajan valmennustoiminnan tulee olla eettisten periaatteiden mukaista
- palkittavan valmentajan on oltava kirjoilla Helsingissä saavutuksen aikaan ja palkitsemisen aikaan
- tarkasteluaika on 16.4.2025–15.4.2026
- palkinnon suuruus on 2 500 euroa
Vuoden helsinkiläisurheilijat kautta historian
1964 Kaija Mustonen, pikaluistelu
1965 Pentti Linnosvuo, ammunta
1966 Rainer Stenius, yleisurheilu
1967 Eila Pyrhönen, uinti
1968 Pertti Pousi, yleisurheilu
1969 Olli Laiho, voimistelu
1970 HIFK, jääkiekko
1971 Kauko Kangasniemi, painonnosto
1972 Leo Linkovesi, pikaluistelu
1973 Tapio Kantanen, yleisurheilu
1974 Mona-Lisa Pursiainen, yleisurheilu
1975 Riitta Salin, yleisurheilu
1976 Pentti Aminoff, moottoriveneurheilu
1977 Kari Markkanen, melonta
1978 Anssi Rauramo, koripallo
1979 HJK, jalkapallo
1980 Leena Salmenkylä, suunnistus
1981 Esko Rechardt, purjehdus
1982 Juha Salonen, judo
1983 Jukka-Pekka Väyrynen, karate
1984 Puotinkylän Valtti, jalkapallo
1985 Juha Ovaskainen, uimahyppy
1986 Lahja Hämäläinen, vammaisurheilu/jääratakelkkailu
1987 Pontus Jäntti, sulkapallo
1988 Tea Vikstedt, pyöräily
1989 Botnia-69, jääpallo
1990 Jari Kurri, jääkiekko
1991 Kyra Kyrklund, kouluratsastus
1992 Markus Ketterer, jääkiekko
1993 Susanna Rahkamo, taitoluistelu
1994 Jokerit, jääkiekko
1995 Ville Peltonen, jääkiekko
1996 Mira Kasslin, ratapyöräily
1997 Torpan Pojat, koripallo
1998 Kristian Heinilä, purjehdus
1999 HJK, jalkapallo
2000 Sami Vaskola, aerobic
2001 Thomas Johanson ja Jyrki Järvi, purjehdus
2002 Sari Multala, purjehdus
2003 Mikael Forssell, jalkapallo
2004 Mika Poutala, pika- ja rullaluistelu
2005 Marjaana Väre, vammaisurheilu/yleisurheilu
2006 Ville Peltonen, jääkiekko
2007 Olli-Pekka Karjalainen, yleisurheilu
2008 Janne Heikkinen, lentopallo
2009 Salibandyseura Viikingit, salibandy
2010 Tomi Tuuha, telinevoimistelu
2011 Mikael Granlund, jääkiekko
2012 Tuomas Kärki, footbag
2013 Toni Piispanen, ratakelaus
2014 Ossi Väänänen, jääkiekko
2015 Tomi Tuuha, telinevoimistelu
2016 Kaisa Sali (os. Lehtonen), triathlon
2017 Kristiina Mäkelä, yleisurheilu
2018 Marigold IceUnity, muodostelmaluistelu
2019 Viveca Lindfors, taitoluistelu
2020 Toni Piispanen, ratakelaus
2021 Lotta Kemppinen, yleisurheilu
2022 Emil Soravuo, telinevoimistelu
2023 Viivi Lehikoinen, yleisurheilu
2024 Martti Puumalainen, judo
2025 Harri Heliövaara, tennis
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Venla VäyrynenErityissuunnittelijaHelsingin kaupungin liikuntapalvelut, KumppanuusyksikköPuh:0931052981Puh:+358503512445venla.vayrynen@hel.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti avustuksista helsinkiläisille taide- ja kulttuuriyhteisöille5.2.2026 19:53:42 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 5.2.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Yli kahdellesadalle yhteisölle myönnettiin yhteensä noin 19 miljoonaa euroa taide- ja kulttuuritoiminnan toteuttamiseen Helsingissä. Avustusmääräraha kasvoi 317 000 eurolla viime vuodesta.
Savoy JAZZFest 2026 tuo jazzin huiput Helsinkiin 4.-7.3. ja juhlistaa suomalaisen jazzin 100-vuotista historiaa4.2.2026 13:53:59 EET | Tiedote
Kahdeksatta kertaa järjestettävän Savoy JAZZFestin ohjelma on julkaistu, ja sen päätähtiä ovat mm. saksofonisti Joe Lovano, pianisti Jason Moran ja laulaja Jelena Kuljić. Festivaali nostaa kansainvälisten esiintyjien rinnalle myös suomalaisen jazzin satavuotisen historian kahden Jazz Suomi 100 -keskustelutilaisuuden kautta.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 3.2.20263.2.2026 19:23:52 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 3.2.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 5.2.202630.1.2026 14:35:22 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 5.2.2026. Kokouksessa päätetään muun muassa kulttuurin toiminta-avustuksista helsinkiläisille taide- ja kulttuuriyhteisöille ja taiteen perusopetuksen avustuksista vuodelle 2026.
Much loved Yrjönkatu Swimming Hall to open with special programme30.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
After a two-year-long renovation, Yrjönkatu Swimming Hall, located in the Helsinki city centre, opens its door to the public on Monday 2 February 2026. The opening day presents Helsinkians and visitors alike with a special, free-of-charge celebratory programme that includes guided tours, choir singing and artistic swimming performances. Actual swimming and sauna facilities will be available from Tuesday 3 February onwards.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme