Suomalaisetkin taistelijat vartioivat aikanaan Rus-valtion ja Bysantin portteja - Uusi tietokirjasarja

12.2.2026 10:15:42 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Miten Lounais-Suomen rannikolta päädyttiin Bysantin keisarien henkivartijoiksi tai arabidynastioiden palvelukseen? Arkkitehti Jari Hyvärisen kirjasarjan ensimmäinen osa Maailman laidalla vie lukijan matkalle rautakauden Pohjolasta Lähi-idän taistelukentille ja kertoo, mikä suomalaisten rooli oli rautakautisessa ja ristiretkiaikaisessa Euroopassa.

Maailman laidalla kirja 1 kansi
Maailman laidalla paljastaa rautakauden suomalaisten palkkasoturien tuntemattoman historian ja kansainväliset verkostot.

Teoksesta

Maailman laidalla tarkastelee tuhatvuotista historiaa (100–1200 jaa.) uusimman tutkimustiedon valossa. Painopiste on pohjoisella Itämerellä ja niissä palkkasotureissa, jotka palvelivat niin Bysantin keisareita kuin arabidynastioitakin. Kirja kuvaa, kuinka liikkuvat ryhmät sulautuivat osaksi Pohjolan väestöä ja toivat mukanaan uusia vaikutteita maailmalta.

”Kertomus etenee vierailuina taistelupaikoilla ja rakennuksissa, joissa pohjoisesta lähteneet sotilaat pääsivät tai joutuivat käymään. Halusin yhdistää rakennushistorian, merenkulun ja bysanttilaisen kulttuurin kansantajuiseksi kokonaisuudeksi”, taustoittaa Hyvärinen.

Kirjailijasta

Jari Hyvärinen on historiamatkailuun intohimoisesti suhtautuva arkkitehti, jonka asiantuntemus rakennushistoriasta ja bysanttilaisesta kulttuurista tuo teokseen ainutlaatuisen näkökulman. Teos on kypsynyt vuosikymmenten ajan tarkkaan valittujen matkakohteiden ja arkkitehtuurin opintojen pohjalta.

”Olen aina ollut kiinnostunut historiasta, erityisesti rakennus- ja merenkulun historiasta. Noita aikoja ja aihepiiriä käsittelevää suomenkielistä kansantajuista kirjallisuutta ei ole liikaa”, Hyvärinen toteaa.

Maailman laidalla on välttämätön teos kaikille, jotka haluavat ymmärtää, miten kaukaiset maailmankolkat kytkeytyivät rautakauden Pohjolaan – ja miten ”heistä” tuli osa ”meitä”.

Kustantajan kommentti: "Minä saan kylmiä väreitä edelleen joka kerta kun näen kirjan kannen ja kuulen sen nimen. Kymmeniä omatoimimatkoja tehnyt, ja niiden, sekä historian tutkimuksen pohjalta puoli miljoonaa sanaa kirjoittanut asiantuntija toi työpöydälleni NIIN vaikuttavan ja laajan teoksen, että sitä on ihmismielen vaikea ymmärtää"

Kirjan tiedot:

Nimi: Maailman laidalla: Liittolaisia ja palkkasotureita pohjolan rautakaudelta 1. kirja
Kirjailija: Jari Hyvärinen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 607
ISBN: 9789527603444
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Jari Hyvärinen, tekijä
harppiark@gmail.com
+358500598009

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Yhteyshenkilöt

