Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärä kasvoi viime vuonna
11.2.2026 07:24:51 EET | Rikosuhripäivystys | Tiedote
Rikosuhripäivystyksen eli RIKUn eri palveluissa oli vuonna 2025 yhteensä 31 300 asiakasta, eli noin 500 enemmän kuin toissa vuonna. Kansainvälistä rikosuhriviikkoa vietetään 16.–22. helmikuuta.
RIKU tukee ja neuvoo kaikkia rikoksen uhreja, heidän läheisiään ja rikosasiassa todistavia. Kokonaisasiakasmäärän kasvukaan ei selity yksittäisen asiakasryhmän kautta, vaan kasvua on tapahtunut monissa eri rikostyypeissä.
Yleisimpiä syitä avun hakemiseen Rikosuhripäivystyksestä olivat lähisuhdeväkivalta (6 700 asiakasta), seksuaalirikokset (4 600) ja omaisuusrikokset (3 800).
”Viime vuosi oli sopeutumista uuteen alue- ja palvelupisterakenteeseen. Asiakkaiden määrä on lähes samalla tasolla kuin ennätysvuonna 2023, vaikka työntekijöiden määrä on hieman pienempi ja palvelupisteitä on vähemmän”, sanoo Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.
Viime vuonna RIKUn puhelin- ja chat-palveluissa sekä useilla palvelupisteillä oli ajoittaisia ruuhkia.
”Rikosuhripäivystys on vakiintunut osaksi suomalaista oikeusjärjestelmää. Kun ihminen kohtaa rikoksen, hän tarvitsee tukea ja käytännön neuvoja rikosprosessissa, tietoa oikeuksistaan ja mahdollisuuden rikoskokemuksen käsittelyyn. Keskusteluapu helpottaa pääsyä taas kiinni tavalliseen arkeen. Rikosuhrimaksun korotuksesta johtuva resurssilisäys kuluvalle vuodelle tulee suureen tarpeeseen”, Åberg sanoo.
Marraskuussa 2025 tutkimusyhtiö Verianin tekemän tunnettuustutkimuksen mukaan 77 prosenttia suomalaisista on kuullut Rikosuhripäivystyksestä tai tuntee sen ainakin nimeltä.
Tunnettuus on suurinta vastaajan iän mukaan tarkasteltuna 46–64-vuotiaiden keskuudessa (85 %) ja matalinta 18–35-vuotiaiden joukossa (65 %). Naiset tuntevat Rikosuhripäivystyksen paremmin (82 %) kuin miehet (71 %).
Poliisi ohjaa yhä enemmän asiakkaita Rikosuhripäivystykseen
Suuri osa RIKUn asiakkaista tulee palveluihin poliisin ohjaamina. Viime vuonna poliisin ohjaamien asiakkaiden määrä oli ennätyksellisen suuri, eli 7 800, kun toissa vuonna määrä oli 6 900.
”Poliisiohjausten määrän kasvu on erittäin myönteinen asia. Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä poliisin kanssa ohjausmäärien kasvattamiseksi. Poliisi on myös korostanut tukipalveluihin ohjaamisen merkitystä uusissa ohjeissaan”, Leena-Kaisa Åberg sanoo.
Viime vuonna henkirikoksen uhrien läheisiä tai henkirikosyrityksen kohteeksi joutuneita asiakkaita oli enemmän kuin kolmeen vuoteen.
Naisia kaikista asiakkaista tilastoitiin 76 prosenttia ja miehiä 24 prosenttia. Yhdenvertaisuus on tärkeä periaate Rikosuhripäivystyksessä, ja palvelut on suunnattu kaikille riippumatta sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
RIKUn yleisiä tukipalveluita rahoittaa oikeusministeriö. Ihmiskaupan uhrien erityistukipalvelua rahoittavat sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä oikeusministeriö.
Yleisimmät syyt hakea apua RIKUsta vuonna 2025:
- Lähisuhdeväkivalta 6 700 asiakasta
- Seksuaalirikokset 4 600
- Omaisuusrikokset 3 800, joista erilaisia petoksia 2 700
- Kiusaaminen ja muu vastaava 3 100 (sisältää esimerkiksi häirinnän, kunnianloukkauksen, uhkailun, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen ja muita vastaavia rikoksia, ja tekijä on muu kuin läheinen)
- Pahoinpitelyt 2 400
- Ihmiskauppa tai ihmiskaupan kaltaiset rikokset 1 500
- Henkirikokset ja yritykset 360
Kansainvälistä rikosuhripäivää vietetään vuosittain rikosuhriviikolla (viikko 8) 22. helmikuuta. Suomessa rikosuhripäivän tarkoituksena on parantaa rikoksen uhrin asemaa ja lisätä tietoa uhrien tukipalveluista.
Yhteyshenkilöt
Leena-Kaisa ÅbergToiminnanjohtajaRikosuhripäivystysPuh:050 3378 703leena-kaisa.aberg@riku.fi
