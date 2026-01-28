Helsinki Noir valloittaa Helsingin keskustan ja näyttää Stadin pimeän puolen
11.2.2026 09:00:00 EET | Werner Söderström Osakeyhtiö | Tiedote
Uusi kansainvälinen kirjallisuusfestivaali levittäytyy Helsingin keskustaan helmikuun viimeisellä viikolla. Helsinki Noir – Stadin pimeä puoli -festivaalilla pääosan saavat rikosromaanit, true crime -kirjallisuus, pahuuteen ja esimerkiksi sotateollisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvä kirjallisuus. Myös jännittävät lasten- ja nuortenkirjat ovat osa festivaalitarjontaa.
Kirjallisuustapahtuman tuottaa Werner Söderström Osakeyhtiö ja kumppanina on Helsingin kaupunki. Tapahtuma alkaa Helsingin keskustan kirjasto-ohjelmilla ja laajenee pubeihin kirjailijahaastatteluiksi, teemaan sopiviksi elokuvanäytöksiksi, museoiden kierroksiksi sekä Aleksanterin teatterissa pidettäväksi kahden päivän kirjallisuusfestivaaliksi 27.-28.2.
”Halusimme tarjota pääkaupunkiseudun asukkaille matalan kynnyksen kirjallisuustapahtuman, jonka tapahtumapaikkoja ovat kirjastot, museot ja vaikkapa pubit. Lukemiseen voi innostaa juuri sen itselle kolahtavan kirjan löytyminen. Eri kirjallisuusgenreistä rikoskirjallisuus on todella isossa nosteessa ja puhuttelee laajoja lukijajoukkoja. Olemme hurjan iloisia, että Helsingin kaupunki näki tapahtuman potentiaalin ja lähti tapahtuman kumppaniksi. Rakennamme kunnianhimoisesti Helsinki Noirista vuosi vuodelta kasvavan kirjallisuustapahtuman kaupunkilaisille ja kansainvälisille vieraille”, riemuitsee Werner Söderströmin toimitusjohtaja Timo Julkunen.
Kaupunkilaiset tervetulleita lukupiireihin
Helsingin pormestari Daniel Sazonov sekä apulaispormestarit Johanna Laisaari, Paavo Arhinmäki, Maarit Vierunen sekä Reetta Vanhanen (perhevapaalla) järjestävät viikon aikana lukupiirejä, joihin kaupunkilaiset ovat tervetulleita mukaan. Jokainen pormestari on valinnut luettavakseen yhden jännityskirjan, josta he keskustelevat yhdessä kaupunkilaisten kanssa toimittaja Juha Roihan moderoimana. Kirjat ovat Satu Rämön Tinna, Leena Lehtolaisen Lumileopardin sydän, Jo Callaghanin Vain silmänräpäys, Hannu Vuorion Nyman ja Max Seeckin Petetty. Lukupiirejä järjestetään Oodissa sekä Kallion kirjastossa. Pormestareiden kirjoihin voi tutustua osoitteessa hel.fi/lukupiiri ja innostua lukemaan kirjan myös itse. Kirjastoissa on myös runsaasti muuta Helsinki Noir -ohjelmaa.
”Tavoitteenamme on tehdä Helsingistä lukutaidon pääkaupunki. Lukupiireihin osallistumalla haluamme kannustaa jokaista helsinkiläistä ja erityisesti nuoria lukemaan monipuolisesti kirjallisuutta. Lukeminen kehittää kieli- ja lukutaitoa, sivistää ja luo ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Tässä ajassa kirjan ääreen pysähtyminen on entistä tärkeämpää," sanoo Helsingin pormestari Daniel Sazonov.
Helsinki Noir tarjoaa lukemiseen innostavaa ohjelmaa myös koululaisille. Aamupäivisin on ohjelmaa kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille, kuten työpajoja Kino Reginassa. Sunnuntaina 1.3. puolestaan järjestetään lasten oma Helsinki Noir Rikhardinkadun kirjastossa, jossa on mukana mm. Paula Noronen ja Supermarsu.
Festivaali huipentuu kaksipäiväiseen päätapahtumaan Aleksanterin teatterissa. Tapahtuman avaa norjalainen kirjailija Jo Nesbø ja perjantain muita esiintyjiä ovat Max Seeck, Satu Rämö, Elly Griffiths, Helena Steen, Kale Puonti, Mikko Kiiskilä, Janne Huuskonen, Leena Lehtolainen, Skúli Sigurdsson, Max Manner ja Lilja Sigurdardóttir. Lauantain kirjailijoita ovat muun muassa Christian Rönnbacka, Vera Vala, Helinä Häkkänen, Marja Aarnipuro, Rebekka Härkönen, Helena Immonen, Charly Salonius-Pasternak, Joona Keskitalo, Heikki Valkama, Anna Äärelä, Immu Ilmén, Kenneth Eriksson, Chris Whitaker, Matti Laine, Stefan Ahnhem, Nilla Kjellsdotter, JP Koskinen, Patricia G. Bertényi, Matti Remes ja Anna Harju. Tapahtuman juontaa Lina Schiffer.
