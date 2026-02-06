Keskuskauppakamari: Työllistämisen painotus kotoutumislainuudistuksessa on oikea linja - säästöt ristiriidassa työllistymistavoitteen kanssa
11.2.2026 06:57:00 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamari pitää erittäin tervetulleena, että työllistyminen nostetaan kotoutumislain uudistuksessa nykyistä selkeämmin keskiöön ja palvelurakenteita uudistetaan. Hallituksen esittämät säästöt kotoutumiseen ovat kuitenkin ristiriidassa työllistymistavoitteen kanssa, sillä kotoutumiskoulutuksen on tutkitusti todettu edistävän työllistymistä.
”On erittäin hyvä, että työllistyminen on nostettu kotoutumislain keskiöön, koska työ on keskeisin väylä osallisuuteen, kielitaidon kehittymiseen ja yritysten osaajatarpeisiin vastaamiseen. Onnistunut kotoutuminen ei ole pelkkää sopeutumista, vaan kaksisuuntainen prosessi, jossa koko yhteiskunnalla on roolinsa”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
Keskuskauppakamari antoi lausuntonsa kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta. Keskuskauppakamari kannattaa lakiluonnoksessa esitettyä alkuvaiheen palveluprosessien selkeyttämistä ja sujuvoittamista sekä sitä, että kotoutumispalveluja hankitaan jatkossa kilpailutuksen kautta suoran valtionosuuden sijaan.
“Alkuvaiheen palvelut ovat kotoutumisen kannalta kriittisiä, ja niiden toimivuus vaikuttaa suoraan kotoutujien sijoittumiseen työmarkkinoille”, Pulkkinen sanoo.
Lyhyen aikavälin säästöt voivat johtaa merkittäviin pitkän aikavälin kustannuksiin
Pulkkisen mukaan kilpailullinen hankintamalli parantaa kustannustehokkuutta ja tukee asiakaslähtöistä, monipuolista ja tarvelähtöistä koulutustarjontaa. Kilpailutuksissa tulee painottaa kuitenkin myös laatua ja vaikuttavuutta hinnan ohella. Siksi Keskuskauppakamari suhtautuu kriittisesti esitykseen sisältyviin kotoutumisen rahoitusta koskeviin säästöihin.
“Vaikka valtiontalouden tilanne on haasteellinen, kotoutuminen on politiikkasektori, jossa lyhyen aikavälin säästöt voivat johtaa merkittäviin pitkän aikavälin kustannuksiin. Erityisesti työelämälähtöisten kotoutumispalvelujen resursointi on investointi, joka tukee yritysten osaajatarpeita ja vahvistaa talouskasvua”, Pulkkinen sanoo.
Keskuskauppakamarin mukaan kotoutumislainsäädäntö on keskeinen osa Suomen työvoima- ja osaajapolitiikkaa.
”Lain uudistamisen lähtökohtana tulisi olla kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten kotoutuminen tukee työllisyyttä, yritysten kasvua ja yhteiskunnan kestävyyttä”, sanoo Pulkkinen.
Koko Keskuskauppakamarin lausunnon pääset lukemaan tästä.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
