Suomalaisetkin taistelijat vartioivat aikanaan Rus-valtion ja Bysantin portteja - Uusi tietokirjasarja

Teoksesta

Maailman laidalla tarkastelee tuhatvuotista historiaa (100–1200 jaa.) uusimman tutkimustiedon valossa. Painopiste on pohjoisella Itämerellä ja niissä palkkasotureissa, jotka palvelivat niin Bysantin keisareita kuin arabidynastioitakin. Kirja kuvaa, kuinka liikkuvat ryhmät sulautuivat osaksi Pohjolan väestöä ja toivat mukanaan uusia vaikutteita maailmalta.

”Kertomus etenee vierailuina taistelupaikoilla ja rakennuksissa, joissa pohjoisesta lähteneet sotilaat pääsivät tai joutuivat käymään. Halusin yhdistää rakennushistorian, merenkulun ja bysanttilaisen kulttuurin kansantajuiseksi kokonaisuudeksi”, taustoittaa Hyvärinen.

Kirjailijasta

Jari Hyvärinen on historiamatkailuun intohimoisesti suhtautuva arkkitehti, jonka asiantuntemus rakennushistoriasta ja bysanttilaisesta kulttuurista tuo teokseen ainutlaatuisen näkökulman. Teos on kypsynyt vuosikymmenten ajan tarkkaan valittujen matkakohteiden ja arkkitehtuurin opintojen pohjalta.

”Olen aina ollut kiinnostunut historiasta, erityisesti rakennus- ja merenkulun historiasta. Noita aikoja ja aihepiiriä käsittelevää suomenkielistä kansantajuista kirjallisuutta ei ole liikaa”, Hyvärinen toteaa.

Maailman laidalla on välttämätön teos kaikille, jotka haluavat ymmärtää, miten kaukaiset maailmankolkat kytkeytyivät rautakauden Pohjolaan – ja miten ”heistä” tuli osa ”meitä”.

Kustantajan kommentti: "Minä saan kylmiä väreitä edelleen joka kerta kun näen kirjan kannen ja kuulen sen nimen. Kymmeniä omatoimimatkoja tehnyt, ja niiden, sekä historian tutkimuksen pohjalta puoli miljoonaa sanaa kirjoittanut asiantuntija toi työpöydälleni NIIN vaikuttavan ja laajan teoksen, että sitä on ihmismielen vaikea ymmärtää"

Kirjan tiedot:

Nimi: Maailman laidalla: Liittolaisia ja palkkasotureita pohjolan rautakaudelta 1. kirja

Kirjailija: Jari Hyvärinen

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2026

Sivumäärä: 607

ISBN: 9789527603444

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

